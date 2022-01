El Reino Unido va a presentar la próxima semana un proyecto de ley de sanciones orientado a un "amplio rango" de actividades económicas rusas, como parte de sus esfuerzos para disuadir a Moscú de una invasión contra Ucrania, afirmó el domingo la jefa de la diplomacia.



La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, indicó que el proyecto de ley amplía la batería de sanciones de Londres para abarcar a "cualquier empresa de interés para el Kremlin y el régimen de Rusia".



"No va a haber ningún lugar donde esconderse para los oligarcas de Putin", indicó Truss a la cadena Sky News.



"Vamos a anunciar al final de esta semana una mejora de la legislación de sanciones para que podamos golpear un amplio rango de intereses rusos de importancia para el Kremlin", explicó la funcionaria.



Truss dijo que este proyecto busca que "nadie piense que es inmune a estas sanciones".



Las relaciones entre Rusia y occidente están bajo una tensión no vista desde la Guerra Fría después de que Moscú desplegó decenas de miles de efectivos en la frontera con

Ucrania.



Esta movilización genera temores de que Moscú esté preparando una invasión, lo que ha llevado a la Otán y sus miembros a considerar un aumento de su contingente en la zona. Por su parte, Moscú niega que prepare una invasión y exige garantías por escrito en asuntos de seguridad, incluyendo un veto a la entrada de Ucrania a la Otán.



Rusia dice que quiere buenas relaciones con EE. UU.

Rusia aseguró este domingo que desea tener unas relaciones basadas en el "respeto mutuo" con Estados Unidos y negó que esté amenazando a Ucrania, pese a haber concentrado tropas en la frontera, y señaló que necesita garantías concretas para su seguridad.



Aunque las tensiones están un máximo desde hace meses entre Moscú y los países occidentales en torno a crania, las autoridades rusas subrayaron el domingo que tienen intención de seguir la vía diplomática.



"Queremos relaciones buenas, equitativas, de respeto mutuo con Estados Unidos, como con todos los países del mundo", declaró el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, al Canal 1 de Rusia.



No obstante, insistió en que Moscú no quiere en una posición en la que su seguridad "se vea infringida diariamente", como ocurriría si Ucrania fuera incorporada a la Otán, una eventualidad que Rusia ve como una amenaza existencial.



Según Lavrov, Moscú continuará buscando "garantías, que no sean compromisos políticos sobre el papel, sino también garantías jurídicamente vinculantes" que tengan en cuenta los "intereses legítimos" de Rusia.



Además, precisó que el gobierno ruso enviará próximamente a los países de la Otán y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce) "una solicitud oficial que los inste a precisar cómo piensan poner en marcha su compromiso de no reforzar su seguridad en detrimento de la seguridad de los demás".



Anteriormente, Lavrov ya había insistido en que Rusia no quiere "la guerra" y que prefiere optar por la "vía diplomática". En cualquier caso, Rusia advirtió que sus peticiones no son atendidas, ordenaría represalias, pero no precisó de qué tipo.



