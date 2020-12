¡Atención! Reino Unido aprueba la vacuna de Pfizer y BioNTech

Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en autorizar la vacuna contra el covid-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech, que estará disponible a partir de "la próxima semana", informaron las autoridades británicas.



"El gobierno aceptó hoy (2 de diciembre) la recomendación de la Agencia Independiente de Reglamentación de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de aprobar el uso de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech", declaró un portavoz del gobierno del Reino Unido.



Además precisó que "la vacuna estará disponible en todo el Reino Unido a partir de la próxima semana".



"El Reino Unido es el primer país del mundo en disponer de una vacuna aprobada clínicamente", se felicitó en un mensaje en Twitter el ministro de Salud, Matt Hancock



Esta luz verde de las autoridades británicas "es resultado de meses de ensayos clínicos rigurosos y de un análisis profundo de los datos por expertos del MHRA, que concluyeron que la vacuna respondía a las normas estrictas de seguridad, calidad y eficacia", indicó el portavoz del Ministerio.

De acuerdo con las cifras de la Universidad Johns Hopkins, Reino Unido cuenta con más de 1,6 millones de infectados por coronavirus y más de 59.000 personas muertas. Foto: EFE

Los resultados de los test masivos de esta vacuna mostraron una eficacia del 95%. "El NHS (sistema nacional de salud, por su sigla en inglés) está listo para comenzar a vacunar a partir de la próxima semana", declaró Hancock.

Un anuncio histórico

En países como Rusia y China ya se han empezado a aplicar vacunas contra el nuevo coronavirus, pero tanto la Sputnik V como el biológico de la empresa Sinovac aún generan dudas debido a que no se han entregado datos de sus ensayos clínicos.



Es por eso que el anuncio hecho por el gobierno de Reino Unido tiene un gran peso, pues es el primer país occidental en tomar esta decisión. "La autorización (...) en el Reino Unido marca un momento histórico en la lucha contra el covid-19", afirmó Albert Bourla, presidente de Pzifer.



Entre las personas que serán priorizadas para recibir la vacuna figuran los ancianos, personal sanitario y ciudadanos considerados vulnerables. No obstante, según ha señalado el diario británico 'The Guardian', hay una gran controversia por la distribución del biológico. Todo apunta a que, por cuestiones logísticas, los primeros en recibirlo serán los trabajadores de salud.



Esto responde a que una de las limitaciones más importantes de la vacuna de Pfizer y BioNTech tiene que ver con la temperatura a la que se tiene que refrigerar para asegurar su efectividad: unos -70 °C.



Pfizer ha anunciado que podría tener la capacidad de distribuir cerca de 1.300 millones de dosis para finales de 2021. No obstante, la organización Global Justice Now ha señalado con preocupación que cerca del 80 por ciento de esas vacunas fue comprado por los países más ricos del mundo.



Entretanto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció el martes que celebrará una reunión extraordinaria el 29 de diciembre "a más tardar" para dar o no su visto bueno a esta vacuna de Pzifer y BioNTech.

​Con información de AFP*