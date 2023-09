A pesar de no haber sido convocados por partido político alguno, miles de británicos salieron el sábado a las calles del centro de Londres para manifestarse contra el brexit, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que fue votado hace más de siete años en un controvertido referendo y hecho realidad a partir de la medianoche del 31 de enero de 2020.



(Lea aquí: Gran Bretaña tras tres años de Brexit: parálisis de políticas)



Una versión de Yellow submarine, popular canción de Los Beatles, adaptada para la ocasión, era coreada por los marchistas: “We all live in a brexit tragedy” (Todos vivimos en una tragedia del brexit), arengaban.

Según las encuestas, los jóvenes –que asistieron masivamente a la protesta– son quienes se sienten más afectados por la ruptura con Europa, que les quitó, entre otros, el afamado programa de intercambio educativo Erasmus.



Greg Melville, de 23 años, estudiante universitario y militante del Partido Verde, exigió, en medio de la marcha, “el mismo derecho que tuvieron mis hermanos mayores a estudiar y trabajar en Europa”. “Estamos hartos de la hipocresía de nuestros políticos y de que nadie se atreva a decir que el brexit ha sido un error”, remató.



“Soy europea y quitarme eso es cruel, tal como quitárselos a mis nietos”, se indignaba Frances Smith, jubilada de 68 años, vestida con el azul de la bandera de la UE.

“Nadie quiere reconocer que el brexit ha sido un desastre, ni el Gobierno ni la oposición laborista”, sostuvo durante la protesta Steven Bray, activista anti-brexit de 54 años que se hizo famoso en 2018 y 2019 por marchar a diario contra la salida del Reino Unido de la UE, frente al parlamento en Westminster.



Aunque los medios más conservadores que respaldaron el brexit, como The Daily Express, minimizaron la magnitud de la marcha de los que llamaron “desesperados reunificadores”, lo cierto es que todas las encuestas muestran que una clara mayoría ve con malos ojos la salida del país de la UE.



Un promedio del 60 % de los encuestados, en los distintos sondeos, considera que el brexit fue un error, contra un 10 por ciento que considera que funciona bien y un 30 por ciento que cree que solo será positivo en el largo plazo.



La insatisfacción ha venido creciendo. En noviembre del año pasado, en un sondeo de YouGov, 56 por ciento decía que el Reino Unido se había equivocado al salirse de la UE, contra 46 % que pensaba lo mismo a inicios de 2022.



El diario The Independent, a principios de este año, reveló una encuesta propia en la que 65 % se declaró dispuesto a reclamar un nuevo referendo para volver a la UE. Y, si esa votación se diera, 49 % votaría a favor del regreso, contra 38 por ciento que votaría en contra. En junio de 2016, en el referendo que definió la salida, 51,9 % votó por la ruptura con el continente.

Protestas Brexit

Del discurso a la realidad

Entre quienes apoyaron el brexit había muchos agricultores y pequeños industriales que fueron arrastrados por el discurso populista de los brexistas, según el cual esos productores sufrían por la supuesta competencia desleal de las mercancías europeas.

Decían, los promotores de la salida, que los productos británicos encontrarían nuevos mercados en Estados Unidos, Canadá y Australia, y que el mercado del continente no era imprescindible. Pero la realidad resultó muy distinta.



La producción de alimentos ha sufrido un duro golpe. Hacen falta trabajadores y la mano de obra se ha encarecido. Además, los trámites para importar o exportar al mercado europeo se han vuelto largos y engorrosos, tanto que muchos empresarios pequeños han desistido y han resuelto concentrarse en el mercado interno, una opción que limita su crecimiento.



“Es una situación desastrosa, que se está saliendo de control...”, aseguraba a fines del año pasado a Euronews Liz Webster, líder de Salvemos los Alimentos Británicos, una ONG que representa a cientos de agricultores que piensan que el brexit los perjudica.

“El comercio del Reino Unido está atado a demasiada burocracia”, sostuvo. Y agregó: “Me preocupan mucho la seguridad alimentaria, las reservas de alimentos y el suministro de los mismos (…) La solución rápida es liberar nuestro comercio volviendo al mercado único lo antes posible”.



Entre los pequeños y medianos industriales, hay sentimientos similares. Lo mismo entre quienes se dedican a la importación. El Reino Unido es un gran consumidor de vinos del continente, y los cargamentos que antes del brexit tardaban días en llegar, ahora demoran meses.



“Hay muchas empresas que están batallando, sufriendo, todos los días nos enfada la situación (…) Necesitamos tener conversaciones sinceras (con los líderes políticos) sobre la unión aduanera y el mercado único”, exigía hace algunas semanas Ben Wilcock, uno de los importadores afectados.

Protestas anti Brexit.

Comercio e inversión

Antes del brexit, Europa era el mayor socio comercial del Reino Unido con un intercambio de 700.000 millones de dólares anuales. Cuando los controles aduaneros, derivados del retiro del país de la UE entraron en vigor, hubo una caída drástica en esas cifras, que se agravó a lo largo de 2020 con la pandemia del covid-19.



