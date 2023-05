El gobierno británico anunció este martes nuevas reglas para las visas de estudiantes que incluirán restricciones para la reagrupación familiar con el objetivo de reducir la inmigración.



(Puede leer: Sarah Ferguson, la duquesa pelirroja que se enamoró del chontaduro colombiano)



El saldo migratorio neto, que bajó durante la pandemia, está en alza y se espera que alcance un récord este año.



(Le recomendamos: ‘El Reino Unido seguirá siendo un buen socio para Colombia’: canciller británico)

Según las estadísticas oficiales publicadas en noviembre, la migración neta para junio de 2022 fue de 500.000 personas.



Esta semana se publicarán nuevas cifras y estos datos se esperan con expectación, ya que desde el Brexit los sucesivos gobiernos conservadores prometen reducir la inmigración, sin éxito.



(Siga leyendo: Británicos reciben miles de dólares y se hacen pasar por padres de hijos de migrantes)



Este nuevo plan establece que solo los estudiantes de posgrado designados como programas de investigación puedan invitar a miembros de su familia que sean dependientes .



Además, los alumnos extranjeros no podrán cambiar de una visa de estudiante a una de trabajo antes de completar su formación.



En 2022, cerca de 136.000 visas fueron emitidas para personas dependientes de estudiantes extranjeros, frente a 16.000 en 2019, según los datos oficiales.



(Lea también: Las 5 coronaciones de monarcas británicos que no terminaron bien)



"Registramos un aumento sin precedentes del número de personas a cargo de estudiantes que llegan a nuestro país con visas. Llegó el momento de limitar esta vía", declaró la ministra del Interior Suella Braverman.



El tema del control de la inmigración dominó los debates durante la campaña del referéndum que determinó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



Pero, desde entonces los sucesivos gobiernos conservadores no han logrado disminuir las cifras de la inmigración ya sea por vías legales o por caminos irregulares, pese a las promesas de retomar el control de las fronteras.



(Lea también: Carlos III: los desafíos del rey británico en una época de crisis y protestas)

AFP