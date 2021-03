Boris Johnson recibió primera dosis de vacuna anticovid de AstraZeneca

El primer ministro británico, Boris Johnson, recibió este viernes la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



Johnson, de 56 años de edad, acudió al hospital londinense St Thomas, el mismo donde en abril del año pasado estuvo varios días ingresado en cuidados intensivos tras contagiarse del coronavirus.



(Le puede interesar: Boris Johnson reafirma que vacuna AstraZeneca es segura)

"Literalmente no he sentido nada", dijo Johnson a los medios tras abandonar el centro médico, al término de una semana en la que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dado luz verde a continuar vacunado con el preparado de AstraZeneca al considerarlo "seguro y eficaz" y pese a los casos de trombosis detectados y que presuntamente podrían haber sido una reacción al fármaco.



Cuestionado por posibles temores entre la población a sufrir efectos secundarios, el primer ministro respondió: "No me escuchen solo a mí, escuchen a todos los científicos y a lo que la Agencia Europea del Medicamento dijo".

No me escuchen solo a mí, escuchen a todos los científicos y a lo que la Agencia Europea del Medicamento dijo FACEBOOK

TWITTER

"Recomiendo encarecidamente a todo el mundo que en cuanto reciban la notificación (del sistema sanitario) acudan a vacunarse", agregó.



(Lea también: Cómo es el plan de Reino Unido para volver a la normalidad en junio)



Tanto la EMA como la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios británica (MHRA, en inglés) consideran que los beneficios de la vacuna superan los posibles riesgos, aunque continúan investigando si existe un vínculo causal entre el preparado y algunos casos de accidentes cerebrovasculares.



En el Reino Unido se ha administrado ya la primera dosis de una vacuna -AstraZeneca o Pfizer- a más de 26 millones de personas, mientras que unos 2 millones han recibido también la segunda inyección preceptiva.



EFE

Lea también:

- La UE acusa al Reino Unido de bloquear la exportación de vacunas

- ¿Cómo sacar visas a EE. UU., Reino Unido y otros países en pandemia?

- Reino Unido debate la implantación de un pasaporte de vacunación