Luego, los niveles comenzaron poco a poco a recuperarse, pero los expertos consideran que el rebote hubiese sido, no solo más rápido, sino mayor, si no hubiese sido por el brexit.



Mientras en las potencias del G7, el comercio internacional volvió a representar, en promedio, más del 100 por ciento del PIB una vez pasó la crisis del covid, en el caso del Reino Unido las importaciones y exportaciones británicas son hoy solo 95 % del PIB.

Una encuesta de la Cámara de Comercio Británica con más de 500 empresas reveló que más de la mitad sigue hoy –tres años y medio después de la entrada en vigor del brexit– lidiando con trámites, papeleos y permisos que no eran necesarios cuando había integración aduanera y comercial entre las islas británicas y el continente.



Una investigación del London School of Economics concluyó que el precio de los alimentos importados al Reino Unido desde la UE tuvo un aumento del 6 por ciento en el primer año del brexit.



En el campo de la inversión, muchos analistas consideran que ha salido golpeada por la incertidumbre que el brexit despierta sobre el futuro próximo y el de largo plazo de la economía británica. Algunos estudios apuntan a que los niveles de inversión serían hoy un 25 % más altos si no hubiese habido brexit, aunque se trata de una cifra bastante discutida.



En cuanto al empleo, un estudio del Center for European Reform y del UK in a Changing Europe calcula que al cierre de 2022 había 330.000 puestos de trabajo menos en el Reino Unido por cuenta del brexit, con una afectación significativa en sectores como el transporte, la hotelería y el comercio minorista, sin duda los más afectados tras la decisión.

Facebook Twitter Linkedin

Muchos británicos se resisten aún a la idea de salir de la UE, para lo cual vence el plazo el 31 de enero de 2020, y por eso se vienen presentando protestas frente al Parlamento del Reino Unido.

Poco o mucho, pero caída



Una cifra que resume el problema británico tiene que ver con el crecimiento económico de los países del G7. Desde los meses previos a la pandemia hasta el tercer trimestre del año pasado, periodo que coincide con la entrada en vigor del brexit y sus primeros 30 meses, aunque las siete naciones resultaron golpeadas por la crisis del covid, para el noveno mes de 2022 todos, menos el Reino Unido, habían visto crecer su PIB por encima de los niveles prepandemia: Estados Unidos, 4,3 %; Canadá, 3%; Italia, 1,8 %; Francia, 1 %; Japón, 0,9 %; y Alemania, 0,3 %. Solo el Reino Unido seguía por debajo: -0,4 por ciento.



Una vez más, las cifras han sido controvertidas, pues una reciente revisión de los indicadores británicos llevó a un ajuste que situaría al Reino Unido con un crecimiento de más del uno por ciento frente a los niveles prepandemia.



Pero, ajustes similares se están dando en otros países del G7, y todos hacia arriba. Eso sumado a que los británicos venían creciendo desde hace años más que sus pares de ese grupo.



Como lo dijo la semana pasada en un debate Douglas McWilliams, del grupo de consultoría Center for Business and Economics –por demás, defensor del brexit–: “La verdad es que, antes del brexit, el Reino Unido tenía un comportamiento ligeramente mejor que los países equivalentes de la UE, y ahora tiene uno igual de mediocre”.



Al cruzar diferentes estudios sobre el impacto del brexit en el crecimiento de la economía británica, algunos hablan de hasta cinco puntos porcentuales del PIB perdidos desde cuando el referendo lo ganó la opción por la salida –y las expectativas comenzaron a dañarse–, hasta mediados de este año.



Otros cuestionan esos números y dicen que el golpe ha sido menor situándolo en un margen entre dos y tres puntos porcentuales. Pero, más allá del baile de cifras, una sola cosa luce indiscutible: el debate no es si hubo caída o mejora, sino de cuánto fue la caída.



A pesar de la evidencia, de las protestas que van en aumento y de las encuestas donde el apoyo al brexit es cada vez más minoritario, los líderes políticos aún no se atreven a abrir el debate ni mucho menos a plantear la posibilidad de un nuevo referendo.

Entre los conservadores, muchos de los cuales apoyaron el retiro de la UE, quienes se animan a hablar del tema piden paciencia y dicen que, con el tiempo, las cargas se van a ajustar.



Sus opositores laboristas critican a los tories (conservadores) por haber lanzado al país a un brexit duro, pero no van más allá. Son favoritos para ganar las elecciones generales de mayo del 2023 y creen que hablar de un nuevo referendo para volver a la UE es peligroso electoralmente.



Su líder, Keir Starmer, sabe que, como lo demuestra el tema del brexit, la opinión es cambiante y, por ahora, prefiere que los conservadores, que siguen defendiendo la decisión del referendo de 2016, se desgasten solos, mientras él se frota las manos a la espera de las elecciones del año próximo.



MAURICIO VARGAS LINARES

ANALISTA

EL TIEMPO