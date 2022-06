El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó este martes la detención del proceso de expulsión de siete migrantes irregulares desde Inglaterra a Ruanda tras recursos legales de última hora. Un fuerte revés para el ejecutivo que no desiste de sus planes.



El gobierno británico quería expulsar al país africano a al menos 10 inmigrantes ilegales, en la primera aplicación de una política migratoria que busca desalentar las llegadas ilegales a través del Canal de la Mancha, que no dejan de aumentar.



En qué consiste y cuál es la polémica por la medida. Abecé.



¿Cómo funciona la medida?

Afirmando querer desalentar los peligrosos cruces marítimos de clandestinos desde las costas franceses, que no dejan de aumentar, la ministra del Interior, Priti Patel, anunció a mediados de abril un acuerdo con Ruanda, país africano a 6.500 km de Londres, para que acogiese a migrantes y solicitantes de asilo llegados al Reino Unido de forma ilegal.



Londres estima que 28.526 personas cruzaron el canal en 2021 para acceder al Reino Unido de manera irregular, frente a 8.466 un año antes.



Es importante recordar que uno de los principales argumentos para la salida británica de la Unión Europea, decidida en 2016 pero efectiva solo desde enero de 2021, fue el control de la inmigración.



El plan de expulsar a los clandestinos a Ruanda, de hecho, es muy popular entre buena parte de los votantes conservadores de Johnson, que, cernido por múltiples escándalos, busca relanzar su popularidad y reconquistar al electorado de cara a su reelección en 2024.

El primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: Tolga Akmen/EPA/Bloomberg

¿Por qué ha sido criticada?

Desde que se anunció el pasado mes de abril, el polémico acuerdo ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y la oposición en ambos países, así como del príncipe Carlos (heredero de la Corona británica) y la cúpula de la Iglesia Anglicana.



La Iglesia anglicana y las oenegés de defensa de los refugiados y de derechos humanos denunciaron esta política como "ilegal" e "inmoral" y varias asociaciones emprendieron acciones judiciales para impedirla.

Por su parte, la principal figura de la oposición ruandesa, Victoire Ingabire Umuhoza, declaró que el acuerdo para enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda viola la Convención de Ginebra de 1951, cuyo principio fundamental es la no devolución a un país donde su libertad pueda estar gravemente amenazada.



Los críticos no solo argumentan que la protección de los derechos humanos no está garantizada en Ruanda -un país que, según la ONU, tampoco cuenta con las estructuras necesarias para procesar las solicitudes de asilo- sino que también señalan el alto coste que el acuerdo tendrá para las arcas del Gobierno británico.



¿Cuándo debía salir el vuelo?

El primer vuelo, contratado según una de estas asociaciones a la aerolínea española de chárters Privilege Style, debía partir este martes por la noche.



Más de 130 migrantes -de sirios a afganos, pasando por albaneses o egipcios- fueron notificados de su próxima expulsión a un país con un preocupante balance en materia de derechos humanos, según la oenegé Care4Calais.



Algunos de ellos presentaron recursos judiciales individuales, ayudados por asociaciones y abogados que intentaron también un bloqueo legal al programa en su totalidad.

Manifestantes en contra de la decisión de la corte británica al deportar ciudadanos de Ruanda. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

Del viernes al lunes, varios jueces británicos rechazaron los argumentos generales dando luz verde al plan gubernamental, pero aceptaron casos concretos reduciendo poco a poco el número de pasajeros previsto en el primer vuelo, que el martes por la mañana ya eran solo 7.



Patel afirmó que pese a todo el avión, con un coste estimado por la prensa en 250.000 libras (300.000 dólares) de dinero público, despegaría para establecer el "principio" de esta política "disuasoria".

¿Cómo se logró frenar el vuelo?

Pero en un dramático giro de último minuto, uno de los 7 migrantes, procedente de Irak, logró que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, bloquease su expulsión temporalmente hasta que se analice a fondo la legalidad de la medida.



En su decisión de paralizar la deportación del solicitante de asilo identificado como K.N, de nacionalidad iraquí y nacido en 1968, el tribunal resolvió que el hombre "no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar".



Para su "excepcional" decisión cautelar, la corte con sede en Estrasburgo tomó en consideración la preocupación sobre estas expulsiones expresada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) y también la ausencia de un mecanismo legal que obligue a Londres a aceptar a K.N. en su territorio si su solicitud de asilo tiene éxito.



La medida provocó una inesperada aprobación en cadena de congelaciones para los otros seis y el vuelo acabó siendo cancelado pasadas las 22:00 locales para enojo y humillación de un gobierno británico que desde el Brexit intenta distanciarse a toda costa de la justicia europea.

¿Qué hará el Gobierno británico?

Ahora, el gobierno británico de Boris Johnson, enfurecido por la decisión de la justicia europea, busca este miércoles el modo de sortear este inconveniente y proseguir con su controvertido proyecto.



Johnson debe comparecer ante el Parlamento para la sesión semanal de preguntas, en la que previsiblemente la oposición laborista sacará a relucir la polémica, después de que la víspera el primer ministro sugiriese que defendiendo a los migrantes los abogados "instigan el trabajo de las bandas criminales" de tráfico de personas.

Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada sobre este vuelo FACEBOOK

"El mundo jurídico es muy bueno a la hora de encontrar formas de intentar que el gobierno no cumpla lo que creemos que es una ley sensata", afirmó.



"¿Será necesario cambiar algunas normas para ayudarnos a avanzar? Es muy posible que sí. Toda estas opciones están en constante revisión", agregó.



También la muy conservadora ministra del Interior, Priti Patel, comparecerá este miércoles ante los diputados, "determinada" a encontrar el modo de implementar su programa.



"Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada sobre este vuelo y la preparación para el próximo vuelo empieza ahora", anunció este martes.

¿Y cuál es la postura de Ruanda?

Por su parte, Ruanda afirmó este martes que sigue "plenamente comprometida" con el acuerdo para deportar a este país africano solicitantes de asilo llegados al Reino Unido por vías irregulares, a pesar de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).



"Los nuevos acontecimientos no nos han disuadido. Ruanda sigue plenamente comprometida a hacer que este acuerdo funcione", dijo este martes en una rueda de prensa posterior a la decisión judicial la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, según recogen medios locales.



"La situación actual de personas emprendiendo peligrosas travesías no puede continuar porque está causando un sufrimiento incalculable para muchos", añadió Makolo.

Se espera que la justicia inglesa decida en julio si la deportación de los solicitantes de asilo a Ruanda se ajusta a la ley y puede continuar.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de EFE y AFP

