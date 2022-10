Liz Truss se convirtió este jueves en el político que menos tiempo ha ocupado el puesto de primer ministro en la historia del Reino Unido, al anunciar su dimisión tras 45 días en Downing Street, acechada por la tormenta financiera que desató el agresivo recorte de impuestos con el que aspiraba a impulsar la economía.



El Partido Conservador británico convocó este mismo jueves unas primarias urgentes para dejar cerrada su sucesión la próxima semana. Un proceso en el que, al parecer, el exministro de Economía Rishi Sunak parte como favorito.



Sin embargo, la renuncia de Truss ha disparado los rumores sobre un eventual regreso a la primera línea de poder del expremier Boris Johnson. ¿Por qué? Este es el panorama.

Liz Truss anunciando su dimisión este jueves. Foto: AFP

¿Por qué vuelve a sonar el nombre de Johnson?

Las especulaciones sobre la posibilidad de que Boris Johnson regrese al poder comenzaron a sonar incluso antes de la renuncia de Liz Truss. De hecho, es un escenario que ha estado circulando en la prensa conservadora desde hace semanas.



Un sondeo publicado este martes por la firma YouGov encontró que el ex primer ministro Boris Johnson era el candidato preferido para reemplazar a Truss en caso de que esta renunciara o de que el partido la obligara a dejar el puesto.



En dicho sondeo, el 32 por ciento de los afiliados al Partido Conservador británico afirmó que Johnson era la mejor alternativa, seguido por el antiguo ministro de Economía Rishi Sunak (23 %) y el ministro de Defensa, Ben Wallace (10 %).



Cabe recordar que Johnson se vio forzado a dimitir en julio por sus propios colegas. En aquel entonces, más de 50 miembros de su gobierno renunciaron pidiéndole al político que se hiciera a un lado tras un conjunto de escándalos que empantanaron su gestión.



Uno de esos escándalos fue el denominado Partygate, una serie de fiestas organizadas en la sede del ejecutivo en plena pandemia de covid-19, cuando los británicos tenían prohibido reunirse con familiares debido a las restricciones para evitar la propagación del virus.



Pero sucede que el aplastante triunfo electoral de Johnson en 2019 le dio a los conservadores una mayoría que no veían desde Margaret Thatcher en la década de 1980, lo que le ha hecho ganar varios adeptos dentro de su partido, incluso tras su salida hace pocos meses.

¿Y qué tan probable es que regrese?

Pero lo cierto es que el héroe del Brexit tiene grandes obstáculos que superar: su dimisión forzada por los escándalos, por ejemplo, sigue fresca y le atribuye cierta responsabilidad en la actual debacle conservadora.



Además, Johnson afronta todavía una investigación en la Cámara de los Comunes sobre su papel en las fiestas ilegales durante la pandemia, lo que ensombrece sus opciones para ser reelegido.



Incluso, está por verse si Johnson, embarcado ahora a sus 58 años en una lucrativa carrera de conferenciante por todo el mundo, estaría dispuesto a asumir de nuevo el liderazgo de la formación dos años antes de unas legislativas en que las encuestas prometen una victoria aplastante de la oposición laborista.



El primer ministro británico, Boris Johnson, frente al número 10 de Downing Street, en el centro de Londres. Foto: AFP

Sin embargo, medios británicos aseguran que Johnson sí estaría considerando la opción de volver a postularse como primer ministro y líder del partido.



Fuentes políticas le aseguraron al diario británico The Guardian que Johnson siente que su regreso es un asunto de "interés nacional". También afirmaron que el político considera que su salida fue injusta y que su periodo fue "cortado antes de tiempo".



Esas mismas fuentes aseguran que Johnson cree que todavía tiene "mucho que hacer" desde el 10 de Downing Street, es decir, desde la residencia de los primeros ministros británicos.

Pese a ello, el partido Conservador cambió este jueves la cantidad de votos y la metodología que utilizará para elegir un nuevo premier, complicando el camino de regreso al poder de Johnson.



Según anunció el conservador Graham Brady, responsable de organizar la elección de un nuevo líder, los candidatos a suceder a Liz Truss como líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido deberán contar con el respaldo de al menos 100 de los 357 diputados "tories".



En caso de que el apoyo del grupo parlamentario quede dividido entre dos aspirantes, serán los afiliados del partido quienes elijan en una votación a través de internet al siguiente jefe de Gobierno del Reino Unido.



Así, los conservadores han incrementado el numero de respaldos necesarios respecto a los 30 que exigieron en las primarias en las que triunfó Truss y han acelerado los plazos de las votaciones para designar al siguiente primer ministro lo antes posible.



En la práctica, los límites que ha establecido el partido limitan a tres el máximo número de aspirantes que podrán participar en el proceso.

Por eso, algunas fuentes aseguran que Boris no tiene los apoyos suficientes para hacerse con 100 votos necesarios en la elección.



“La verdad para Boris es que su apoyo no ha cambiado en absoluto desde que fue expulsado. Entonces tenía aproximadamente 40 diputados que todavía lo respaldaban", afirmó un excanciller a The Guardian.



Esa misma fuente asegura que el ex primer ministro podría obtener solo 60 votos, con lo que quedaría por fuera de la contienda.



Otras fuentes citadas por el mismo medio sostienen que quienes respaldaban a Boris Johnson en el pasado salieron fuertemente debilitados tras el breve mandato de Liz Truss, golpeando las opciones del anterior líder de regresar a su puesto.

Lo cierto es que la postulación de Johnson podría ser una realidad, pues The Guardian contactó una fuente cercana al ex primer ministro, que aseguró que el político ya está buscando donantes para financiar una posible campaña.



Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido. Foto: Leon Neal / AFP

Por lo pronto, se sabe que el Partido Conservador británico concluirá el proceso de elección de su nuevo líder para el 28 de octubre, con lo que el país tendrá un nuevo residente en Downing Street para ese entonces.

Sin embargo, el partido enfrenta un camino difícil en el país con el llamado del bando opositor a que se convoquen elecciones que los saquen definitivamente del poder.



El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, por ejemplo, exigió este jueves la convocatoria de elecciones generales "ahora".



"El Partido Conservador ha demostrado que ya no tiene mandato para gobernar. Después de 12 años de fracaso conservador, el pueblo británico se merece algo mucho mejor que esta puerta giratoria del caos", afirmó Starmer en una declaración.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

