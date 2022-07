Los parlamentarios conservadores británicos vuelven a votar este lunes para eliminar a uno de los cinco candidatos que siguen en la lista para suceder al primer ministro, Boris Johnson, en una contienda cada vez más tensa con la suspensión del tercer debate.



(Lea también: ¿Quién es la mujer que se perfila como sucesora de Boris Johnson?)



La cadena Sky News anunció la anulación de un debate previsto para la noche del martes, después de que se retiraran los dos candidatos más prominentes, el exministro de Finanzas Rishi Sunak y la actual ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss.

Según el portal de internet de la cadena, la perspectiva de un tercer debate hace temer a los conservadores que se expongan demasiados desacuerdos entre ellos y que esto lastre a la mayoría con la que cuentan en el Parlamento.

El debate del domingo en la noche, el segundo intercambio entre los candidatos, fue mucho más dinámico que el primero, antes de una semana decisiva al final de la cual sólo quedarán dos finalistas.



Estos dos candidatos deberán someterse al sufragio de los 200.000 militantes conservadores que votarán por correspondencia y el resultado se espera para el 5 de septiembre.



(Puede leer: Reino Unido: candidatos a primer ministro se desmarcan de legado de Johnson)

Rishi Sunak, exministro de Finanzas, concentró la mayoría de ataques durante el debate del domingo. Foto: EFE

Así se vivió el segundo debate

Los cinco candidatos conservadores se enzarzaron este domingo en el segundo debate televisivo que dirigió la mayoría de los dardos al favorito de la carrera, el exministro de Economía Rishi Sunak.



El coste de la vida fue el primer tema que abordó la presentadora, Julie Etchingham, en un debate sin público emitido por el canal ITV lleno de rifirrafes entre los cinco que quieren ocupar el Número 10 de Downing Street dentro de siete semanas: Liz Truss, Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Kemi Badenoch y Tom Tugendhat.



La actual ministra de Exteriores, Liz Truss -que sigue en el gobierno del dimisionario Boris Johnson-, fue quien lanzó el primer ataque a Sunak con la acusación de "asfixiar" la economía al subir los impuestos "a los niveles más altos que se han visto en 70 años".



(Siga leyendo: Reino Unido: Sunak y Mourdant lideran carrera para suceder a Johnson)

"Esto no nos conducirá a un crecimiento económico -arremetió Truss-. Subiste la cotización de la Seguridad Social incluso cuando gente como yo se opuso en el Gabinete, porque no nos podíamos permitir financiar la NHS (el sistema de sanidad pública) a través de impuestos generales".



El favorito siguió defendiendo, tal como hizo en el primer debate del viernes, su compromiso en la difícil gestión de la pandemia, donde tuvo que tomar decisiones poco convencionales para el partido "tory" con amplias ayudas a la población y empresas.



"La inflación es lo que empobrece a todo el mundo", sentenció Sunak, al tiempo que defendía que solo recortaría impuestos "de forma responsable".



Kemi Badenoch, candidata del ala derecha que se presenta como la que "contará la verdad", también se aferró a la necesidad de acabar con la inflación y recurrió a sus experiencias de vida trabajando en hamburgueserías y limpiando retretes para empatizar con los ciudadanos.



Liz Truss insistió en mostrarse como la candidata que ya había demostrado su capacidad de cumplir, tanto en la guerra de Ucrania como en las negociaciones tras el Brexit, lidiando con los problemas del Protocolo de Irlanda del Norte.



(Puede leer: 'Me voy con la frente en alto', dice Boris Johnson ante el Parlamento)

Rishi Sunak y Liz Truss, líderes de la contienda a primer ministro. Foto: EFE

A medio debate, la presentadora pidió que levantaran la mano aquellos que pondrían a Boris Johnson en su gabinete en caso de que este "deseara servir" y se topó con cinco candidatos que quedaron inmóviles al escuchar el nombre prohibido, sin levantar ni un dedo de su atril.



La voluntad de cortar con todo legado de Johnson impregnó todo el debate y fue el mantra más repetido por Tugendhat, presidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores, que apostó por "un nuevo comienzo" y repitió una y otra vez que era "momento de cambiar".



Aun así, el "nuevo comienzo" de borrón y cuenta nueva quedó algo disipado cuando la presentadora les preguntó por la posibilidad de unas inminentes elecciones generales: ninguno de los candidatos planea convocarlas si se hacen con el liderazgo del país, atrincherándose en el "manifiesto compartido" (el programa electoral) que les empuja a seguir con una causa común.

Sunak lidera la carrera

Y es que Truss y Sunak se lanzan puñales desde el inicio de la campaña.



La ministra es la favorita del bando de Johnson, que está convencido de que Sunak esperaba el momento propicio desde hace meses antes de anunciar su dimisión el pasado 4 de julio, lo que precipitó la fronda que acabó obligando a renunciar al primer ministro.



Esta versión ha sido desmentida por los partidarios de Sunak.

Truss busca pasar a la ofensiva para recuperar el terreno perdido, ya que en las dos primeras votaciones quedó relegada al tercer lugar, por detrás de Mordaunt y de Sunak, quien se proyecta casi con seguridad en la final.



(Además: Reino Unido: ¿cuándo se conocerá el nombre del próximo primer ministro?)



Según una encuesta realizada el domingo a un millar de personas por la firma Opinium, Sunak tuvo un mejor desempeño en el debate, afirmó un 24 % de los participantes en el sondeo, frente a un 19 % que prefirió a Tom Tugendhat; un 17 %, a Mordaunt; un 15 %, a Truss y un 12 % que se decantó por Kemi Badenoch.

En esta atmósfera agobiante dentro del partido, los 358 diputados conservadores están llamados a seguir con la pelea para eliminar a uno de los aspirantes de los cinco que siguen en la contienda.



Los resultados se esperan en torno a las 19:00 GMT y las últimas rondas de votación están previstas para el martes y el miércoles.

Paralelamente, el lunes el Parlamento tiene previsto votar una moción de censura contra el gobierno, que salvo que haya sorpresas no representa ningún riesgo para el Ejecutivo.

*Con información de AFP y Efe

