Reino Unido estudia pagar a contagiados de covid-19 para que no salgan

Los funcionarios del gobierno del Reino Unido han sugerido pagar a las personas para que se queden en casa si dan positivo en la prueba del coronavirus, en medio de preocupaciones de que demasiados no se hagan la prueba o no cumplan con las reglas de cierre.



(Le puede interesar: Mapa de los países de América Latina que ya iniciaron su vacunación)

Si bien el plan no ha recibido la aprobación final, un documento preliminar de política gubernamental propuso pagos de 500 libras (685 dólares). Actualmente, solo aquellos con los ingresos más bajos reciben apoyo en este nivel si se les dice que se pongan en cuarentena.



La póliza, que costaría alrededor de 2 mil millones de libras al mes, estaría diseñada para superar el miedo de la gente a perder ingresos si se ve obligada a aislarse por una prueba positiva, según un documento fechado 19 de enero obtenido por The Guardian y confirmado a Bloomberg por una persona familiarizada con el asunto.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que las restricciones por el coronavirus podrían durar hasta el verano. Foto: Toby Melville. AFP

El secretario de Medio Ambiente, George Eustice, calificó la idea de "especulación" y dijo que "no se han tomado decisiones" cuando se le preguntó sobre la propuesta en entrevistas transmitidas este viernes.



Una persona familiarizada con el canciller de Hacienda, Rishi Sunak, dijo que los pagos no se realizarán y que la propuesta no había pasado por el Tesoro.



Cuando los periodistas le preguntaron sobre la propuesta, el portavoz del primer ministro Boris Johnson, Jamie Davies, señaló los pagos existentes de 500 libras a quienes tienen bajos ingresos y dijo que "no hay planes" para introducir un pago "extra" de 500 libras.



(Lea aquí: Las vacaciones de lujo en Dubái que incluyen vacuna contra el covid)

'Costo enorme'

"Queremos mejorar las tasas de cumplimiento con el autoaislamiento para las personas que han estado en contacto con alguien que dio positivo en la prueba, por ejemplo, y queremos que las personas se hagan esa prueba si tienen síntomas del virus (...) Pero esto también sería un costo enorme", dijo Eustice a LBC radio.

Queremos que las personas se hagan esa prueba si tienen síntomas del virus (...) Pero esto también sería un costo enorme FACEBOOK

TWITTER

Millones de británicos lucharían sin su cheque de pago completo, y la paga legal por la enfermedad es de 95,85 libras por semana, una cifra que se compara mal con el ingreso familiar medio de 575 libras por semana.



El Reino Unido se encuentra en su tercer cierre nacional con el mayor número de muertos en Europa. Las últimas cifras muestran que 94.580 personas murieron en el país dentro de los 28 días posteriores a la prueba positiva de covid-19.



Los ministros se comprometieron a ofrecer vacunas a 15 millones de las personas más vulnerables antes del 15 de febrero, y el número ya inoculados ahora supera los 5 millones.

Restricción por suministro

Si bien el secretario de salud Matt Hancock dice repetidamente que el suministro es la mayor restricción del programa de vacunación, el gobierno se niega a decir cuántas dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca recibió. Este viernes, Davies nuevamente se negó a dar cifras.



(Además: Los países que exigen prueba PCR negativa para poder ingresar)



"Es evidente que existe una gran demanda de vacunas en todo el mundo, por lo que no vamos a comentar sobre los programas de suministro y entrega de vacunas (...) Nunca ha sido nuestra intención mantener existencias masivas de la vacuna" dijo Davies.

No vamos a comentar sobre los programas de suministro y entrega de vacunas FACEBOOK

TWITTER

"Estamos operando un sistema justo a tiempo, lo que significa que tan pronto como recibamos las vacunas, las sacamos lo más rápido posible" para vacunar a las personas, añadió el portavoz.



Johnson señaló que las restricciones podrían durar hasta el verano, a pesar de las demandas de los miembros de su Partido Conservador de un plan para aliviar las medidas a partir de mediados de febrero, o después de que el gobierno haya cumplido su objetivo de vacunar a los más vulnerables.



Las tiendas, los restaurantes y las escuelas están cerrados y se sugirió a las personas que se queden en casa, a menos que sea absolutamente necesario salir. Las restricciones amenazan con llevar a la economía a otra recesión, luego de sufrir su peor declive en tres siglos.



Mientras tanto, solo el 17 por ciento de las personas con síntomas se presentan para la prueba, según el documento de política del 19 de enero, y el deseo de evitar el aislamiento es la mayor barrera para solicitar una prueba.



(Le recomendamos: Por el covid, Reino Unido prohíbe llegada de vuelos desde Colombia)



Solo una cuarta parte de las personas informó que cumplió con las reglas de autoaislamiento, mientras que el 15 por ciento todavía va a trabajar normalmente, citó el documento de The Guardian.



Los ministros anunciaron nuevas multas de 800 libras este jueves para cualquiera que asista a una fiesta en una casa.



BLOOMBERG

Lea también

- Variante británica del covid-19 afecta a ocho países de América



- ¿Por qué la vacunación contra el covid-19 es lenta en América Latina?



- ¿Por qué hay desconfianza en las vacunas contra el covid-19?