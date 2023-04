La Oficina del Comisionado de Información (ICO, en inglés) del Reino Unido multó este martes a la aplicación china TikTok con 12,7 millones de libras (14,4 millones de euros) por una serie de infracciones contra la ley de protección de datos.



Entre las infracciones figura el uso ilegal de datos personales de los menores, añadió la citada oficina, que es reguladora independiente británica en materia de protección de datos.



La ICO estima que TikTok permitió que hasta 1,4 millones de niños menores de 13 años en el Reino Unido usaran su plataforma en 2020, a pesar de que sus propias reglas no permiten que los menores de esa edad puedan crear sus propias cuentas.

La ley británica de protección de datos establece que las organizaciones que utilizan datos personales cuando ofrecen servicios de información a menores de 13 años deben contar con el consentimiento de sus padres o tutores, dice la ICO en un comunicado, en el que indica que TikTok no lo hizo a pesar de que debería haber sabido que los pequeños estaban usando la plataforma.



Además, ICO subraya que TikTok tampoco realizó controles adecuados para identificar a menores de edad en su plataforma.



TikTok fue prohibido en Reino Unido Foto: EFE

El responsable de la ICO, John Edwards, dijo que hay leyes para "garantizar que nuestros niños estén tan seguros en el mundo digital como en el mundo físico. TikTok no cumplió con esas leyes".



"Como consecuencia, se estima que a un millón de menores de 13 años se les otorgó acceso inapropiado a la plataforma, y TikTok recopiló y usó sus datos personales. Eso significa que sus datos pueden haber sido utilizados para rastrearlos", lo que "podría generar contenido dañino e inapropiado", añadió.



"Nuestra multa de 12,7 millones -indicó- refleja el grave impacto que pudieron tener sus fallos. No hicieron lo suficiente para verificar quién estaba usando su plataforma ni tomaron las medidas suficientes para eliminar a los niños menores de edad que la estaban usando".



(Le recomendamos: Polícia de Inglaterra halla cuerpo de mujer que salió a caminar '10 minutos').



La multa se conoce después de que el Gobierno británico prohibiese en marzo la instalación de TikTok en los móviles oficiales por razones de seguridad.



El Ejecutivo conservador de Rishi Suank señaló que había tomado la medida teniendo en cuenta que los móviles oficiales pueden contener información sensible, si bien la prohibición no afecta a los teléfonos personales de los miembros del Ejecutivo.



Con esa decisión, el Reino Unido se sumó a otros países, entre ellos EE. UU. y Canadá, así como la Unión Europea (UE), en vetar a TikTok, cuya propiedad está en manos de la compañía china ByteDance, en los dispositivos corporativos de sus empleados.



TikTok niega que facilite el acceso del Gobierno chino a los datos de sus usuarios.



EFE

