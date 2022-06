Isabel II celebrará sus 70 años en el trono del Reino Unido, habiendo vivido centenares de cambios a lo largo de su estancia frente a la monarquía británica. Desde la primera transmisión radial en el reino, hasta la evolución y llegada de la era digital.



Por ello, repasar su historia a través de imágenes es la mejor forma de entender la importancia y trascendencia del hito que cumple la monarca británica.

Foto de la infancia de la entonces Princesa Isabel a sus 10 años. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

Fotografiada a los 10 años en julio de 1936, este retrato informal alude al papel público más discreto que la princesa Isabel iba a desempeñar.



Nacida como la hija mayor del Duque de York, su padre nunca estuvo destinado al trono; ascendió como Rey Jorge VI tras la abdicación de su hermano, Eduardo VIII, cinco meses después de que se tomara esta fotografía. Bisnieto de Victoria, Jorge VI había crecido en una familia real que se adaptaba a la era moderna.



El sentimiento anti alemán y el desmoronamiento de la aristocracia, tras la Primera Guerra Mundial, hicieron que la opinión pública británica se cuestionara el papel y la finalidad de la monarquía. Para renovar esos lazos vitales afectivos, la Casa Real cultivó una imagen que reflejara mejor al pueblo: la de la familia.

La Familia Real debía gobernar ceremonialmente, pero resultar útil: las imágenes de Jorge V, la Reina María y los niños reunidos con el público se difundieron ampliamente en la prensa.



Reproducidas en semitono, la cobertura de los periódicos era el equivalente de la época a las masas de retratos de recuerdo que se pusieron a disposición en la época de Victoria.



Producidas entonces como carte-de-visites de negocios para coleccionar en un álbum o tarjetas de gabinete listas para la repisa de la chimenea, la fotografía era una vez más el medio que permitía que las figuras lejanas ocuparan su lugar en el hogar: un miembro de la familia.



Como duques de York, los padres de Isabel pudieron proteger a ella y a su hermana Margarita de gran parte del protocolo real y la educación más austera que había experimentado su padre, y esto continuaría en la medida de lo posible tras la sucesión.

Isabel II (C) con su abuelo Jorge V (Izq) y María de Teck (Der). Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

Viviendo en el 145 de Piccadilly hasta ese gran cambio, la obra de Studio Lisa muestra un hogar feliz, con la familia posando cándidamente con sus perros de compañía en el jardín.



A un mundo de distancia de su padre, de pie y sin sonreír como un niño en traje de marinero, hay interacciones no forzadas entre los cuatro, resultado de la dinámica y la sensibilidad de la familia, así como de la relación con el fotógrafo.



Lisa Sheridan, un equipo de marido y mujer, fue la directora y la cara pública de la pareja, y se inspiró en las imágenes que hizo de sus propios hijos. De hecho, recuerdan a los retratos que la Duquesa de Cambridge hace hoy de su propia familia.



El archivo del Studio Lisa, que nos lleva desde la infancia de Isabel hasta que se convierte en madre, abarca negativos, catálogos anotados y publicaciones conmemorativas, y proporciona una rica visión de la cambiante vida familiar de la Reina y de cómo se presentó al público.



En esta imagen también aparecen Dookie y Jane, los primeros corgis reales, y la primera de una subsección de fotografía real moderna, en la que la Reina posa con sucesivas mascotas de la mismaquerida raza.

Una vida llena de transiciones

Como la monarca británica que más tiempo ha reinado en la historia, la Reina ha presidido una época de rápidos cambios sociales y tecnológicos. Al igual que la llegada de la fotografía influyó en el reinado de su tatarabuela y lo conmemoró, la radiodifusión alteró notablemente la forma de vida de la realeza y su imagen.



Fue el abuelo de Isabel, Jorge V, quien dio la primera transmisión real, pronunciando el discurso inaugural de Navidad a través de la radio en 1932 - capturado, por supuesto, en una foto.



El micrófono, que parece una pieza de la coronación extraterrestre, hace otra aparición en esta famosa imagen de Eduardo VIII; transmitiendo en nombre del King George V Jubilee Trust en abril de 1935, a menudo se ha identificado erróneamente como el momento en que Eduardo anuncia su abdicación al mundo.

