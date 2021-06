Ministro de Salud británico renuncia por infringir reglas sanitarias

El ministro de Salud británico, Matt Hancock, anunció el sábado su dimisión por haber infringido las reglas sanitarias para evitar la propagación del covid-19, en plena relación amorosa con una consejera que fue destapada por un diario sensacionalista.



(En contexto: Filtran imágenes de secretario de Salud del Reino Unido con su amante)

"Tenemos que ser honestos con la gente que tanto ha sacrificado durante esta pandemia, cuando los decepcionamos como yo lo he hecho al infringir las consignas", escribió Hancock en una carta al primer ministro, Boris Johnson.



"Podrá abandonar su cargo con orgullo por todo lo que ha conseguido, no solamente al enfrentarse a la pandemia, sino también antes de que el covid-19 nos atacara", respondió Johnson, que dijo "lamentar" la dimisión de su ministro.



(Le recomendamos: Reino Unido introducirá vetos a anuncios de comida chatarra desde 2022)



El diario The Sun había publicado el viernes una imagen obtenida de una cámara de vigilancia que mostraba a Matt Hancock, casado y con tres hijos, besando a Gina Coladangelo, una amiga cuyo nombramiento en el ministerio provocó polémica.



Los hechos ocurrieron en la oficina del ministro el 6 de mayo, cuando el país estaba sometido a reglas de distanciación social para evitar la propagación del virus.



Hancock había presentado sus excusas y el jefe de gobierno le mostró inicialmente su apoyo y consideró el asunto cerrado.



(De interés: Reina Isabel: ¿de dónde obtiene la monarca su dinero?)



Pero el diario británico redobló su presión el sábado, publicando las fotos en su sitio internet, y los reclamos de dimisión aumentaron.



El Partido Laborista opositor también denunciaba el posible conflicto de intereses que pudo suscitar el nombramiento de Coladangelo, que dirige actualmente las relaciones con la prensa de una cadena de tiendas fundada por su marido. Ese nombramiento no había sido declarado antes de que la prensa lo revelara.



(En otras noticias: España, cuarto país del mundo que despenaliza la eutanasia)