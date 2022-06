La reina Isabel II, de 96 años, salió este jueves al balcón del palacio de Buckingham, en Londres, para el saludo oficial al término del desfile militar "Trooping the Colour", que marca el comienzo de los festejos por sus 70 años de reinado.



(Lea: Reina Isabel II: así celebrará el Reino Unido sus 70 años en el trono)



Debido a sus problemas de movilidad, la soberana no hizo el saludo a los regimientos británicos durante el "Trooping the Colour", en el patio de armas de Horse Parade, la sede de la guardia de caballería, pero mantuvo el tradicional saludo en el palacio, que hoy despliega un enorme estandarte real.



(Le interesa: El balcón de Buckingham, el centro de los grandes momentos de la monarquía)

La reina, con un vestido azul celeste, pamela a juego y bastón en mano, salió al balcón junto a su primo el duque de Kent para saludar a los 1.500 soldados, con bandas musicales y cientos de caballos, marchaban en el tradicional "Desfile del Estandarte".



Nada más aparecer en el balcón, se pudieron escuchar los gritos de miles de personas que ocuparon la gran avenida "The Mall", que une el palacio con Whitehall, la zona gubernamental del país.



Organizado anualmente desde hace 250 años para conmemorar el cumpleaños oficial del monarca británico -pero cancelado en 2020 y 2021 debido a la pandemia- este año coincidió con el inicio de los cuatro días de festejos por las siete décadas pasadas en el trono por Isabel II, coronada con solo 25 años y ahora afectada por creciente problemas de movilidad.



"Espero que los próximos días sean una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que se ha logrado durante los últimos setenta años, mientras miramos al futuro con confianza y entusiasmo", afirmó la reina en un mensaje divulgado antes de unas celebraciones que llegan tras varios escándalos en la familia real y la agravación de su estado de salud.

Desfile en honor a los 70 años de la reina Isabel II en el trono del Reino Unido. Foto: Hollie Adams/Bloomberg

Cientos de miles de personas se agolparon en los alrededores del palacio, acordonados con barreras metálicas y vigilados por policías con sus característicos cascos abombados.

Las banderas británicas eran omnipresentes, ofrecidas a gritos por vendedores ambulantes o estampadas en banderines, bolsas de picnic y globos, así como en los vestidos, chaquetas y gorras que vestía la multitud, en contraste con los trajes de chaqué y chistera que lucían los invitados a la ceremonia oficial.



Entre los curiosos, tres amigos mexicanos, residentes en Londres desde hace año y medio, no salían de su asombro.



Los 70 años de reinado de Isabel II también merecieron felicitaciones de otros lugares del mundo. El papa Francisco envió sus mejores deseos a la reina, deseándole a ella, a su familia y a su pueblo "unidad, prosperidad y paz"

Han sido pocas las ocasiones en que la reina Isabel II ha sido vista en público en el último año debido a sus problemas para andar, que hace con la ayuda de un bastón.



A este desfile acudieron otros miembros de la familia real, el primer ministro británico, Boris Johnson, y su esposa, Carrie Johnson, así como invitados especiales.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

