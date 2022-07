La ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, favorita para suceder a Boris Johnson en Downing Street, criticó el jueves a su rival Rishi Sunak por su política fiscal como ministro de Finanzas, en el inicio de seis semanas de campaña.



Un día después de ser designados como los dos candidatos finalistas en la elección del nuevo líder conservador, que los afiliados del partido elegirán en una votación postal cuyo resultado se anunciará el 5 de septiembre, los dos candidatos expusieron sus planes en la prensa.



Ambos afirman ser el mejor para derrotar al opositor Partido Laborista en las próximas legislativas, previstas en 2024. La acumulación de escándalos bajo el mandato de Johnson propulsó a los laboristas a la cabeza de los sondeos.



En el diario Daily Mail, Truss hizo hincapié en su enfoque "arraigado en los valores conservadores" y en una reducción inmediata de la presión fiscal, en su nivel más alto "desde hace 70 años".



Prometió revertir la reciente subida de las cotizaciones a la seguridad social, suspender los gravámenes en las facturas energéticas para impulsar las renovables y un presupuesto de emergencia.



Rishi Sunak prometió reformas radicales. Foto: EFE/EPA/HOLLIE ADAMS

Sunak acusó durante la campaña a quienes defendían recortes fiscales de prever "políticas económicas fantasiosas con promesas de gasto sin fondos".



En una entrevista en la BBC el jueves, Truss afirmó que habría querido que "Boris continuara como primer ministro" pese a la sucesión de escándalos, "pero ya no tenía el apoyo" del grupo parlamentario conservador.



Distánciandose de Sunak, cuya dimisión del gobierno el 5 de julio contribuyó a precipitar la caída de Johnson, subrayó que ella no es la candidata de la continuidad en materia económica. "No se puede gravar el crecimiento", argumentó.



En cuanto a su apoyo a la permanencia en la Unión Europea, que defendió en el referéndum de 2016, afirmó que estaba "equivocada".

En las columnas del Daily Telegraph, Sunak trató de rebatir a la jefa de la diplomacia reivindicando también el legado de la primera ministra ultraliberal Margaret Thatcher.



"Mis valores son thatcherianos, creo en el trabajo, la familia y la integridad", escribió.

"Soy thatcherista, compito como thatcherista y gobernaría como thatcherista", subrayó.



Sunak prometió "una serie de reformas tan radicales como las que lideró la 'dama de hierro' en los años 1980 para alentar el crecimiento y la prosperidad en todos los rincones del Reino Unido" y para "aprovechar las libertades que nos ha dado el Brexit".

*Con información de AFP