Isabel y Margarita durante una transmisión radial durante la Segunda Guerra Mundial. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

La vida de una imagen, una vez expuesta al mundo, no siempre es la misma para la que fue producida, su significado es cambiante. Aquí vemos a las princesas Isabel y Margarita haciendo una transmisión para los niños del Imperio durante la Segunda Guerra Mundial, empujando suavemente a los niños al servicio público.



Las imágenes del Rey Jorge y la Reina Isabel en un East End asolado por las bombas, o de la Princesa Isabel como voluntaria en el Servicio Territorial Auxiliar, contribuyeron en gran medida a galvanizar el esfuerzo bélico y a impulsar la buena voluntad hacia la institución, no hace mucho golpeada por la crisis de la abdicación.



El conflicto marcó notablemente el enfoque de la vida pública de la futura Reina, y aparentemente su perspectiva personal, como lo ha hecho con nuestros propios familiares que lo vivieron; fue una época que ella evocó hace poco, en su transmisión durante la pandemia.

El compromiso y la boda

Isabel II y Felipe de Edimburgo en 1947 tras el anuncio de su compromiso. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

De toda una vida de imágenes juntos, esta imagen de la entonces Princesa Isabel con Felipe Mountbatten en el Palacio de Buckingham - tras el anuncio de su compromiso el 10 de julio de 1947 - es una de las más duraderas.



Tras la muerte del Príncipe Felipe el año pasado, se puso como ejemplo de la fuerza, la longevidad y las cualidades de su relación. En un género de tantos retratos oficiales, destacan las sonrisas genuinas y las miradas fijas; la imagen resuena como un buen presagio de lo que resultó ser un matrimonio de 73 años, cuya trayectoria puede dibujarse en imágenes.



Desde el puñado de capturas muy tempranas que muestran a Isabel y Felipe mucho más jóvenes, ajenos a su futuro juntos, hasta la toma final difundida en vida del Duque de Edimburgo.



El retrato del compromiso resume perfectamente la dualidad de la vida de la realeza: sus relaciones más estrechas abiertas a la ventana del mundo y llevadas a cabo a la sombra del deber público, pero celebradas e idealizadas.

Abstrayendo el cuento de hadas de la boda real, Bert Hardy describió este cuadro como uno de sus mejores. Una vista aérea de la princesa Isabel a su llegada a la Abadía de Westminster junto a su padre, que recuerda el Lago de los Cisnes, con la futura reina siendo liberada como un pájaro de una ráfaga de brazos enguantados.



El fotógrafo de Picture Post cubrió el evento mediante el sistema de turnos, lo que significa que se asignaba un puesto a un número limitado de fotógrafos y los resultados se ponían a disposición de todos los periódicos.



Hardy, uno de los tres fotógrafos, fue el único que utilizó una cámara de 35 mm de mano, en lugar de un modelo de placa montado en un trípode, lo que le permitió inclinarse sobre la entrada de la Puerta Oeste y captar este momento tan evocador.

La boda de la Reina Isabel II al estilo del 'Lago de los Cisnes'. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

La imagen, granulada por la poca luz, es típica del enfoque de Hardy, que personalizaba el equipo que tenía a su disposición y buscaba una toma que nadie más podía conseguir.



En términos más generales, habla del giro en el fotoperiodismo introducido por Picture Post, con una consideración del poder narrativo y estético más amplio de una imagen documental.



Diseñado por Norman Hartnell, uno de los favoritos tanto de Isabel como de su madre la Reina, el vestido fue creado con material comprado con cupones de racionamiento.



Reflejando la buena voluntad de un público general, animado por la presencia de la familia real durante la reciente guerra, se enviaron cientos de cupones adicionales para ayudar a la compra de la seda y el satén de marfil necesarios.



Dado que regalar los cupones es contrario a la ley, todos fueron devueltos. La cola, adornada con flores de cristal y perlas inspiradas en la Primavera de Botticelli, capta la luz en el marco de Hardy.

Recordando las imágenes de Studio Lisa de Isabel de niña con su hermana y sus padres, la Princesa aparece aquí con Felipe y sus hijos, el Príncipe Carlos y la Princesa Ana, en agosto de 1951.



