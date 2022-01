La Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard admitió el viernes haber pedido que un muy esperado informe interno, potencialmente explosivo para Boris Johnson, sobre las presuntas fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos, mencione de forma "mínima" los eventos que son objeto de investigación policial.



Esto puede dar un importante balón de oxígeno al controvertido primer ministro, sobre el que pesa la amenaza de una eventual moción de censura dentro su propio Partido Conservador debido a este escándalo.



El primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: Tolga Akmen / AFP

Tras la petición de la policía, la investigación interna deberá tener una publicación inmediata limitada o esperar al fin de las pesquisas oficiales para divulgarse en su totalidad.



Pero muchos diputados conservadores esperan nerviosamente este informe, elaborado por la alta funcionaria Sue Gray sobre celebraciones navideñas, copas de despedida, fiestas en el jardín y pasteles de cumpleaños en las oficinas y residencia oficial del primer ministro durante los confinamientos de 2020 y 2021, para decidir si intentan o no echarlo del poder.



Johnson prometió publicar el texto sin ningún tipo de edición en cuanto lo reciba, además de comparecer ante el parlamento para responder a él.



Pero su entrega, inicialmente esperada para el pasado miércoles, no deja de retrasarse, según la prensa, por las dudas sobre lo que puede divulgar después de que la policía tomase cartas en el asunto, anunciado el martes la apertura de una investigación sobre posibles delitos a las leyes anticovid.



"En relación a los eventos investigados por la policía, pedimos que se haga una referencia mínima en el informe de la oficina del gabinete", organismo interdepartamental del que depende la investigación de Sue Gray, reconoció Scotland Yard el viernes.



"Hemos mantenido contacto permanente con la oficina del gabinete, también sobre el contenido del informe, para evitar cualquier perjuicio a nuestra investigación", precisó en un comunicado.



La policía "no pidió que se limiten otros eventos en el informe, ni que se retrase su publicación", añadió. La prensa británica no prevé ya que se publique antes de la próxima semana.



El secretario de Estado de tecnología, Chris Philp, afirmó al canal Sky News que Downing Street no lo había recibido aún el viernes por la mañana.

AFP

