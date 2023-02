Profesores, funcionarios, conductores de tren y autobús, y empleados de universidades, entre otros trabajadores en el Reino Unido adelantan este miércoles una gran huelga, calificada como la mayor jornada de protestas en once años.



Cerca de medio millón de personas fueron convocadas para exigir mejoras salariales ante la disparada inflación, que ha encendido un conflicto laboral que comenzó el pasado verano con huelgas masivas en el sector ferroviario y se ha ampliado a múltiples sectores en los últimos meses.



¿Qué hay detrás de estas masivas protestas en el Reino Unido? Le contamos.

Los motivos de las protestas

Aunque cada sector tiene sus reivindicaciones, todos se unen en la reclamación de aumentos salariales ante una inflación que lleva meses por encima del 10 % (10,5 % en diciembre) y que deja a muchas familias sin más opción que recurrir a los bancos de alimentos.



Aunque la cifra de inflación se desaceleró y pasó del 11,1 por ciento en octubre al 10,5 por ciento en diciembre de 2022, se trata de niveles históricamente elevados, según las cifras divulgadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).



"Nunca había visto algo así en mi vida aquí en el Reino Unido", afirmó Wester-Okiya, que llegó hace 40 años procedente de Malasia.



La situación es tan crítica que los centros de alimentos ya no empacan comida para enviar a familias a otros países en crisis, sino que deben alistarse para dar una mano a las familias que ya no pueden cubrir la canasta básica.



"Intento ocultarles mis dificultades (...) pero mi hija dijo el otro día en el colegio 'estoy preocupada porque mamá no está cenando con nosotros y no hay suficiente comida para todos'", explicó una madre a AFP.



"Es mucho estrés, tengo cuatro hijos a los que atender y preocuparme de dónde voy a conseguir la próxima comida", agregó.



Y es que millones de británicos ya no pueden permitirse una alimentación y una calefacción adecuadas. El gobierno conservador de Rishi Sunak financia una parte de las facturas de electricidad y gas este invierno, pero tanto los hogares como las empresas siguen pagando mucho más que hace un año, antes de la invasión de Ucrania, que provocó un aumento brutal de los precios mundiales.



La situación a futuro no muestra señales de mejora. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo este martes que el Reino Unido será el único país del G7 cuya economía se contraerá en 2023.



Según el FMI, el Reino Unido tendrá un decrecimiento del -0,6 % en 2023, con una revisión a la baja de nueve décimas con respecto a octubre, reflejo de políticas fiscales y monetarias y condiciones financieras más estrictas y de los precios minoristas de la energía todavía altos, que pesan sobre la economía doméstica.



La inflación del 10,5 por ciento golpea fuertemente a sectores sociales en el país.- Foto: EFE

El caso de las enfermeras y los docentes

En el caso particular de las enfermeras, el sindicato Royal College of Nursing (RCN) denuncia que sus sueldos cayeron 20 por ciento en términos reales desde 2010 debido a varios años de aumentos inferiores a la inflación.



Responsables de la sanidad pública británica explicaron en septiembre que algunas de ellas estaban saltándose comidas para alimentar a sus hijos y que uno de cada cuatro hospitales en Inglaterra creó bancos de alimentos para poder brindar alimentación a su personal en medio de la crisis.



"Vamos a trabajar todos los días y lo hacemos lo mejor posible pero no es suficiente debido a que nuestra carga de trabajo sigue aumentando y nuestros recursos no están a la altura", le dijo Orla Dooley, enfermera de urgencias de 29 años, a la AFP.

El RCN también denunció que hay 47.000 puestos de enfermería vacantes en Inglaterra, en parte debido a "la mala remuneración". Esto agrega presión y estrés a un personal desbordado por las largas listas de espera en el Servicio Nacional de Salud (NHS) británico, en crisis desde hace años por financiación insuficiente.



Además, muchos enfermeros europeos, encabezados por los españoles, abandonaron el Reino Unido a raíz del Brexit, que puso fin al sistema que les permitía contabilizar su experiencia británica en sus países.

También es el caso de los profesores. Este miércoles, 20.000 escuelas en Inglaterra y Gales se vieron afectadas por la huelga de los profesores de educación primaria y secundaria.



"Soy profesora en Londres y me está costando muchísimo pagar mi alquiler (...). Tengo hijos pequeños y me gustaría darles algo más que lo básico", le dijo Ciara Osullivan, de 38 años, a la AFP.



