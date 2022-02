Menuda, de caminar pausado, sonrisa franca y mano firme. Así es Isabel II, la reina más longeva y quien justo este domingo se convirtió en la única monarca británica que cumple 70 años en el trono. Pero este récord llega empañado por la ausencia de su difunto marido, varios conflictos familiares y una salud debilitada.



Si bien la monarquía no cumple un papel ejecutivo, en estas siete décadas, Isabel II se ha convertido en una figura central en la vida de la nación, siendo el foco de identidad, unidad y orgullo británicos, además de darle un sentido de “estabilidad y continuidad al país”, según explican expertos.



No obstante, la celebración de este hito histórico tendrá que esperar hasta junio. El Palacio de Buckingham fijó entre el 2 y el 5 de junio la gran fiesta, con actividades pomposas alrededor del país y un almuerzo de jubileo en los jardines palaciegos.

Dilatar el festejo se explica por dos razones. La primera porque, a sus 95 años, la monarca tiene que cuidar su delicada salud, y festejar en pleno invierno no sería lo ideal. Y la segunda porque Isabel ve este 6 de febrero con sentimientos encontrados, dado que es el mismo día en el que se cumple el 70.º aniversario del fallecimiento de su padre, el rey Jorge V, además de que es la primera vez que estará sin su amado esposo, el duque de Edimburgo, quien falleció hace un año.



“La reina está por encima de todas estas celebraciones”, le dijo a EL TIEMPO Mónica Elliston, experta en temas de la realeza, al comentar que Isabel II “nació y creció para servir y eso lo tiene grabado en su sangre”.



En su nombre se refleja ese sentimiento: Isabel Alexandra Mary, oficialmente Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios reina, jefe de la mancomunidad, defensora de la fe, (nacida el 21 de abril de 1926, Londres, Inglaterra). Ese es el título oficial de la soberana, que entra hoy a la historia como la más longeva que ha regido los destinos de esta nación de más 64 millones de habitantes, desde el 6 de febrero de 1952.



Su vida abarca casi un siglo de historia, siendo testigo y partícipe de las decisiones políticas y económicas más importantes, no solo de su país, sino de la geopolítica mundial, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el covid-19.



Isabel II ha vivido, sin cuestionar, el mandato impuesto desde su nacimiento de “vivir para servir”, como lo aseguran sus biógrafos. La soberana ha gobernado los destinos de millares de súbditos, pero también el de su prolífica familia, incluidos sus cuatro hijos, ocho nietos y 12 bisnietos.

Desde que accedió al trono, en tiempos de la decadencia del poder imperial de Gran Bretaña, Isabel se granjeó ese halo como matriarca de generaciones de británicos, que le ha valido ser considerada como símbolo de estabilidad.



En estas siete décadas se le han atribuido las cualidades de una dedicación tranquila y sin quejas al deber, incluso en la vejez.

De Churchill a Johnson

Por el despacho de la reina, en el Palacio de Buckingham, han pasado 14 primeros ministros, desde Winston Churchill, el hombre que lideró el triunfo en la guerra; pasando por Margaret Thatcher, la famosa ‘Dama de Hierro’; hasta el desenfadado y empañado Boris Johnson, actual premier.



De todos, Isabel II mostró fascinación con Churchill, a quien consideró su mentor y amigo durante sus primeros años de reinado.



Los seguidores de la realeza británica destacan la fortaleza con que la soberana ha logrado llevar cada situación difícil, siendo la muerte de su amado esposo, Felipe, el punto que muchos temían que pudiera doblegarla.



Sin embargo, Isabel se mostró estoica, aunque solitaria, en el funeral del que fue su compañero por 73 años, mantuvo una entereza sin igual y fue un ejemplo para sus súbditos justo cuando su país vivía uno de los momentos más duros de la pandemia.

Ese carácter se lo forjó desde sus años infantiles, cuando el Imperio británico daba muestras de decadencia, tras la devastadora Primera Guerra Mundial.



Isabel es la hija mayor del príncipe Alberto, duque de York, y su esposa, Lady Isabel Bowes-Lyon. Como progenitora de un hijo menor del rey Jorge V, la joven Isabel tenía pocas perspectivas de acceder al trono.



