Joven sana muere de repente tras tomar licor con el estómago vacío

En la ciudad de Brighton (Inglaterra), una joven inglesa, de 27 años, murió en el jardín de su casa el 1 de junio, después de tomar alcohol con el estómago vacío, según las versiones de sus conocidos.



La historia de Alice Burton-Bradford se dio a conocer a través de uno de sus amigos más cercanos, Aaron Mulvay, en una entrevista con el medio local ‘The Argus’.



(Le puede interesar: Conmovedor relato de joven que escaló hospital para despedir a su mamá).

De acuerdo con el joven británico, Burton era fanática de los deportes y no solía consumir bebidas alcohólicas con frecuencia. Sin embargo, el fin de semana de su deceso decidió tomar algunos tragos.



“No estamos seguros de cuánto ingirió, pero no era alcohólica. Simplemente no había comido nada. Todo fue muy repentino. Ni siquiera logró llegar al hospital”, explicó Mulvay.



El amigo de la fallecida mencionó que la joven, con quien había mantenido una amistad desde hacía ocho años, adoraba mantenerse activa realizando actividades deportivas como ciclismo y atletismo, además trataba de cuidar su salud.

(Le puede interesar: Dos niños saltan desde más de 10 metros para salvarse de las llamas).

Mulvay añadió que, según las primeras indagaciones, la muerte de su amiga pudo estar relacionada con la cetoacidosis alcohólica, una complicación relacionada con la ingesta de alcohol y la ausencia de alimentos en el organismo, según el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos (Ncbi).



“Fue un shock para todos, nadie esperaba que algo así le sucediera. Justo tres semanas antes de morir, ella fue en bicicleta hasta mi casa para saludarme a la distancia”, dijo Mulvay al medio británico.



Es importante destacar que, a pesar de que ya pasó un mes desde que la joven falleció, la investigación para determinar la causa definitiva de su muerte continúa abierta.

Alice tenía muchos amigos que la van a extrañar FACEBOOK

TWITTER

Según información del mismo medio, los familiares de la chica y sus amigos cercanos han diseñado una campaña denominada como ‘Alice GoFundMe’, una iniciativa enfocada en generar conciencia sobre los riesgos que puede producir el hecho de beber alcohol sin consumir ningún alimento antes de hacerlo.



“Nunca había oído hablar de la cetoacidosis alcohólica hasta que ella murió. Alice tenía muchos amigos que la van a extrañar”, declaró Mulvay, quien además es el encargado de liderar el proyecto.



La campaña también busca reunir fondos para instalar una banca en uno de los lugares preferidos del pueblo de la joven y mantener así vivo su recuerdo.

(Lea también: Hombre con explosivos secuestra un autobús con 20 personas en Ucrania).

¿ Qué es la cetoacidosis alcohólica?

De acuerdo con el Ncbi, la cetoacidosis alcohólica es un trastorno metabólico que se produce cuando se acumulan en la sangre, a causa del consumo excesivo de alcohol, grandes cantidades de un compuesto químico conocido como cetona.



Al no ingerir ningún alimento previo al consumo de alcohol, las reservas normales de azúcar que se almacenan en el hígado disminuyen, lo que a su vez evita la producción normal de insulina. La falta de estos elementos genera que las células recurran a la cetona para obtener la energía necesaria y mantener el organismo activo.

(Le puede interesar: Conmovedor relato de joven que escaló hospital para despedir a su mamá).

Cuanto más grasa se quema, más cuerpos cetónicos se acumulan en el torrente sanguíneo y es ese exceso lo que causa la cetoacidosis.



La entidad también ha destacado que, a pesar de que esta complicación suele ser vista en pacientes con alcoholismo, también puede presentarse en personas que se embriagan por primera vez o que exceden su consumo normal de licor.



Tendencias EL TIEMPO