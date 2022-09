La reina Isabel II falleció este jueves a los 96 años. Su salud mantuvo en vilo al mundo desde tempranas horas de la mañana, cuando los médicos de la familia real anunciaron que la soberana estaba bajo supervisión médica.



Isabel II era la monarca viva más longeva del mundo y la más longeva en la historia británica. 40 datos curiosos de la reina fallecida este jueves.



(Lea también: Reina Isabel II de Inglaterra fallece a los 96 años)

1. Su nombre completo era Elizabeth Alexandra Mary: Elizabeth en honor a su madre, Alexandra por la madre de su abuelo, el rey Jorge V (su bisabuela paterna), que había fallecido seis meses antes, y Mary por su abuela paterna.



2. Su abuelo, el rey Jorge V, le regaló su primer pony cuando tenía 4 años. Ella lo bautizó Peggy.



3. Durante sus 96 años tuvo más de treinta perros corgis, todos descendientes de Susan, la perra que le regalaron cuando cumplió 18 años.

La última vez que se vio a la reina fue el día martes. Foto: POOL / AFP/ JANE BARLO

4. Cuando su marido, el duque de Edimburgo, regresó con barba de un largo viaje en 1957, la Reina le organizó una fiesta de bienvenida en la que los invitados llevaban barbas falsas.



5. Fue guía de scouts en 1937 y salvavidas a los 17 años.



6. A lo largo de su vida posó para 139 retratos oficiales y 1 holograma. Uno de sus retratos, intervenido, fue tapa del disco God Save the Queen, de los Sex Pistols.



7. Durante su reinado visitó 116 países, pero jamás usó pasaporte: no lo necesita porque era ella quien los avala. Pero el beneficio no se extiende a su familia, ni siquiera a su marido.



(Además: Reina Isabel II, una histórica soberana con 70 años de mandato)

Esta foto, tomada en enero de 2022, muestra a la reina Isabel II de Inglaterra acariciando a Candy. Foto: Steve Parsons / AFP

8. Mandó más de cien mil telegramas a personas que cumplieron 100 años en el Reino Unido y el Commonwealth.



9. En 1968 concedió "garantía real" a la marroquinera inglesa Launer, que pasó a ser proveedora oficial de las carteras de Isabel. El modelo más usado por la Reina fue el Traviata de charol negro, 23 centímetros de ancho y asas largas, que cuesta dos mil dólares.



10. La voz de la Reina llegó a la luna a través de un mensaje que envió a la misión Apolo XI.



11. Fue el primer miembro de la familia real británica en recibir un Disco de Oro gracias a las ventas del CD Party at The Palace, grabado en los jardines de Buckingham en 2002 para celebrar su Jubileo de Oro.

Reina Isabel II con el príncipe Carlos en el balcón del palacio de Buckingham. 2 de junio de 2022. Foto: Daniel Leal / AFP

12. En los años 70 vio la película Yellow Submarine, de The Beatles, cuatro veces.



13. Medía 1,63 metros de altura y era la más baja entre los adultos de la familia real. Su marido, el príncipe Felipe, medía 1,83.



14. Sabía bailar el twist y el jitterbug, un baile muy popular en las décadas del 30 y 40.



15. Se formó como conductora y mecánica durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres.



(Además: Duques de Sussex, la tensionante relación que vivieron con la reina Isabel)

16. En Australia, donde era reina y jefa de Estado, es conocida cariñosamente como Betty.



17. No tenía ni necesitaba permiso para conducir. Tampoco usaba matrícula en su vehículo oficial. Era la única persona en el Reino Unido que podía desconocer las leyes de tránsito sin ser multada.



18. Detestaba el ajo, las cebollas y la paprika. "Los odia", contó el royal chef Darren McGrady.



19. Era directora de más de 600 organizaciones de caridad.



20. Angela Kelly, vestuarista real, probaba y "ablandada" los zapatos de Isabel II.



21. No fue a un colegio ni realizó jamás un examen académico tradicional. Fue la última monarca británica en hacer "homeschooling".

La reina decidió establecerse en el castillo de Windsor. Foto: Archivo EFE

22. Como gesto de amor hacia ella, el duque de Edimburgo dejó de fumar en la víspera de su matrimonio.



23. "La Reina recibía su primer coctel justo antes del almuerzo; preparado con ginebra con Dubonnet (vino dulce) con una rodaja de limón y mucho hielo", reveló McGrady.



