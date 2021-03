Un colegio en Reino Unido le pide a las madres no usar minifaldas

Una escuela primaria en Reino Unido les pidió a los padres de familia que no usen pijamas o atuendos "reveladores" cuando vayan a dejar o a recoger a sus hijos, y que en ese sentido hagan un mayor esfuerzo para vestirse apropiadamente.



La solicitud ha causado controversia, pues las directivas señalan puntualmente que algunas madres se presentan en las puertas del establecimiento educativo con minifaldas, blusas escotadas o ropa que "parece ropa interior", acusaciones que han sido calificadas desde algunos sectores como sexistas.

Se trata de la escuela primaria Seymour, ubicada en Crawley, en el distrito de West Sussex, Inglaterra, que envió una nota que decía que "llevar ropa demasiado escasa o para otras horas del día no es un buen ejemplo".



El caso fue reportado por el diario británico The Sun, que tuvo acceso a la nota en cuestión, la cual fue marcada como "Etiqueta en el patio de recreo".



Carol Collins y Emma Eardley, codirectoras de la primaria, la cual cuenta con estrictas reglas relacionadas con el uniforme de los estudiantes, le dijeron a ese medio que reconocen que la nota "pudo haber sido menos prescriptiva", aunque explicaron que se planteó como "una guía".



Sobre las razones para emitir la nota, señalaron: "En respuesta al creciente número de padres que usan pijamas y, a veces, revelando ropa que parece ropa interior, la escuela emitió una nota pidiendo a los padres que consideren vestirse de manera más apropiada".



Entre los padres de familia hay distintas opiniones. The Sun recogió algunos testimonios y mientras algunos respaldan lo dicho por la escuela primaria, toda vez que consideran que hay personas, en especial madres, que se visten, a su juicio, de manera "inapropiada", otros rechazan la nota por "exagerada en su tono".



Cabe mencionar que la escuela primaria Seymour es una de las instituciones mejor calificadas en los informes de Ofsted, la oficina que inspecciona los servicios que brindan educación y habilidades para estudiantes de todas las edades.