Fue el jueves 11 de diciembre de 1936, cuando la pequeña vio a su padre, el príncipe Alberto, convertirse en el rey Jorge VI y ella, en la heredera a la corona. Casi automáticamente, los séquitos de la corte comenzaron a prepararla como futura soberana de los británicos.



A la edad de 19 años, la entonces princesa Isabel se unió al Servicio Territorial Auxiliar y se formó como conductora y mecánica con el rango de segundo subalterno. Cinco meses después fue ascendida a comandante júnior.



Tras la primera gira real posguerra a Sudáfrica, en 1947, se anunció su compromiso con su primo lejano, el teniente Felipe Mountbatten de la Royal Navy, antes príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien contrajo nupcias en noviembre de 1947.

Su primer hijo, el príncipe Carlos, nació el 14 de noviembre de 1948, en el Palacio de Buckingham. Le siguieron Ana (1950), Andrés (1960) y Eduardo (1964).



Ya para el año 1951, en medio del declive de salud del rey Jorge VI, la joven princesa y su esposo dieron sus primeras incursiones representando a la corona. La noticia de la muerte del rey los cogió en África. Era un miércoles 6 de febrero de 1952 cuando la princesa regresó convertida en reina.

Desde entonces, representó al Reino Unido en unos 117 países alrededor de los seis continentes. Por lo que se le considera la monarca que más ha viajado, al haber cubierto al menos 12’000.000 de kilómetros, que la llevaron a lugares como la Yugoslavia comunista del mariscal Tito, los Estados Unidos del presidente George W. Bush y el Vaticano del papa Francisco.



Según el biógrafo de la realeza, Robert Lacay, la reina le dio a la corona una vida que nadie esperaba y sorprendió al demostrar la fuerza de la monarquía, más allá de la función de “desplegar una alfombra de felicidad”.

Un año para olvidar

En sus siete décadas como monarca, la reina parecía cada vez más consciente del papel moderno de la monarquía, permitiendo, por ejemplo, la televisión de la vida doméstica de la familia real en 1970 y tolerando la disolución formal del matrimonio de su hermana en 1978.



Lo cierto es que su destino como soberana lo marcó uno de los escándalos de amor más icónicos del siglo pasado y que puso a tambalear a la corona británica.



1992 es un año que Isabel definió como el “annus horribilis” de la familia real. El príncipe Carlos y su esposa, Diana, princesa de Gales, se separaron, al igual que el príncipe Andrés y su esposa, Sarah, duquesa de York. Además, Ana se divorció y un incendio destruyó la residencia real del Castillo de Windsor.



La separación y posterior divorcio (1996) de Carlos y la inmensamente popular Diana erosionaron aún más el apoyo a la familia real, que algunos consideraban anticuada e insensible. Las críticas se intensificaron después de la muerte de Diana en 1997, sobre todo cuando la reina inicialmente se negó a permitir que la bandera nacional ondeara a media asta sobre el Palacio de Buckingham.

Desde entonces, la reina ha intentado mostrar una imagen menos sofocante y tradicional. Pero en los últimos dos años, Isabel no dudó en mostrar su mano de hierro con su propia familia.



Tras consultar con su hijo mayor y heredero, el príncipe Carlos, y su nieto el príncipe Guillermo, según los medios, la reina optó por apartar al príncipe Andrés, cuya amistad con el empresario Jeffrey Epstein, procesado por abuso de menores, ha tenido un impacto en la familia real británica.

A la soberana no le tembló la mano para retirarle los títulos nobiliarios y militares a Andrés para que enfrente, como un ciudadano común, el posible juicio en Nueva York tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor hace dos décadas.



Al margen del duque de York, la reina afronta aún las consecuencias de la salida de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, de la casa real, después de las acusaciones de racismo que hizo en 2021 la duquesa contra la realeza y la acción judicial que emprendió el duque en relación con su seguridad.



Enrique, que vive en EE. UU., ha acudido a la justicia porque, en virtud de los acuerdos alcanzados con su familia al retirarse de la realeza en 2020, no puede pagar a la policía por la seguridad de su familia, como él quiere, cuando está en el Reino Unido.



Así las cosas, “nadie en su familia hace nada sin contar con la venia de Isabel II, quien favorece la simplicidad en la vida de la corte, además de estar al día de los negocios del Gobierno, de los deberes tradicionales y ceremoniales”, tal como señalan allegados a la monarca que parece eterna.



