Enrique y Meghan sí asistirán al servicio del jubileo de la reina, según confirmó su biógrafo.



(Le podría interesar: Reina Isabel: así celebrará el Reino Unido sus 70 años en el trono)



El duque y la duquesa de Sussex asistirán a un servicio religioso en la catedral como parte de las celebraciones por el año del jubileo de la reina Isabel II.



(Le podría interesar: Isabel II y sus herederos legítimos: esta es la línea de sucesión)

Enrique y Meghan de Sussex. Foto: EFE

El príncipe Enrique y su esposa Meghan dejaron sus funciones reales y se trasladaron a California a principios de 2021. Desde entonces, solo han visitado juntos el Reino Unido en una ocasión.



En un comunicado, el príncipe y su esposa expresaron su deseo de devolver los fondos públicos de la subvención soberana que utilizaron para reformar su mansión en los terrenos del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, entre otras decisiones.



La decisión de apartarse de sus funciones en la Corona fue anunciada por la pareja en enero de 2020, tomando por sorpresa a la propia familia real, que tomó una serie de acciones para intentar borrar la imagen del escándalo y recuperar el control.



Poco después, la reina calificó a la pareja como "miembros muy queridos" de la familia, pero la decisión ya estaba tomada.



Un año después, durante una entrevista con Oprah Winfrey para el medio CBS, Meghan Markle confesó haber tenido pensamientos suicidas durante su primer embarazo y acusó a la familia real de racismo.



Además, dijo que algunos miembros de la familia real expresaron su preocupación acerca del color de piel que tendría su hijo con el príncipe Harry.



La decisión de Enrique y Meghan de trasladarse a Estados Unidos en busca de privacidad e independencia financiera causó conmoción en la familia real.



Ahora, el Palacio se está preparando para más revelaciones de Enrique en su próxima autobiografía.

El príncipe Enrique y Meghan Markle, presentando a su hijo recién nacido, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. (Archivo) Foto: Chris Allerton. EFE / SussexRoyal News

Pero los duques volverán. "Definitivamente veremos a Enrique y a Megan en el servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo", afirmó Omid Scobie -coautor de una biografía favorable de la pareja- a los periodistas en Londres.



El servicio del 3 de junio será "realmente el primer momento oficial" en el que la pareja se una a las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina, indicó.



"Eso es realmente lo que han estado planeando desde siempre", destacó Scobie, calificando los eventos del jubileo como un "vistazo" al futuro de la familia real.



Los periódicos británicos habían informado que era probable que la pareja asistiera al servicio, pero el comentario de Scobie es visto como una confirmación dados sus estrechos vínculos con los jóvenes esposos.



Scobie detalló que el duque y la duquesa de Sussex "no saldrán" al balcón del Palacio de Buckingham junto a miembros prominentes de la realeza el 2 de junio para ver el Trooping of the Colour y un desfile aéreo.



Pero afirmó que podrían hacer una "aparición sorpresa" el 5 de junio, cuando la reina podría salir al balcón nuevamente junto a miembros de la familia.

Así se preparan los británicos para la celebración del jubileo de la reina Isabel. Foto: EFE

El origen del 'Trooping the Colour', se remonta al reinado de Carlos II (1660-1685), pero en 1748 se estableció que se utilizaría para marcar el cumpleaños oficial del jefe/a de Estado, en un fin de semana del mes de junio, para aprovechar el buen tiempo boreal.



Durante la ceremonia, la reina y algunos de sus familiares viajan en carroza desde el palacio de Buckingham hacia la avenida The Mall, en una procesión real escoltada por guardias reales de caballería hasta Horse Guards, frente al parque de St. James.



Al término del evento, la reina y otros miembros de su familia regresan en carrozas al palacio, desde donde Isabel II sale al balcón para saludar al público congregado, aunque las autoridades han indicado que sólo estarán en este saludo los familiares que trabajan para la Casa Real, por lo que está descartada la presencia del príncipe Andrés y los duques de Sussex, Enrique y Meghan.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP.