24. En 2013 su yegua Estimate ganó la Gold Cup, prueba principal de Ascot. Fue la primera vez que el caballo de un monarca ganó la carrera en 207 años.



25. En 2005, durante una recepción que ofreció en Buckingham para celebrar la industria de la música en Inglaterra, se presentó ante Jeff Beck, Brian May (de Queen), Jimmy Page (Led Zeppelin) y Eric Clapton, cuatro de los más grandes guitarristas que dio el Reino Unido. Les extendió su mano y preguntó: "¿Ustedes a qué se dedican?".



(Puede leer: Reina Isabel II: este es el plan 'London Bridge' que se activará si muere)

26. Fue el primer soberano británico en pagar impuestos y en abrir al público el palacio de Buckingham.



27. Por un decreto que tiene más de 800 años, era dueña de todos los cisnes blancos que habitan el Támesis. Un empleado, el Royal Swan Keeper, los cuida y los censa cada año.



28. Se convirtió en reina "sobre un árbol". El 5 de febrero la princesa Isabel se alojó en el Treetops Hotel de Kenia, cuya particularidad es que sus habitaciones están construidas sobre árboles. Allí se enteró, en la mañana siguiente, que su padre, el rey Jorge VI, había muerto. Horas más tarde, en la madrugada del 6 de febrero, bajó de la casa en el árbol convertida en reina Isabel.

Maletín rojo de la reina Isabel II. Foto: EFE

29. Es el personaje del que más figuras ha hecho el museo de cera Madame Tussaud de Londres: veintitrés.



30. El miércoles 9 de septiembre de 2015, sobre las cinco y media de la tarde, Isabel II sobrepasó a la reina Victoria como monarca que más tiempo ha estado en el trono inglés. El récord de Victoria estaba en 23.226 días, 16 horas y 23 minutos.



31. En 1940, a los 14 años, ofreció su primer discurso en radio para el programa de la BBC Children’s Hour.



32. Isabel II era hincha del club de fútbol Arsenal, al igual que el príncipe Harry y la Reina Madre.



33. Desde 1324, la Corona británica es dueña de todas las ballenas, delfines y esturiones que habitan en las aguas británicas. Si son capturados a menos de cinco kilómetros de las costas del Reino Unido, Isabel podía reclamarlos.



34. En 1943, a los 16 años hizo su primera aparición pública en solitario cuando pasó revista a la Guardia de Granaderos, de la que era coronel en jefe.



(Siga leyendo: El balcón de Buckingham, el centro de los grandes momentos de la monarquía)

Reina Isabel. Foto: Chris Radburn. EFE

35. Festejaba dos veces su cumpleaños: cada 21 de abril, día que nació, y el segundo sábado de junio, cuando era la celebración oficial marcada por el desfile militar Trooping The Colour.



36. Estaba emparentada, en distintos grados, con gran parte de los actuales reyes europeos: era prima en segundo grado de Harald de Noruega, prima en tercer grado de Margarita de Dinamarca y de Carlos Gustavo de Suecia, prima en cuarto grado de Felipe de Bélgica y Enrique de Luxemburgo y tía en cuarto grado de Felipe de España.



37. Durante la Segunda Guerra entrenó palomas mensajeras. Y en 1976 envío su primer email desde una base del ejército, cuando internet aún era una red de computadoras llamada Arpanet.



(Además: Isabel II y sus herederos legítimos: esta es la línea de sucesión)



38. Desde 1993, usaba siempre el mismo modelo de paraguas: uno transparente de la marca Fulton, con guarda de color. Lo tenía en todos los colores posibles. Su precio es de 26 dólares.

39. En marzo de 2019 hizo su debut en Instagram. Usando un iPad, compartió la imagen de una carta escrita en 1843 por el matemático Charles Babbage y dirigida a la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto.



40. En 2018 dejó de usar definitivamente la Corona Imperial del Estado. “No puedes mirar hacia abajo para leer el discurso, tienes que levantar la cabeza. Si no lo haces, el cuello se te puede romper”, se excusó.

LA NACIÓN / ARGENTINA (GDA)

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA