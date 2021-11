Reina Isabel II vuelve a ausentarse en un acto oficial y causa preocupación

La reina Isabel II del Reino Unido fue la gran ausente en un acto oficial celebrado este domingo en Londres, que conmemoraba los caídos en combate. La causa de su ausencia fue un problema de espalda, un nuevo contratiempo que mantiene encendidas las alarmas en en torno a la salud de la monarca.



El palacio de Buckingham difundió hoy, a primera hora, un comunicado para anunciar que la soberana, de 95 años, "tras haber sufrido una lesión muscular en la espalda", había decidido esta mañana "con gran pesar" que no podría acudir al Servicio de 'Domingo de Recuerdo' (Remembrance Sunday) en el Cenotafio de la capital.



Esa fuente oficial destacó la "decepción" de la Reina por perderse el que es uno de los compromisos que más significado tiene para ella dentro de su agenda. "Recordar a los caídos en combate es una parte de su calendario anual muy, muy importante", recalcó Penny Junor, autora británica especializada en realeza.



Por otro lado, Joe Little, director gerente de la revista especializada 'Majesty', señaló que la ausencia de hoy "es claramente un contratiempo", en el que se dan "problemas de movilidad. Llegar desde Windsor con una espalda lesionada y estar de pie 15 o 20 minutos en el Cenotafio no ayuda mucho a alguien de 95 años".



Este acto oficial iba a ser el primero al que iba a acudir en persona, pues su último compromiso público fue una recepción para líderes empresariales en Windsor, el pasado 19 de octubre, evento al que asistió después de haber guardado reposo durante casi un mes por consejo médico.



Cabe resaltar que la salud de la monarca empezó a preocupar aún más en Reino Unido cuando, el pasado 20 de octubre, ingresó al hospital King Edward VII para someterse a exámenes preliminares, su primera hospitalización en ocho años.



Adicionalmente, a la soberana se le vio caminar ayudada de un bastón durante un servicio en la Abadía de Westminster a comienzos del pasado mes. Los medios locales fueron rápidos a la hora de observar que se trataba de la primera vez que Su Majestad hacía algo así en un gran evento público.



De acuerdo con Junor, cuando cumplió 90 años, la Reina dejó de realizar viajes al extranjero, delegando en miembros más jóvenes de su familia, aunque continuó manteniendo una atareada agenda oficial.



La experta explicó, además, que Isabel II se adentra a sus 95 años, en una "nueva fase" en la que no se la verá en público con tanta frecuencia.



Cabe recordar que la Reina está próxima a celebrar el Jubileo de Platino, evento programado para junio del próximo año que celebrará sus 70 años en el trono.



ELTIEMPO.COM

*Con información de EFE