Ningún soberano británico ha esperado tanto tiempo para subir al trono. La llegada ahora del anciano y poco querido Carlos III abre un periodo delicado para una monarquía que resistió a las crisis durante el largo reinado de su madre.



Isabel II fue coronada en 1953 con solo 25 años, en un ambiente de entusiasmo nacional en un país que aún se recuperaba del trauma de la Segunda Guerra Mundial. Y toda su vida fue una figura muy popular y respetada.



Pero la llegada de su hijo es muy diferente. A sus 73 años, es un "anciano" que sube al trono, dice a la AFP Robert Hazell, profesor de derecho constitucional en el University College London.



"Será muy difícil para él tomar el relevo de la reina", considera, y "es probable que la monarquía viva momentos difíciles".



Nacido en 1948, Carlos se casó en 1981 con Diana Spencer, con la que tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique, antes de que su matrimonio se desintegrara y las revelaciones públicas sobre sus respectivas infidelidades les llevaran al divorcio.

Tras la trágica muerte de Diana en 1997 en un accidente de coche en París, perseguida por los paparazzi, Carlos se casó con su antigua amante Camilla Parker Bowles en 2005.



El nuevo rey es conocido desde hace tiempo por sus controvertidas, y a veces ridiculizadas, opiniones sobre temas como la agricultura y la arquitectura moderna (que no le gusta).



Aunque sus preocupaciones medioambientales sean ahora ampliamente compartidas, tendrá que mantener una neutralidad férrea, ya que a partir de ahora cada una de sus palabras será escrutada y comentada.

En 2018, aseguró a la BBC ser consciente de que una vez en el trono tendría que abstenerse de tomar posición: "No soy tan estúpido".



Pero esta neutralidad es "muy difícil" de mantener, especialmente de cara al movimiento independentista en Escocia, y al mismo tiempo querer salvaguardar la monarquía, señala Hazell, que sin embargo destaca el "fuerte sentido de servicio público y deber público" de Carlos.



Carlos III llega a Londres tras la muerte de su madre. Foto: AFP

'Sin el aura de Isabel II'

Carlos inicia su reinado siendo mucho menos querido que su madre. Según un sondeo de YouGov de 2021, poco más de un tercio de los encuestados pensaba que sería un buen rey, mientras que más del 70 % tenía una opinión favorable de la reina.



Esto puede reavivar las esperanzas de los partidarios de abolir la monarquía en favor de una república, una idea apoyada solo por el 15 % de los británicos en los últimos años.

Carlos "no está protegido por la misma aura casi impenetrable que la reina", según Graham Smith, director del movimiento Republic.



El nuevo rey tiene importantes retos. Cuando Isabel II llegó al trono, en 1952, era la máxima autoridad de 32 naciones. Su hijo, el nuevo rey Carlos, hereda solo la jefatura de Estado en 15 países, incluidos Australia y Canadá, y afronta el reto de preservar las cenizas del Imperio británico y la influencia global del Reino Unido.



La popularidad de la monarquía se mantiene sólida en suelo británico, pero los movimientos republicanos han ganado impulso en las últimas décadas en numerosos países y territorios de ultramar donde ha ido perdiendo peso el rol de la institución.

Carlos III observa los tributos a su madre, al reina Isabel II. Foto: AFP

La relación con las excolonias caribeñas es cada vez más tensa y el pasado esclavista del Reino Unido ha empañado las relaciones con algunas de ellas.



"En muchos sentidos Carlos afrontará como jefe de Estado de Australia retos similares a los que tendrá como jefe de Estado de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es el sucesor de una monarca inmensamente respetada y popular, que ha vivido muchos años", afirmó a Efe Cindy McCreery, profesora del departamento de Historia de la Universidad de Sidney.



Por eso, para mantener la institución, Hazell cree que es "concebible" que Carlos pueda abdicar en favor de su hijo Guillermo, nacido en 1982 y muy popular, una opción que siempre rechazó Isabel II.



Tren de vida reducido

Pero en opinión de Smith, "no se va a rendir".



