El primer ministro británico, Boris Johnson, que indignó a sus filas conservadoras con el escándalo de las fiestas celebradas en Downing Street durante los confinamientos, una polémica popularmente conocida como el 'partygate', sobrevivió el lunes a una moción de censura.



En una votacion secreta en el Parlamento del Reino Unido, 211 parlamentarios conservadores votaron a favor de Johnson y 148 en contra. La rebelión fue mayor que la sufrida por su antecesora Theresa May, quien fue destituida como primera ministra seis meses después tras no lograr unir al partido

Por tal motivo, la presión se acumula sobre Johnson, quien, a pesar de haber ganado este primer 'round', aún puede verse empujado a dimitir. Los nombres de quienes podrían suceder al primer ministro resonaron desde que se conoció el escándalo.



"La historia nos dice que esto es el principio del fin", afirmó, incluso, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, a la radio LBC.



"Si se observan los ejemplos anteriores de votos de confianza, incluso cuando los primeros ministros conservadores sobrevivieron (...) el daño ya está hecho y normalmente caen razonablemente rápido", subrayó recordando los casos de Margaret Thatcher y de May en 2019.

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt, exministro de Exteriores Foto: AFP

De los diputados 'tories' del partido de Johnson, el insurrecto más destacado fue el exministro de Exteriores y de Sanidad Jeremy Hunt, quien es visto como la alternativa más clara a primer ministro en caso de que Johnson deje el cargo.



"La decisión de hoy es cambiar o perder. Yo votaré por el cambio", escribió

Hunt en su cuenta de Twitter.



El ahora presidente de la comisión parlamentaria de Sanidad considera que los 'tories' van rumbo de perder las próximas elecciones generales.



"Las consecuencias de no cambiar serán entregar el país a otros que no comparten esos valores", explicó Hunt.

Rishi Sunak

Rishi Sunak, ministro de Economía. Foto: AFP

El ministro de Economía, Rishi Sunak, ha encabezado durante meses las apuestas como posible sucesor de Johnson.



Sin embargo, sus opciones parecen haberse reducido drásticamente tras verse envuelto en abril en un escándalo en torno su esposa, rica heredera de un imperio empresarial en la India que utilizó argucias legales para evitar pagar millones en impuestos en el Reino Unido.



Ayer, en su cuentab de Twitter, Sunak manifestó su respaldo a Johnson y señaló que tanto en la campaña de vacunación contra la covid-19 como en la respuesta del Gobierno a la agresión rusa en Ucrania "el primer ministro ha demostrado el fuerte liderazgo que necesita nuestro país".



"Lo estoy respaldando hoy y continuaré respaldándolo a medida que nos centremos en hacer crecer la economía y abordar el coste de vida", agregó el ministro.

Liz Truss

Liz Truss, ministra de Exteriores. Foto: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, también se ha posicionado para optar al liderazgo y podría contar con el respaldo del ala dura de la formación.



Pese a su importante posición entre los que aspirarían al cargo, ayer anunció que apoya al "100 por ciento" a Johnson en la moción.



"Satisfecha de que los compañeros hayan respaldado al primer ministro. Le respaldo al cien por cien", fue la declaración completa de Truss, quien se mantiene como una aliada cercana al jefe de Gobierno.



Futuro incierto en el cargo de primer ministro

Johnson, ahora considerado un "mentiroso" por una mayoría de británicos, ve caer su popularidad y la semana pasada fue abucheado por la multitud durante un acto del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.



La falta de un sucesor evidente juega a su favor.



Pero un informe interno sobre el "partygate", publicado el 25 de mayo, responsabilizó de las múltiples infracciones a las reglas anticovid a los "altos cargos implicados". Y volvió a encender la ira de los rebeldes conservadores contra su líder.



Johnson, que solo recibió una multa por haber participado en una fiesta por sus 56 cumpleaños, pidió perdón asegurando que no se le había "ocurrido" que el breve encuentro "pudiera constituir una infracción de las normas" y rechazó los llamados a dimitir de la oposición y algunos de sus diputados, asegurando que debía seguir adelante con "prioridades" como la guerra de Ucrania y la creciente crisis por el coste de la vida.



Pero no convenció a muchos, como John Penrose, su "zar anticorrupción" que el lunes renunció, considerando "bastante claro que (Johnson) infringió" el código de conducta oficial y que también él debería irse.