Con el familiar tono magenta de la película de inversión de color envejecida, la imagen hace referencia temprana a la estrecha relación entre el Duque y Ana, ya que se dice que Felipe es el más cercano a su única hija de todos sus hijos.



Nacidos en los años anteriores al nombramiento del Duque de Edimburgo como príncipe, los dos niños recibieron sus títulos sólo después de que el Rey Jorge VI emitiera las cartas patentes un mes antes de la llegada de Carlos.



En una nueva ruptura con la tradición, y como señal de una monarquía más moderna, Carlos fue el primer bebé real cuyo nacimiento no fue asistido -y por tanto verificado- por el Ministro del Interior británico.



Se cree que se le practicó una cesárea tras un parto de 30 horas, pero Felipe le regaló a Isabel un ramo de rosas y claveles rojos cuando se recuperó de la anestesia. Carlos, comentó, parecía un "budín de ciruelas".

Isabel y Felipe con su hijos. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

"Tres reinas de luto"

Tres reinas de luto: La reina Isabel II, la reina María, madre del rey Jorge VI, y su viuda, la reina Isabel la Católica. Tres mujeres, que representan diferentes épocas de la vida pública y los vínculos privados con el Rey fallecido.



Fueron fotografiadas en la estación londinense de King's Cross para la llegada del tren especial que traía el féretro desde Sandringham. A continuación, el féretro fue llevado en procesión hasta Westminster Hall, donde permaneció en estado durante tres días antes del funeral.



A diferencia de Jorge VI, Isabel creció sabiendo que le esperaba la corona; una expectativa compleja, ligada a la pérdida que sufriría a la muerte de su padre. Cuando llegó el momento, sólo tenía 25 años.



El 31 de enero de 1952, en su última aparición pública, el Rey se despidió de su hija mayor, que se embarcó en una gira real por Australia y Nueva Zelanda con el Duque de Edimburgo. Viajando a través de Kenia, fue allí donde Felipe le dio la noticia a Isabel el 6 de febrero.



La noticia impactó profundamente a la Reina, que hasta el día de hoy permanece en Sandringham House, donde la familia real celebra tradicionalmente la Navidad, hasta el aniversario de la muerte de su padre en la finca de Norfolk.



La imagen fue tomada por el fotógrafo Ron Case con su "20 Incher", una cámara híbrida construida a mano en lugar de un teleobjetivo.

La reina Isabel, la reina María y la Reina Isabel la Católica, viuda de Jorge VI. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

El día de la coronación

A punto de dirigirse a la Abadía de Westminster, la Reina en el día de su Coronación, el 2 de junio de 1953. Lleva la diadema de Diamantes, una corona hecha para Jorge IV en 1820 y que se ha usado en cada procesión de coronación desde entonces.



Tiene un viejo amigo en la Carroza de Oro, otro pilar ceremonial, que hará su aparición en las celebraciones del Jubileo de Platino el 5 de junio. Encargado en 1760 por Jorge III, es demasiado difícil de manejar y su valor histórico es demasiado grande para ser utilizado más allá de los eventos más espectaculares.

Isable II en la carroza de oro el día de su coronación en 1953, primera en ser televisada. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

Parece una analogía adecuada entre una época antigua y la monarquía racionalizada de hoy. El dorado y el esplendor son en gran medida simbólicos, rindiendo homenaje a la tradición, mientras que el día a día de "La Firma" busca soluciones más prácticas, como su adopción de Zoom o Instagram.



La Coronación de 1953 fue la primera en ser televisada, ya que no se permitió la filmación en la coronación de Jorge VI y su Reina. En contra de la opinión de su Primer Ministro, Winston Churchill, fue Isabel quien insistió en las cámaras de televisión.



Al igual que su tatarabuela y la fotografía antes que ella, la Reina abrazó este nuevo medio de relacionarse con el público: la Coronación no sólo se filmó, sino en color y en 3D.



Ante la noticia, las ventas y los alquileres de televisores se dispararon. Proyectada en directo por la BBC, y siendo uno de los primeros eventos en ser transmitido internacionalmente, se cree que unos 277 millones de espectadores la sintonizaron.