Esta maestra también afirmó que actualmente "ser profesor es muy estresante" e implica jornadas de diez horas diarias.



🔴🇬🇧 Así vive Reino Unido su mayor jornada de huelgas en once años.

Tal como los profesores y las enfermeras, los maquinistas de una docena de compañías ferroviarias, el personal de 150 universidades, unos 100.000 funcionarios de ministerios, puertos, aeropuertos e incluso personal de centros de exámenes para el permiso de conducir se unieron a las protestas en un momento de crisis en el país.



En el transporte ferroviario, por ejemplo, el sindicato RMT rechazó una propuesta de aumento del 8 % en dos años por considerarla insuficiente ante la subida de los precios. Este sector también exige garantías sobre las condiciones de trabajo.



Y pese al caos por los incesantes paros que se viven en el país desde el mes de noviembre, 59 por ciento de británicos apoya la huelga de enfermeras y 43 por ciento respalda a los profesores, según un sondeo de Public First publicado por Politico.

Las respuestas del gobierno

La protesta de este miércoles llega en mal momento para Sunak, en la víspera de sus 100 días en el poder marcados por la crisis y coincidiendo con el tercer aniversario de un Brexit que solo 20 % de británicos considera bien encaminado, contra el que votaría ahora un 56 % (frente a 48 % en el referéndum de 2016), según una encuesta de YouGov de diciembre.



El ejecutivo defiende la necesidad de imponer servicios mínimos en sectores claves y presentó para ello un proyecto de ley cuya aprobación avanza sin dificultades en el Parlamento.



El proyecto, dice el gobierno, aspira a garantizar la "seguridad" de los servicios para los ciudadanos ante huelgas como las convocadas para este miércoles.



Protestas frente al Ministerio de Hacienda en Londres. Foto: EFE

"Los miembros de la oposición que se oponen a los niveles mínimos de seguridad tiene que explicar a sus votantes que si sufren un ataque al corazón, una embolia o una dolencia que amenaza a su vida en una jornada de huelga no se habrán fijado unos estándares mínimos", dijo el ministro de Salud, según mencionó Efe.



Los sindicatos aseguran, además, que no han recibido suficientes propuestas y respuestas del gobierno. "No hubo la mínima propuesta en las últimas cinco semanas", le respondió la secretaria general del sindicato Unite, Sharon Graham.



"La postura del gobierno es insostenible. No puede ignorar un movimientos de huelga sin precedentes y que sigue creciendo", declaró a Sky News el secretario general del sindicato de funcionarios PCS, Mark Serwotka, reclamando "una actitud más realista".

Por eso, las organizaciones sindicales piden que el primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, asuma las riendas de las negociaciones, al considerar que el ministro de salud -en el caso de las enfermeras- y otros funcionarios menores no tienen "la autoridad" para alcanzar un acuerdo que permita aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales.



Movimientos de protestas en Europa

Pero las protestas en Reino Unido no son las únicas. Francia también vivió este martes su mayor protesta contra una reforma social de las últimas décadas debido al llamado de los sindicatos, que ya convocaron nuevas manifestaciones para la próxima semana para obligar al gobierno a abandonar su plan para retrasar la edad de jubilación.



Las dos medidas que cristalizan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.



"No quiero trabajar más tiempo, tengo un trabajo duro y ya estaré destrozada a los 62 años. No es viable ni física ni moralmente", dijo a AFP Sylvie Dieppois, una ayudante de cocina que manifestó en Ruán (noroeste).

Protestas contra la reforma pensional de Emmanuel Macron, en Francia. Foto: AFP

La movilización fue mayor que la del 19 de enero y que el anterior récord registrado en 2010, cuando el entonces gobierno del presidente conservador Nicolas Sarkozy acabó con la edad de jubilación a 60 años.



Las autoridades indicaron que 1,2 millones de personas salieron este martes a la calle, cifra que el sindicato CGT elevó a 2,8 millones. Según el diario Le Monde, se trata en cualquier caso de "un récord contra una reforma social desde 1995".



París, donde se detuvo a 30 personas por choques con las fuerzas de seguridad, registró la mayor manifestación con 87.000 personas (500.000 según la CGT), pero la participación también subió en la mayoría de ciudades y pueblos: 40.000 en Marsella, 28.000 en Nantes, 23.000 en Rennes, etc.

ANGIE RUIZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP Y EFE