Ante las crecientes críticas al tren de vida de la monarquía, los expertos monárquicos atribuyen a Carlos un deseo de reducir el número de miembros oficiales de la familia real, que viven a expensas de la corona y se dedican a los compromisos públicos. Actualmente son una decena.



Esta tendencia ya comenzó con la retirada del príncipe Andrés, hermano de Carlos, acusado de abuso sexual a una menor en Estados Unidos, y la marcha de su hijo Enrique, y la esposa de este, Meghan, a California.

Hazell considera que el interés de esta estrategia, más que financiero, consiste sobre todo en limitar los riesgos de que un miembro de la familia real "cometa un desliz".



A Carlos le corresponderá distribuir los títulos, decidiendo, por ejemplo, si pasa a Guillermo el título de "príncipe de Gales" que detenta desde 1958.



La propia Isabel II expresó en febrero de 2022, con motivo de sus 70 años de reinado, el deseo de que Camila fuera nombrada "reina consorte", pese a que durante mucho tiempo la familia real había indicado que se la trataría simplemente como princesa para no escandalizar a la opinión pública.



El nuevo rey Carlos III. Foto: Bloomberg

Otros cambios formales

Además de los aspectos políticos, desde el himno nacional hasta los billetes y las monedas, pasando por los sellos y los pasaportes, muchos otros aspectos de la vida diaria del Reino Unido cambiarán con la llegada de Carlos III al trono.



Estos son algunos de ellos:

Moneda y sellos

El rostro del nuevo rey empezará a aparecer en las monedas y billetes del Reino Unido y otros países del mundo, sustituyendo el perfil de la reina Isabel II.



Su imagen también aparecerá en otras divisas utilizadas en islas del Caribe oriental, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.



Lo mismo ocurre con las islas de Jersey, Guernsey y Man, así como las Malvinas, Gibraltar y Santa Elena, todas ellas dependencias de la Corona británica.

En 1936, durante el reinado de 326 días del rey Eduardo VIII, se acuñaron monedas, pero el monarca abdicó antes de que se pusieran en circulación.



El rostro de Isabel II también aparece en los sellos, mientras que las letras EIIR, de Elizabeth II Regina, figuran sobre todos los buzones de correos, que deberán ser modificados.



El distintivo de los cascos de la policía también cambiará.



Himno y pasaportes

El famoso himno nacional británico se convertirá en "God Save the King", con una versión masculinizada de la letra.



Será una costumbre posiblemente difícil de cambiar para los británicos, que llevan cantando "God Save the Queen" desde 1952. También es uno de los dos himnos nacionales de Nueva Zelanda y el himno real de Australia y Canadá, que tienen sus propios himnos nacionales.

Habrá que actualizar asimismo el texto de la cubierta interior de los pasaportes británicos, emitidos en nombre de la corona, y la inscripción similar que aparece en el interior de los pasaportes australianos, canadienses y neozelandeses.



Al levantar una copa en los actos oficiales, ya no habrá que decir "la reina" sino "el rey".



Política y derechos

Los nombres del "gobierno de su majestad", del tesoro y de las aduanas pasarán de ser "her majesty's" a "his majesty's".



Así también, será "el discurso del rey", y no el de la reina, el que inaugure las sesiones parlamentarias presentando el futuro programa de gobierno.



Cambiarán del mismo modo el nombre de "la guardia de la reina", fotografiada hasta la saciedad por los turistas frente al Palacio de Buckingham.

La policía ya no velará por la paz de la reina, sino por la del rey, y los abogados superiores pasarán de ser QC (Queen's counsel) a KC (King's counsel).



En el ejército, los nuevos reclutas ya no tomarán "el chelín de la reina" al alistarse, como establece la fórmula. Tampoco tendrán que someterse a las normas de la reina.



También se masculinizará el nombre del "Her Majesty's Theatre", teatro del célebre barrio londinense del West End, donde se representa El Fantasma de la Ópera desde 1986.



Y quienes aspiren a hablar inglés con el acento más elegante posible, conocido como "el inglés de la reina", ahora tendrán que intentar hablar "el inglés del rey" Carlos III.

*Con información de AFP y EFE

