Muchas ciudades de Europa se han preparado a lo largo de los años para proteger a la población civil en caso de que alguna guerra se desate. Sin embargo, si usted cree que todos estos refugios son, como se ven en las películas, oscuros e incómodos, se equivoca.

Finlandia, por ejemplo, se ha preocupado por hacer de estos ‘bunker’ espacios ‘premium’ donde las personas también puedan disfrutar. Esto con el objetivo de que, en caso de que sea inminente el encierro, no afecte tanto la salud mental de las personas.



A 25 metros por debajo del suelo de algunas ciudades de Finlandia se pueden encontrar alrededor de 54 mil refugios civiles que se han ido creando desde la Segunda Guerra Mundial.



Desde esa época, en donde el país fue invadido, Finlandia ha creado herramientas para protegerse a sí misma y la población civil en caso de que vuelva a ocurrir un intento de invasión o ataque aéreo.

Facebook Twitter Linkedin

En algunos corredores hay plantas para que las personas no sientan que están bajo tierra. Foto: Pertti Nisonen / Ciudad de Helsinki

De hecho, el servicio militar continúa siendo obligatorio en el país, lo que hace que sus Fuerzas Armadas tengan alrededor de 280 mil hombres preparados para actuar.



Con respecto a los ‘búnkers’, el número tan amplio se debe a que entre las leyes del país se exige que las nuevas edificaciones que tengan un tamaño mayor a ciertos metros deben incluir un refugio.



Eventualmente, muchos de estos se han convertido en almacenes, lugares de entretenimiento o, incluso, espacios donde se pueden practicar algunos deportes.



Sin embargo, están diseñados para que, en caso de ser necesario, puedan refugiar hasta al 80 por ciento de la población del país, es decir, un poco más de 4 millones de personas.

(Le puede interesar: Así fue el terremoto más intenso que se ha vivido en el planeta).

Helsinki

La capital del país, Helsinki, tiene 5.500 ‘bunkers’ -la mayor concentración de refugios- que además están preparados para recibir a 900 mil personas.



Esto con la idea de que no solo haya un lugar para quienes residen allí, que es la mayor cantidad de personas del país, sino para que quienes estén en zonas aledañas puedan tener acceso a un refugio.



Además, justo debajo de la plaza Hakaniemi, ubicada en el centro de la capital, se encuentra uno de los refugios que se han convertido en los más lujosos del país.

Si usted cree que para esto se tiene que bajar por una zona rodeada de tierra, se equivoca, porque el acceso a este ‘búnker’, que se inauguró en el 2003, es a través de escaleras eléctricas y ascensores.



En este refugio, que cuenta con más de 14 mil metros cuadrados, hay una piscina olímpica, centro deportivo, cafetería, gimnasio, toboganes y actividades de ocio como carros chocones.



Incluso, el diseño está pensado para que las personas se sientan en calma, pues algunos de los pasillos que comunican al ‘búnker’ tienen decoraciones con plantas, pensadas con la idea de que quienes las vean no se sienten encerrados.

Facebook Twitter Linkedin

La piscina olímpica está disponible para su uso actualmente. Foto: Olli Häkämies / City of Helsinki Media Bank

(Siga leyendo: ¿Torre Inclinada de Pisa podría caerse pronto? Esto dicen estudios).

¿Y lo necesario?

A pesar de tener todos estos servicios que usualmente no incluiría un refugio, estos espacios también cuentan con todos los aspectos necesarios para recibir a un gran número de personas y, según leyes finlandesas, deben estar listos en menos de 72 horas al momento de ser necesitados.



Además de las atracciones ya mencionadas, los refugios tienen miles de camas y también reservas de necesidades básicas como medicamentos, alimentos no perecederos, combustible y algunos cereales que están en las cantidades suficientes para que no haya problemas en cuanto a abastecimiento por varios meses.

¿Cómo están construidos?

El diseño está hecho con lecho de roca, un material que puede soportar ataques que podrían llegar al país en caso de una guerra. Hasta cierto punto, podría resistir ataques nucleares.



Así lo explicó Kimmo Kohvakka, director general de los servicios de rescate del Ministerio del Interior, a la agencia ‘Efe’: “Estamos en un refugio de última generación”.



En el caso de un ataque nuclear, están diseñados con un sistema de filtrado que permitiría que las sustancias más nocivas no contaminen el ambiente.

(Le recomendamos: La historia de espía judía que tuvo una relación con esposa de oficial nazi).

Conflictos actuales

La reciente invasión de Rusia a Ucrania también ha creado preocupación en los países cercanos.



Kohvakka comentó que la población finlandesa si ha tenido una respuesta ante los ataques: “Ciertamente ha habido un aumento de la preocupación [...] pero por otro lado confiamos bastante en que, en nuestro caso, estamos preparados para cualquier cosa que ocurra”.

Facebook Twitter Linkedin

Un tanque ruso arde frente al cuerpo de un soldado no identificado, durante los choques en Kharkiv. Foto: Sergey Bobok. AFP

Ucrania, por ejemplo, también tenía algunos ‘búnkers’. De hecho, Kiev, la capital, cuenta con 4500 refugios antiaéreos.



Sin embargo, debido a que no habían sido necesarios, se fueron transformando con el tiempo, al igual que en Finlandia, en bares o lugares para guardar cosas. Debido a esto, muchos ciudadanos tuvieron que improvisar los refugios.

Más noticias

- El crucero residencial que quiere ser una ‘gran ciudad flotante’

- Invasión de Rusia a Ucrania: las claves a cien días de la ofensiva

- Miracle Village, pueblo donde la mitad de habitantes son agresores sexuales

- El pueblo que vive en un edificio al que solo se puede entrar por un túnel

Tendencias EL TIEMPO