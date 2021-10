Tras asesinato de diputado conservador, Reino Unido revisa su seguridad

El Gobierno del Reino Unido ordenó una revisión de las medidas de seguridad para los diputados después de que el conservador David Amess fue asesinado el viernes mientras atendía a los electores en su circunscripción del este de Inglaterra, en un presunto acto de terrorismo islamista.



La ministra del Interior, Priti Patel, confirmó este sábado que pidió un examen de la estrategia en vigor, mientras que el presidente de la Cámara de los Comunes (baja), Lindsay Hoyle, prepara un debate sobre el asunto, ante la inquietud expresada por numerosos parlamentarios.



El primer ministro, el 'tory' (conservador) Boris Johnson, encabezó este sábado los tributos a Amess al depositar una corona de flores a las puertas de la iglesia metodista de Belfairs, en Leigh-on-Sea, donde este viernes fue apuñalado por un británico de origen somalí de 25 años que permanece bajo custodia.



Johnson acudió a la localidad del condado de Essex, a las afueras de Londres, acompañado de Patel, Hoyle y el líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer.



Posteriormente, la ministra hizo declaraciones en la comisaría de la población vecina de Southend, cuando dijo que el

diputado de 69 años, "un hombre del pueblo", falleció "haciendo lo que amaba".

Patel subrayó que sucesos como este "no deben impedir el funcionamiento de la democracia" y sostuvo que "deben continuar" los encuentros cara a cara de los miembros del Parlamento con los ciudadanos que son habituales en el Reino Unido.



"No podemos dejarnos intimidar por ningún individuo o motivación, que nos impida funcionar para servir a nuestra democracia electa", manifestó.



La clase política británica está conmocionada tras el ataque al político conservador, que fue presenciado por varias personas que han declarado que el agresor esperó pacientemente su turno con Amess para asestarle varias puñaladas cuando lo tuvo enfrente. Según estas fuentes, el sospechoso no opuso resistencia al ser detenido por la policía.

Fotografía del diputado conservador británico David Amess. Foto: Tolga Akmen. AFP

Policía trata el hecho como un 'acto terrorista'

En un comunicado emitido de madrugada, la Policía Metropolitana de Londres (Met) dijo que el crimen, que causó estupor en la zona, donde David Amess era muy querido, fue "declarado como un incidente terrorista".



"La investigación inicial ha revelado una posible motivación vinculada al extremismo islamista", señala la nota de Scotland Yard, que precisa que la investigación está siendo dirigida por el Comando contra el terrorismo de la Met, en colaboración con la Unidad de Operaciones Especializadas de la Región Oriental (ERSOU) y la Policía de Essex.



Las autoridades, que registran dos direcciones en Londres, creen que el sospechoso "actuó solo" y no buscan a nadie más en relación con el suceso, aunque continúan las investigaciones sobre las circunstancias y se pide al público que aporte cualquier información relevante, informa el parte policial.



Todos los partidos políticos han expresado la consternación ante el asalto, que ha evocado la memoria de la diputada laborista Jo Cox, asesinada a tiros por un hombre vinculado con la extrema derecha en junio de 2016, días antes del referéndum del 'brexit'.



La veterana parlamentaria laborista Harriet Harman, de 71 años, dijo a la BBC que escribirá a Johnson para pedirle que apoye la celebración de una conferencia parlamentaria extraordinaria en la que todos los partidos debatan sobre el asunto.



Por su parte, el diputado conservador Tobias Ellwood ha planteado que se suspendan "temporalmente los encuentros cara a cara" con los ciudadanos hasta que Patel, que posiblemente el lunes comparezca ante los Comunes, concluya su análisis.



Integrado en el ala derecha del Partido Conservador, Amess destacó en los últimos años por su euroescepticismo y, como católico practicante, apoyó campañas contra el aborto y contra los derechos de la comunidad LGBT+, además de abogar por la reintroducción de la pena de muerte.



Casado, con cinco hijos y gran amante de los animales, era respetado por su buen carácter y apreciado por sus electores por su labor en favor de causas locales.



EFE

