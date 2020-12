Hijo de Reina Isabel II, en el 'ojo del huracán' por el 'Caso Epstein'

Una investigación del diario británico ‘Daily Mail’ habría dejado al descubierto las mentiras que el príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II, dijo durante una entrevista con la ‘BBC’ en 2019.



El príncipe es acusado de haberse quedado en una de las mansiones de Jeffrey Epstein en Nueva York y de haber abusado sexualmente de Virginia Roberts, quien en 2001, cuando ocurrió el viaje, tenía 17 años.



Roberts aseguró al medio británico que fue víctima de la red de tráfico sexual de Epstein, y que tuvo relaciones sexuales con el duque de York en tres oportunidades en 2001. El primer encuentro habría sido en Londres, el segundo en Nueva York y el tercero en la isla privada de Epstein en Islas Vírgenes.



En sus declaraciones, el príncipe negó los encuentros con Roberts y su visita a la mansión de Epstein. Todo esto a pesar de que hay una fotografía en la que se encuentra abrazando a la joven, la cual fue tomada en la casa de Londres de Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein.

Los hallazgos

El equipo periodístico del ‘Daily Mail’ tuvo acceso al itinerario oficial del príncipe, en el que se constató que el duque viajó a Estados Unidos durante tres días en abril de 2001.



La primera noche se hospedó en la residencia del cónsul británico en Nueva York, al siguiente día viajó a Boston y la última noche durmió en una “dirección privada” en la ciudad que nunca duerme.



El diario aseguró que fuentes confiables confirmaron que esa locación anónima era la casa de Epstein, ubicada cerca al Central Park.



La 'dirección privada' sería la casa de Epstein ubicada cerca a Central Park. Foto: AFP

“No me estaba quedando allí. Puede que haya visitado el lugar, pero definitivamente no me quedé, definitivamente no”, dijo el duque en la entrevista para la ‘BBC’ en 2019.



Asimismo, en la agenda del príncipe Andrés había un lapso denominado como “tiempo privado”, que, de acuerdo con Roberts, coincide con el encuentro que tuvo con ella.

El cumpleaños de su hija

En la investigación también se reconstruyó el primer supuesto encuentro con Roberts en Londres, en marzo de 2001, el cual coincidía con la fecha de la fiesta de cumpleaños de Beatriz, una de las hijas del príncipe Andrés.



Según dijo en la entrevista a la ‘BBC’, el primer encuentro con Roberts no pudo haber ocurrido porque en esa fecha, se encontraba celebrando el cumpleaños de su hija en una pizzería de la ciudad.



No obstante, el diario familiar, al que tuvo acceso el medio, reveló que el duque de York tenía agendada una sesión de manicura en su casa, a la hora en la que, según él, se encontraba con Beatriz.

De acuerdo con el ‘Daily Mail’, ni la hija del príncipe, ni sus familiares, recuerdan si el acusado estuvo presente en esa fiesta.



En 2019, a raíz de la polémica entrevista, el palacio de Buckingham anunció que le concedió un permiso al príncipe Andrés para alejarse de la vida pública.



En esa oportunidad el duque aseguró: “estoy dispuesto a ayudar con las investigaciones si es necesario”, refiriéndose a su vinculación con el magnate Jeffrey Epstein, quien fue condenado por tráfico de menores en Estados Unidos y que posteriormente se habría suicidado en su celda, en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan (Nueva York).



