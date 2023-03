El Reino Unido anunció este jueves la prohibición inmediata de TikTok en los dispositivos gubernamentales, por razones de seguridad.



"Vamos a prohibir la utilización de TikTok en los dispositivos gubernamentales" con "efecto inmediato", declaró en el Parlamento el ministro de Estado, Oliver Dowden, cuya cartera incluye las cuestiones de ciberseguridad.



El Reino Unido prohibirá instalar la aplicación china TikTok en los móviles oficiales del Gobierno por razones de seguridad. Con esta decisión, el país británico se suma a varias naciones europeas y del mundo que prohíben el uso de esta aplicación móvil china en los celulares oficiales de miembros del gobierno.



El primer ministro británico, Rishi Sunak, estaba bajo presión internacional de sus socios internacionales, especialmente de Estados Unidos, para sumarse al veto a TikTok en los teléfonos oficiales que puedan contener información sensible.

Esta semana, el secretario de Estado de Seguridad, Tom Tugendhat, explicó al canal británico "Sky News" que ha pedido al Centro Nacional de Ciberseguridad que revise la aplicación para asegurarse de que no representa una amenaza.



La Casa Blanca, el Gobierno de Canadá, la Comisión Europea y la Eurocámara son algunas de las instituciones que han vetado el uso de TikTok en los dispositivos corporativos de sus empleados



TikTok niega que facilite el acceso del Gobierno chino a los datos de sus usuarios y habla de "prejuicios" por tratarse de una compañía de ese país.

Una decisión similar había sido tomada por el Congreso de Estados Unidos. Foto: Loic Venance. AFP / AFP / EFE

Fuertes presiones de Estados Unidos a TikTok

TikTok confirmó que el gobierno estadounidense le recomendó separarse de su propietario, el grupo chino ByteDance, para no ser vetada en Estados Unidos, mientras aumenta la presión contra la popular plataforma y la irritación de Pekín.



"Si el objetivo es proteger la seguridad nacional, hacer llamados a la prohibición o a la enajenación es innecesario, pues ninguna de las opciones resuelve los problemas de la industria del acceso y la transferencia de datos", dijo el miércoles un portavoz de TikTok contactado por AFP.



China instó este jueves a Estados Unidos a acabar con los "ataques injustificados" contra TikTok luego de que la popular plataforma de videos afirmase que las autoridades estadounidenses le exigieron separarse de su propietario, el grupo chino ByteDance, para no ser vetada en ese país.



"Estados Unidos no aportó hasta el momento ninguna evidencia de que TikTok amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, en una rueda de prensa.

REDACCIÓN INTERNACIONALCon información de EFE y AFP