Actos diplomáticos de Isabel

Nuestra imagen muestra a Isabel inspeccionando una guardia de honor a su llegada a Barbados, el 31 de octubre de 1977.



El país se había convertido recientemente en la república más nueva del mundo, tras haber destituido oficialmente a la Reina como jefe de Estado.



El reciente viaje real por el Caribe realizado por el Duque y la Duquesa de Cambridge fue criticado en algunos rincones por hacerse eco de tropos coloniales.

Isabel en su visita de 1977 a la banda de honor de Barbados. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

Aquí, el Presidente Reagan se ríe tras una broma de la Reina sobre el terrible clima californiano que ha experimentado durante su visita a los Estados Unidos en 1983.



La Reina pronunció un breve discurso durante una cena de Estado celebrada en el Museo De Young de San Francisco. Cuando Isabel realizó su primera visita a EE.UU. como Reina en 1957, la joven monarca y su marido fueron recibidos de forma muy parecida a la figura aún incipiente de una estrella del pop.



Entre los desfiles con cinta adhesiva y las multitudes, la pareja real hizo una petición inusual entre el gran número de visitantes: una parada en un supermercado. Una experiencia de compra relativamente nueva para muchos, que sin duda fue la primera para la Reina.

Isabel II al lado de un entusiasmado Ronald Reagan en 1983. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

Impresionada por la sección de alimentos congelados, comentó: "Qué bien que puedas llevar a tus hijos a la tienda": "Qué bien que puedas traer a tus hijos". Conocida por su ingenio seco, su curiosidad natural y su devoción por el deber, Isabel ha despertado la admiración de los numerosos jefes de Estado que han pasado por su largo reinado.



Haile Selassie, JFK, Nelson Mandela, Robert Mugabe y Vladimir Putin, entre otros, han sido sus anfitriones, tanto los grandes como los vilipendiados líderes mundiales de la historia reciente.



Manteniéndose estrictamente neutral en cuestiones políticas, la monarquía es, sin embargo, una parte vital de la diplomacia británica, guiando a la nación a través del fin del Imperio Británico y de un orden global siempre cambiante.

Su primera conmemoración

Las celebraciones del Jubileo de Platino de este año establecerán comparaciones con el primer Jubileo del reinado de la Reina, analizando los cambios en la pompa y la recepción de las festividades así como los cambios en la sociedad en general.



Con motivo de los 25 años en el trono, el Jubileo de Plata de 1977 vio a Isabel acompañada por el Príncipe Felipe, recorriendo 26 condados en tres meses, lo que supuso un récord real en cuanto al alcance del Reino Unido visitado en el menor tiempo posible.



Ahora, a sus 96 años, las apariciones de la Reina han sido limitadas en los preparativos del fin de semana conmemorativo del Bank Holiday.



Hace 45 años, las celebraciones tuvieron lugar en toda la Commonwealth, y la Reina y el Duque de Edimburgo viajaron a Fiyi y Tonga, Nueva Zelanda y Australia, Papúa Nueva Guinea y las posesiones británicas en las Indias Occidentales.

Conmemoración de los 25 años de Isabel en el trono. 1977. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

El Príncipe Carlos se reunió con sus padres al final de la gira, en Canadá, como parte de su preparación para la corona. Esta misma semana, la Reina ha inaugurado un tramo completo de la tan demorada Elizabeth Line.



La Jubilee Line fue bautizada durante las conmemoraciones de 1977, aunque se inauguró dos años después. Diseñada con un legado en mente, la iniciativa de plantación de árboles de este año, The Green Canopy, está en consonancia con el ecologismo del futuro Rey.



No todo el mundo compró paños de té y tazas o se unió a la fiesta callejera local: los Sex Pistols estrenaron God Save the Queen durante el Jubileo de Plata, intentando una actuación del single desde un barco llamado Queen Elizabeth en el Támesis, a las afueras de Westminster.



Este año, el antiguo líder John Lydon, aunque no ha revocado el sentimiento antirrealista, se ha suavizado, diciendo: "En realidad estoy muy, muy orgulloso de la Reina por haber sobrevivido y haberlo hecho tan bien".

Melanie Llewelly (Getty)

