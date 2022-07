Tras un acelerado consumo de vitaminas y minerales, un hombre llegó a un hospital del Reino Unido por un caso de "envenenamiento de vitamina D", siendo el ejemplo del crecimiento exponencial de estas situaciones en Europa.



(Lea: Cáncer de piel: ¿cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo?)

Según BMJ Case Report, un sujeto no identificado llegó a emergencias con un cuadro elevado, más de lo normal, de calcio, además de haber pasado durante tres meses una seria consecución de vómitos, diarreas, dolor abdominal, boca seca, calambres y un atenuante de haber perdido 30 libras en este lapso de tiempo.



"A nivel mundial, existe una tendencia creciente de hipervitaminosis D, una condición clínica caracterizada por niveles elevados de vitamina D3 en suero", anunciaron organizaciones medicas.



Tras recuperar la conciencia, el paciente informó que sus síntomas iniciaron tras comenzar un proceso con un nutricionista privado. El informe del hospital reportó que el hombre había consumido 50.000 miligramos de vitamina D, cien veces más que los 600 miligramos diarios recomendados.



Además, los informes también reportaron altas dosis de vitamina K2, C, B9, omega 3, zinc y magnesio.



A pesar de parar con esta "dieta", los síntomas no desaparecieron y poco a poco agudizaron en la salud del hombre de mediana edad.



A pesar de estar ocho días hospitalizado y tras un seguimiento continuo de dos meses, los niveles de vitamina D no disminuyeron en su organismo por la complejidad para disiparse del organismo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

