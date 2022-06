El Reino Unido se prepara para celebrar por todo lo alto desde este jueves el Jubileo de Platino, que conmemora los 70 años de reinado de Isabel II, con actos que pretenden ensalzar el legado de la monarca más longeva del país.



Cuatro días consecutivos estarán dedicados a este jubileo, en el que participarán miembros de la familia real, artistas, militares, músicos, invitados y los ciudadanos, mientras que también habrá festejos en la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth, antiguas colonias).



Tras un Brexit que sumió al país en división política y social, una pandemia que dejó 178.000 muertos y una inflación récord del 9 % que impone estrecheces, para muchos de los 67 millones de británicos esta celebración debe ser un momento de unidad



Espectaculares desfiles, misa de acción de gracias, carreras de caballos y un concierto pop... los grandes elementos de la cultura británica estarán presentes en este "jubileo de platino", celebración de las siete décadas pasadas por la reina en un trono al que ascendió en 1952 con solo 25 años.



Culminarán el domingo con un té y decenas de miles picnics y comidas al aire.



Las calles y las tiendas ya están decoradas con banderas del país, mientras que algunos comercios tienen fotografías de Isabel II y todo tipo de parafernalia sobre el jubileo.



Así se preparan los británicos para la celebración del jubileo de la reina Isabel. Foto: EFE

El desfile militar

La serie de actos arrancará este jueves con el 'Trooping the Colour', un desfile de los regimientos británicos con el que se festeja el cumpleaños oficial de la reina, de 96 años, si bien no está confirmada su asistencia debido a sus problemas de movilidad.



Varios regimientos hacían este miércoles los últimos ensayos en la gran avenida The Mall, frente al palacio de Buckingham (Londres), que ha sido engalanada con banderas del Reino Unido.



En este desfile, en el que destaca la guardia real con sus trajes rojos y sombreros altos revestidos de piel de oso, tomarán parte más de 1.500 soldados y músicos, alrededor de 240 caballos y la mascota de la Guardia Irlandesa, Turlough Mor, el perro lobo irlandés.



La obra 'Queen Elizabeth II of the United Kingdom (1985)', del artista estadounidense Andy Warhol. Foto: EFE

Este colorido espectáculo será seguido por miembros de la familia real e invitados especiales en el patio de armas de la sede del regimiento de caballería -Horse Guards-, en el centro de Londres.



El origen de este desfile se remonta al reinado de Carlos II (1660-1685), pero en 1748 se estableció que se utilizaría para marcar el cumpleaños oficial del jefe/a de Estado, en un fin de semana del mes de junio, para aprovechar el buen tiempo boreal.



Durante la ceremonia, la reina y algunos de sus familiares viajan en carroza desde el palacio de Buckingham hacia la avenida The Mall, en una procesión real escoltada por guardias reales de caballería hasta Horse Guards, frente al parque de St. James.

Al término del evento, la reina y otros miembros de su familia regresan en carrozas al palacio, desde donde Isabel II sale al balcón para saludar al público congregado, aunque las autoridades han indicado que sólo estarán en este saludo los familiares que trabajan para la Casa Real.



Serán 18, incluidos Carlos y su esposa Camila, su hijo mayor Guillermo, segundo en la línea sucesoria al trono de 39 años, la esposa de esta Catalina y sus tres hijos: Jorge de 8 años, Carlota de 7 y Luis de 4.



Quedarán fuera entonces Andrés, de 62 años, apartado de la vida pública, y Enrique y Meghan que sin embargo viajaron al Reino Unido para participar en las celebraciones con sus hijos Archie, de 3 años, y Lilibet, quien el sábado cumple un año y aún no ha visto a su celebrísima bisabuela.



Durante este saludo, una flotilla de aviones de la Real Fuerza Aérea (RAF), entre ellos aeronaves de la II Guerra Mundial, hacen un vuelo rasante sobre el palacio al tiempo que despliegan los colores de la bandera británica -rojo, azul y blanco-.

La Reina Isabel tras su celebración de los 96 años y durante la visita de la diplomacia de Suiza. Foto: Dominic Lipinski / POOL / AFP

Conciertos y fiestas en las calles

Este viernes, habrá una misa de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo, en Londres, durante la cual tañirá la campana "Great Paul", la más grande del Reino Unido, construida en 1882.



Las celebraciones continuarán el sábado -día 4- cuando varias estrellas del mundo del espectáculo participen en un concierto a las puertas del palacio, donde ya están montados escenarios especiales.



Según el Ministerio de Cultura, Ed Sheeran, Queen, Alicia Keys y Diana Ross actuarán en el evento, que podrá ser seguido a través de pantallas gigantes cerca del palacio de Buckingham, así como en Cardiff (Gales) y Edimburgo (Escocia).



La Reina Isabel tras su celebración de los 96 años y durante la visita de la diplomacia de Suiza. Foto: Dominic Lipinski / POOL / AFP

Las celebraciones concluirán el domingo con el llamado Desfile del Jubileo de Platino, en el que artistas del país y de la Mancomunidad Británica de Naciones recorrerán el Mall para contar la historia del reinado de Isabel II en una procesión espectacular.



En esta procesión tomarán parte unas 10.000 personas, entre ellos militares y voluntarios, y se desplegará por primera vez en 20 años la carroza de Estado, que fue utilizada para llevar a la reina a la Abadía de Westminster cuando fue coronada en 1953.



El domingo, millones de personas se unirán al Gran Almuerzo de Jubileo en los más de 60.000 personas se han registrado para organizar fiestas callejeras en los barrios, así como en otros países, entre ellos Canadá, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

La popularidad de la reina

Pese a sus 96 años y los múltiples escándalos de la familia real -desde la partida de su nieto Enrique y su esposa Meghan a Estados Unidos hasta las acusaciones de agresión sexual a su hijo Andrés-, la reina sigue disfrutando de una enorme popularidad.



Un sondeo del diario The Sun le otorgaba esta semana 91,7 % de opiniones favorables, frente a 67,5% para el príncipe Carlos, su heredero de 73 años, que asume progresivamente más funciones monárquicas en una progresiva transición.



La salud de su madre provoca preocupación desde que en octubre tuvo que guardar reposo y fue hospitalizada para someterse a "pruebas" médicas. Desde entonces ha sufrido crecientes problemas de movilidad y contrajo un covid-19 que en sus propias palabras la dejó "agotada".

Canceló su participación en numerosos eventos e incluso fue reemplazada por Carlos en el "discurso del trono" ante el parlamento, una de las más importantes funciones constitucionales de la jefa de Estado.



Pero en las últimas semanas, ha aparecido sonriente en numerosos eventos, alimentando la esperanzas de que pueda salir el jueves a saludar desde el Palacio de Buckingham.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de EFE y AFP

