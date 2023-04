Las denuncias sobre irregularidades en los centros de detención de migrantes en el Reino Unido no son nuevas. Ahora, la muerte de Frank Opina, de 39 años y de posible nacionalidad colombiana, abre el debate y provoca temores ante una posible crisis relacionada a estos centros.



No se han confirmado las causas de la muerte pero otros migrantes recluidos aseguran que se quitó la vida el día 26 de marzo.

The Guardian publica que abogados y organizaciones benéficas hablan de una crisis en desarrollo alrededor de las detenciones de migrantes enviados a estos centros, porque además existen informes de intentos de suicidio de los internados.



Ospina estaba recluido en el centro de expulsión de inmigrantes de Colnbrook, cerca de Heathrow. Un aviso a los detenidos del gerente del centro Paul Rennie fechado el día en que el hombre murió afirma: "Es con respecto a que tengo que anunciar que el residente Frank Ospina tristemente falleció hoy."



Rennie añadió: "por favor, tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para reducir los riesgos de que tales incidentes vuelvan a ocurrir en el futuro."



The Guardian informó que además de los informes recibidos sobre las intenciones de suicidio de otros migrantes, se supo que algunos organizaron protestas en el centro.



El periódico detalla que las organizaciones de beneficencia cuestionan los retrasos en los informes de la conocida regla 35, la cual evalúa la vulnerabilidad de los detenidos entre ellas si existe riesgo o no de suicidio. Hasta ahora el Ministerio del Interior no ha emitido comentarios sobre esos documentos.

En una hoja informativa publicada el 31 de marzo, los funcionarios dijeron que, según las nuevas normas, "corresponde al secretario del Interior, y no a los tribunales, determinar cuál es el plazo razonable para detener a una persona, explica el diario británico.



Un detenido en Harmondsworth dijo a The Guardian: "Todos nos sentimos muy frustrados después de la muerte el domingo. Lo conocí cuando estaba en el ala de inducción y me sorprendió cuando oí que había muerto.



Hay muchas tensiones aquí porque más detenidos intentaron suicidarse después de que circulara la noticia de la muerte del señor Ospina. El centro está a plena capacidad en este momento."



Pierre Makhlouf, director legal de Bail For Immigration Detainees, dijo: "Estamos angustiados al recibir noticias de que un hombre ha muerto y otros han intentado suicidarse en el IRC de Heathrow. Nos preocupa seriamente que la situación se esté deteriorando en el centro. Hemos recibido informes de autolesiones y un empeoramiento de las condiciones generales. La atmósfera en el IRC de Heathrow se describe como tensa", escribe The Guardian.



Preocupación

En declaraciones a The Guardian, Emma Ginn, directora de Justicia Médica, dijo: "La crisis de la inmigración parece haberse profundizado. La trágica muerte de Frank Ospina es impactante. Siempre ha habido, y sigue habiendo, un completo fracaso de las salvaguardias clínicas en los centros de expulsión de inmigrantes. Tememos que mientras estos fallos sigan sin resolverse, habrá más muertes.



"Justicia Médica está muy preocupada por la expansión masiva de la detención de inmigrantes que el proyecto de ley de migración ilegal requiere. Cuantas más personas sean detenidas, más muertes habrá."



Un portavoz del Ministerio del Interior dijo: "Cualquier muerte en detención de inmigrantes es un evento trágico y será objeto de investigación por la policía, el forense o el fiscal en Escocia, y el ombudsman independiente de prisiones y libertad condicional.



"Todos nuestros IRC ofrecen apoyo físico y mental a todas las personas detenidas, con acceso a equipos de atención primaria y bienestar 24 horas en el lugar. Existen políticas y procedimientos para salvaguardar y prestar apoyo a las personas detenidas que se consideran con intenciones suicidas. Esto se aplica para proteger a las personas vulnerables detenidas."



El 7 de marzo, el Ministerio del Interior confirmó otra muerte, esta vez de un solicitante de asilo alojado en Liverpool. Se entiende que se quitó la vida. Un portavoz del Ministerio del Interior dijo: "Nos entristece escuchar la muerte de una persona en un centro de asilo. La salud y el bienestar de los solicitantes de asilo siempre será nuestra prioridad."

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

REDACCIÓN INTERNACIONAL

