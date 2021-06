Reino Unido introducirá vetos a anuncios de comida chatarra desde 2022

La emisión de anuncios en televisión de la llamada "comida basura" estará prohibida en el Reino Unido antes de las nueve de la noche a partir de finales de 2022 con el objetivo de prevenir la obesidad, según anunció este jueves el Gobierno británico.

El Ejecutivo de Londres también avanzó que la publicidad online de este tipo de alimentos, ricos en grasas, azúcares y sales, se someterá a restricciones más severas si bien las empresas que manufacturan esos productos seguirán pudiendo gestionar páginas web.



La medida se introducirá como parte de los esfuerzos del primer ministro, Boris Johnson, para combatir la obesidad, que afecta a más de un cuarto de los adultos británicos.



Sin embargo, estarán eximidas de esa norma aquellas compañías pequeñas, familiares, que tengan contratados en plantilla a menos de 249 empleados.



El pasado año se había propuesto la introducción de un veto total a la publicidad online, que no ha prosperado, puesto que las empresas que ofrecen este tipo de alimentos consideran que erradicar cualquier forma de promoción de sus productos sería una medida desproporcionada.



Conforme a los planes detallados hoy, a partir de finales del próximo año, los anuncios televisivos de estos alimentos se permitirán solo entre la franja horaria de las 9 p.m. y las 5:30 a. m.



Las nuevas reglas se aplicarán tanto a la programación en directo como a los espacios bajo demanda pero estarán exentas las emisoras de radio o los anuncios solo de audio en internet incluidos, por ejemplo, en podcast.



Las restricciones no afectarán a algunos productos alimentarios que cuentan con elevados niveles de azúcar, sal o grasas, como la miel, el aceite de oliva o el aguacate pues se considera que no contribuyen significativamente a fomentar la obesidad infantil.



La secretaria de Estado de Sanidad, Jo Churchill, recalcó hoy el "compromiso (del gobierno) para mejorar la salud de los niños y erradicar la obesidad".



"El contenido que ven los jóvenes puede tener un impacto en las opciones que eligen y en los hábitos que desarrollan. Con los niños pasando cada vez más tiempo online, es vital que actuemos para protegerlos de la publicidad que no es saludable", dijo.



Según datos de NHS Digital, el peso de la población británica ha aumentado desde comienzos de la década de los 90, y más de un 60 % de la población adulta del país tiene sobrepeso o es obesa.

