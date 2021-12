Cada vez más debilitado políticamente, el primer ministro Boris Johnson veía el miércoles peligrar su liderazgo después de que más de un cuarto de su bancada conservadora se rebelara contra sus medidas anticovid y antes de un posible revés electoral fatal.



En una votación el martes por la noche, 99 de los 361 diputados del Partido Conservador votaron contra la imposición de pasaportes sanitarios para entrar en eventos multitudinarios como estadios de fútbol o clubes nocturnos.



Esta medida, y otras destinadas a frenar el rápido avance de la variante ómicron del coronavirus, fue aprobada gracias al apoyo de la oposición laborista, que defendió el "interés nacional", pero fue la mayor rebelión interna que sufre Johnson desde su llegada al poder en 2019 y un duro revés a su liderazgo y su legitimidad.



"Fue un mensaje muy claro de que los compañeros (de partido) no están contentos con la forma en que el gobierno está operando en este momento", señaló el miércoles a Times Radio el conservador Mark Harper, que formó parte del gobierno de la anterior primera ministra, Theresa May, quien acabó dimitiendo hace dos años y medio ante su incapacidad para hacer aceptar su acuerdo de Brexit entre sus propias filas.



La predecesora de Johnson se enfrentó durante meses a una creciente rebelión que acabó desembocando en una moción de censura interna y su dimisión.



"El partido conservador siempre ha sido muy implacable a la hora de echar a los líderes que no funcionan", recordaba a la AFP el analista político Robin Pettitt. Y, en declaraciones al canal Sky News, el diputado conservador Geoffrey Clifton-Brown predijo un desafío al liderazgo de Johnson a principios de 2022 si Johnson, quien ya "ahora está en cierto peligro", no "consulta más al partido".



El Parlamento del Reino Unido esperando el resultado de una votación del gobierno para presentar pases Covid, en Londres el 14 de diciembre de 2021. Foto: AFP PHOTO / PRU

Podría ser la gota que colma el vaso del descontento

"En el parlamento ocurren todo tipo de cosas", intentó quitarle hierro el ministro de Transportes, Grant Shapps, en declaraciones al programa matutino de Sky News.



"Gobernar es difícil, especialmente con algo como el coronavirus, no hay un libro de texto. No hay un manual con el que trabajar. Y ya saben que este gobierno ha hecho algunas cosas en las que no hemos acertado con el coronavirus y otras en las que hemos acertado de lleno como el programa de vacunación".



Uno de los países más castigados de Europa por la pandemia, con más de 146.600 muertos confirmados por covid-19, el Reino Unido, de 66 millones de habitantes, ve propagarse desde hace días como la pólvora los casos de ómicron, del que Johnson anunció el lunes al menos una muerte.



Según el ministro Sanidad, Sajid Javid, esta nueva variante estaría infectando a unas 200.000 personas al día, aunque el número de nuevos casos detectados el martes --sumando todas las variantes-- era oficialmente de 59.610.



Personas esperan una dosis de la vacuna Covid-19, mientras hacen cola frente al Ayuntamiento de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, el 14 de diciembre de 2021. Foto: Paul ELLIS / AFP

Para evitar colapsar los hospitales, el ejecutivo se marcó el domingo el titánico propósito de haber ofrecido una vacuna de refuerzo a todos los mayores de 18 años antes de fin de año. Esto implica un millón de inyecciones diarias, y por lo tanto un fuerte desafío logístico.



Pero Johnson vio su popularidad dispararse con el éxito de la primera campaña de vacunación masiva lanzada hace un año y espera repetir la proeza ahora que se ve fragilizado por escándalos como las supuestas fiestas de Navidad en Downing Street el año pasado, cuando estaban prohibidas por la pandemia, y las acusaciones de amiguismo y corrupción.



Entre ellos, el controvertido primer ministro causó indignación recientemente al intentar cambiar las normas parlamentarias para ayudar a un diputado conservador, Owen Paterson, denunciado por presionar a miembros del gobierno para defender los intereses de dos empresas que le pagaban.



El jueves se celebran legislativas parciales en North Shropshire para cubrir el escaño de Paterson, que dimitió, y todo el país tiene puestos los ojos en esa pequeña circunscripción rural del centro de Inglaterra.



Si los conservadores pierden este bastión tradicional en lo que se ha convertido en un plebiscito sobre Johnson, podría ser la gota que colma el vaso del descontento interno.

Inflación se dispara a niveles récord en una década

La inflación volvió a aumentar en el Reino Unido en noviembre, a 5,1 por ciento interanual, su nivel más alto en más de diez años, anunció este miércoles la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) en un comunicado.



La inflación ya había registrado una fuerte alza en octubre, hasta 4,2 por ciento contra 3,1 por ciento un mes antes. Este aumento de los precios al consumidor en noviembre es el más fuerte desde septiembre de 2011, cuando había alcanzado 5,2 por ciento.



Está impulsado por la disparada de los precios de los carburantes, sobre todo la gasolina, pero no únicamente, señaló Grant Fitzner, economista jefe de la ONS, en Twitter.

Clientes en un supermercado en Londres, el 15 de diciembre de 2021. La inflación del Reino Unido alcanzó su nivel más alto en diez años, lo que aumenta el costo de vida de millones de británicos. Foto: EFE / EPA / ANDY RAIN

Las subidas de precios afectan a "una amplia gama" de categorías: ropa, alimentos, coches de segunda mano o impuestos sobre el tabaco. Los economistas advierten que la inflación seguirá aumentando en los próximos meses.



Debidas a la mezcla de pandemia y Brexit, las perturbaciones en la cadena de suministro "durante el crucial periodo navideño, unidas al aumento de los plazos de entrega, podrían impulsar la inflación hasta el 5,6 por ciento en diciembre" y esta podría culminar en más de 6 por ciento el próximo abril, según Yael Selfin, economista de KPMG.



En este contexto, los sindicatos, preocupados por la pérdida de poder adquisitivo, multiplican las duras negociaciones salariales e incluso las amenazas de huelga antes de Navidad en muchos sectores, desde la industria del automóvil hasta los supermercados y la limpieza urbana.

AFP

