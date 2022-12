Las grandes nevadas dificultan la situación en el oeste de Ucrania, donde siguen los apagones de emergencia y bombardeos. Se pronostica que el temporal de nieve se extienda al centro del país mientras miles de personas siguen sin electricidad ni agua en Odesa.



El presidente ucraniano atribuye estos cortes de energía a los bombardeos perpetrados por Rusia. “Luego del ataque nocturno de drones iranies, Odesa y otras ciudades de la región están en la oscuridad”, sostiene Zelinski. Además añade que lograron destruir 10 de los 15 drones que Rusia lanzó el viernes en la noche.



Las autoridades de energía de la región sostienen que la recuperación de la estabilidad eléctrica de Odesa y otras ciudades podría tomar semanas o incluso meses.

Ciudad de Odesa: en medio del invierno, la guerra y la falta de electricidad y gas Foto: Rotyslav Averchuk/EFE

La falta de gas y electricidad comienza a encender las alarmas de Ucrania, que además de enfrentarse al ejército Ruso, debe enfrentarse a la llegada de un invierno sin las capacidades técnicas ni los recursos necesarios para enfrentar las olas de bajas temperaturas en toda la región.



Antes, esta ciudad portuaria sureña era un importante lugar turístico. Con la llegada de la guerra y los recientes ataques explosivos nocturnos, vino la afluencia de refugiados. Ahora esta ciudad recibe a víctimas refugiados que intentan escapar de los ataques rusos constantes.



La central eléctrica de Odesa recibió un ataque directo. Rusia lanzó decenas de misiles la cual se quedó sin energía por días. La carrera por restaurar los sistemas eléctricos se ven frustrados por la amenaza de posibles futuros ataques así como la falta de recursos y la destrucción de las infraestructuras.



“Sin electricidad no podemos cocinar porque tenemos cocina eléctrica, no tenemos calefacción porque no tenemos generador propio” dicen padres de tres menores de edad a CNN. "Intentamos realizar actividades para ellos, por ejemplo una escuela musical” agrega la madre.



Horas después de los ataques del viernes, La orquesta filarmónica de Odesa hizo una presentación a la luz de las velas y de la luna.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

