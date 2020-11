Los otros excéntricos regalos que recibió el rey Juan Carlos

Cuando se cumplen cien días desde que el rey Juan Carlos I salió de España empujado por los escándalos de movimientos turbios de dinero, le siguen sacando los trapos al sol. Las informaciones que se destaparon esta semana dirigen el foco hacia Kazajistán, donde habría recibido regalos poco tradicionales de parte del presidente en algunos viajes: maletines con dinero y un abrigo de piel de leopardo de las nieves, además de algunas cabras y aves, fruto de jornadas de cacería en ese país asiático.



(Lea también: El nuevo escándalo de Juan Carlos I que salpica a la reina Sofía)

Juan Carlos I y el presidente Nursultán Nazarbáyev eran amigos desde 1994. El primer viaje oficial del rey a Kazajistán tuvo lugar en 2007, pero antes había realizado varios privados, sobre los que no informó la Casa Real.



Uno de ellos sucedió en octubre de 2002, cuando pasó tres días de caza en terrenos dispuestos por su anfitrión para ese fin. El alcalde de Almaty contó a Eldiario.es, medio que reveló la noticia en España, que presenció una escena que no olvida cuando regresaba el rey. "Por la puerta trasera del avión introducían los cuerpos de aquellos animales que habían cazado y por la delantera, al mismo tiempo, subían los guardaespaldas del presidente portando cuatro o cinco maletines negros y bajaban sin ellos", narra. Minutos después, mientras él y el presidente Nazarbáyev observaban la partida, este le dijo: “¡Míralo! Es el rey de un país, pero no tiene nada. Yo le ayudo como puedo”.



Otro hombre fuerte del régimen le contó que Juan Carlos I se había llevado cinco millones de dólares en efectivo en los maletines. Se trataba de Rakhat Aliyeb, autor del libro Godfather in Law, en el que narra que en ese viaje el rey y el presidente cazaron cabras salvajes y aves (que luego embarcaron en el avión que transportó al monarca) y disfrutaron de la sauna tradicional rusa. "Bebieron whisky escocés y saltaron juntos al río”, escribió. “Chicas de compañía del país esperaban cerca para repartir total relajación", añadió. También explicó que, mientras tanto, Juan Carlos I intervenía por los intereses de algunas empresas españolas.



Un año y medio después de ese viaje, Nazarbáyev (que hoy está retirado del gobierno, pero mantiene poder) fue uno de los jefes de Estado invitados al matrimonio de los entonces príncipes de Asturias.



(Lea aquí: La sorprendente 'donación' que el rey Juan Carlos le dio a su examante)



El Diario.es preguntó a la Casa del Rey por el dinero que Juan Carlos I habría recibido en el viaje. Le contestaron que solo daban cuenta de lo que estaba relacionado con las actividades oficiales. Tampoco le respondió Javier Sánchez-Junco, el abogado que representa al monarca en las investigaciones judiciales abiertas en su contra, pues alegó desconocer los hechos.

En este caso se trató de un abrigo de leopardo de las nieves, cuyo comercio se había prohibido en 1975 FACEBOOK

TWITTER

Durante una jornada de cacería de elefantes, el rey Juan Carlos conoció a su examante Corinna Larssen. Foto: AFP

Relación con animales

Otro animal cazado, muy diferente, fue el protagonista del regalo que el rey recibió del mismo presidente en un viaje de 1998. En este caso se trató de un abrigo de leopardo de las nieves, cuyo comercio se había prohibido en 1975. Las fotos del rey con la suntuosa prenda han originado todo tipo de memes durante los últimos días en España.



Es que la relación de Juan Carlos I con los animales ha sido complicada. Unos meses después de la cacería en Kazajistán, acudió a otra en Rumania, en la que cayeron nueve osos. También en 2004 participó en una que tuvo lugar en la finca española La Garganta, donde conoció a Corinna Larsen, que se convertiría en su amante. Y justamente fue por una caída en una cacería de elefantes con ella que España supo sobre la existencia de esa relación, en 2012. Tal hecho, en plena crisis económica en España, fue clave para que abdicara en su hijo en 2014.



Como rey emérito continuó con la afición. El 13 de marzo de este año, un día antes del estado de alarma con medio país cerrado por el coronavirus, la periodista Pilar Eyre informó que Juan Carlos I estaba cazando jabalíes.



(Le puede interesar: 'El rey Felipe se equivocó al pedir a su padre irse')

Trama real

Algunos partidos (sobre todo de izquierda y verdes) expresaron su estupor ante la información publicada por Diario.es. Gerardo Pisarello, dirigente de En Comú Podem y diputado por Unidas Podemos en el Congreso, habló de una “trama real” de corrupción en torno a la familia del rey Juan Carlos.



Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, cree que este tipo de escándalos acercan a España un “horizonte republicano”.



Y Más País y Compromís anunciaron una proposición de ley "para que exista un registro tanto de la propiedad como de los bienes muebles de la Casa Real". La Mesa del Congreso ha rechazado varias solicitudes para crear comisiones que escudriñen las actividades de Juan Carlos I.



(Lea aquí: Rey emérito asegura que su examante no era su testaferro)



La justicia, sin embargo, avanza en los frentes judiciales abiertos contra el rey emérito: investigaciones por una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudita por su intervención en la adjudicación a empresas de España de la construcción de una vía férrea; por posible lavado de capitales, a través de tarjetas de crédito de una cuenta de un empresario mexicano; y por cuentas en la isla de Jersey con fondos millonarios no declarados ante el fisco español.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID