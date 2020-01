Las reformas de Putin que llevaron a la renuncia del gobierno ruso

El primer ministro ruso, Dmitry Medvédev, presentó este miércoles al presidente Vladímir Putin la renuncia de su gobierno, un inesperado anuncio tras el discurso del jefe de Estado en el que propuso reformas constitucionales, a través de referendo. Putin propuso como nuevo primer ministro al jefe de los servicios fiscales, Mijaíl Mishustin.



"Nosotros, como gobierno de la Federación de Rusia, tenemos que dar al presidente de nuestro país los medios de tomar todas las medidas que se imponen. Es por ello (...) que el gobierno en su composición actual presenta su dimisión", dijo Medvédev, en unas declaraciones retransmitidas por la televisión.



(Lea también: ¿Cómo funciona el primer misil hipersónico intercontinental?)

De acuerdo con Medvédev, las reformas que busca su mentor modifican, según él, "el equilibrio de los poderes" ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ¿en qué consisten los cambios que quiere impulsar Putin? Abecé para entender lo que busca el mandatario ruso.

¿Cuál es la propuesta de Putin?

Putin propuso que a partir de ahora la duma vote la candidatura del primer ministro, cuando hasta ahora se limitaba a dar el visto bueno. Lo mismo ocurrirá con los viceministros y el resto de miembros del Ejecutivo, prerrogativa que la oposición había demandado durante los últimos años.



Asimismo, el presidente ruso señaló que busca que se reformen los poderes de los gobernadores regionales, que se les prohíba a los miembros del Gobierno y a los jueces tener permisos de estadía en el extranjero y que se obligue a todo candidato haber vivido los últimos 25 años en Rusia.

El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin (D), el primer ministro ruso, Dmitry Medvédev (C), y la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko (I). Foto: EFE

¿Para cuándo se convocaría el referéndum?

La Comisión Electoral Central se mostró dispuesta a convocar cuanto antes dicha consulta, que podría coincidir con las elecciones legislativas de 2021. En la actualidad, las dos cámaras parlamentarias están dominadas por fuerzas proPutin y no suelen oponerse a la voluntad del kremlin.

¿Putin perdería sus facultades?

No, el mandatario conservará el derecho de destituir al Gobierno cuando lo considere necesario y dispondrá de la potestad de nombrar a los jefes de los servicios de seguridad y de dirigir a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aunque el dirigente no esté de acuerdo con la decisión que tome el Congreso, no podrá rechazarla.



Según afirmó, las enmiendas no acarrearán una reforma en profundidad de la Constitución presidencialista promulgada en 1993 tras un grave enfrentamiento entre el entonces presidente, Boris Yeltsin, y el Parlamento. "Rusia debe seguir siendo una fuerte república presidencialista", proclamó.

Presidente ruso, Vladímir Putin, quien lleva 20 años al mando de dicho país. Foto: Maxim Shipenkov. EFE

¿Se limitarán los periodos presidenciales?

Durante el discurso, Putin mostró su acuerdo con la propuesta de limitar a dos los mandatos presidenciales, como ocurre en Estados Unidos y otros países. La Constitución vigente únicamente obliga al presidente a dejar el cargo tras ejercer dos mandatos consecutivos, pero no le impide regresar al kremlin posteriormente.



Esa misma cláusula le permitió a Putin presidir Rusia durante ocho años (2000-2008), ejercer el puesto de primer ministro durante los siguientes cuatro y regresar al kremlin al ganar las elecciones en marzo de 2012.

El Gran Palacio del Kremlin es la residencia oficial del presidente de Rusia. Foto: EFE. Yuri Kochetkov

Aunque no dejó entrever si seguirá en el kremlin en 2024, cuando expira su segundo mandato presidencial —de seis años cada uno—, sí anunció nuevas condiciones para futuros candidatos.

¿Las reformas contemplan algo para la lucha contra el cambio climático?

Sí. Putin también propuso introducir un "sistema de monitoreo ecológico" en el país para supervisar el cumplimiento de la reducción de los gases de efecto invernadero, al ser Rusia uno de los países más contaminantes del planeta.



"Hasta finales del año, al menos 80 de las 300" grandes empresas del país deben implementar "soluciones ecológicas integrales" para la reducción paulatina de los gases contaminantes, aseguró.

Los gobiernos no están haciendo lo suficiente para cumplir con los objetivos planteados por el Acuerdo de París en el 2015. Foto: EFE

Rusia debe "bajar drásticamente" el volumen de los residuos que se almacenan en los polígonos e introducir la recogida separada de basura, una medida en la que el país está aún muy atrasado.



En este sentido, precisó que el lema de las autoridades va a ser claro: "El que contamina paga". La postura de Rusia con respecto al cambio climático ha empezado a cambiar en los últimos meses. En septiembre pasado, el país ratificó el Acuerdo de París, el primer pacto vinculante sobre el clima que Moscú había firmado tres años atrás.



AFP, BLOOMBERG Y EFE