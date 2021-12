El expresidente Felipe González fue distinguido como Español Universal por la Fundación Independiente en la noche del jueves, en una ceremonia que unió los testimonios de varios dirigentes y las palabras que pronunció el expresidente Juan Manuel Santos en la laudatio (o palabras en su honor).

Casi 200 personas se dieron cita en el Casino de Madrid para acompañar al “andaluz más cosmopolita, con más conocimiento del escenario internacional, y más cercano y amigo de América Latina”, en palabras de Santos.



González fue presidente de España entre 1982 y 1996, y durante sus gobiernos se consolidó la democracia en el país, que salía de la dictadura franquista (1939-1975). Abrió las puertas al mundo y permitió la modernización de una sociedad que se había quedado atrasada con respecto a sus vecinos.



Por ello el presidente de España, Pedro Sánchez, también se unió a los elogios, al resaltar la capacidad de González “para trabar grandes consensos con sus adversarios políticos sembrando un ejemplo que siempre hemos seguido los socialistas”.

Por su parte, el director de la Fundación Independiente, Aldo Olcese, aseguró que “figuras como la de Felipe González nos permiten tener esperanzas en vivir en una sociedad mejor y de mayor consenso”. Y destacó su patriotismo e importancia como estadista.



González agradeció la distinción, pero aseguró que más que universal se considera un “trotamundos”. “Universales son don Quijote y Sancho”, dijo. “La universalidad es una actitud; se puede ser universal sin salir de La Mancha”, agregó.



Durante su intervención, cargada de la capacidad oral que lo caracteriza, recordó anécdotas y personas entrañables en su vida, como al expresidente Belisario Betancur y al escritor Carlos Fuentes.



También hizo referencia a dos virus de hoy: “el de la pandemia y el del cambio climático”. Y al papel del político actual. “Cada vez se pone más difícil ser político —dijo—. El político es una persona presuntamente culpable. Lo que importa es la nobleza del empeño y la eficacia de esa nobleza del empeño para resolver los problemas”.



De su capacidad para resolver problemas, precisamente, habló el expresidente Santos en su exposición. Contó, por ejemplo, cómo González promovió unas negociaciones para favorecer a Colombia, otros países y las Islas Canarias en un sistema de cuotas impuesto al banano por la Unión Europea a principios de los noventa.



Asimismo, se refirió a sus intervenciones en los procesos de paz de Colombia desde los ochenta, cuando Betancur comenzó los diálogos con la guerrilla, hasta los que impulsó su propio gobierno hace poco más de cinco años. “Los consejos siempre serenos y ponderados de Felipe González estuvieron desde el principio y en todo momento a la orden del día”, aseguró.

Santos contó que conoció a González en 1992, cuando viajó a la Segunda Cumbre Iberoamericana y al día de Colombia en la Expo de Sevilla, en representación del entonces presidente César Gaviria, que no pudo salir del país debido a que Pablo Escobar se había fugado de la cárcel.



“Resultó ser una cita venturosa, pues gracias a ese encargo conocí al presidente del gobierno español Felipe González, con quien entablamos de inmediato —como ocurre pocas veces en la vida— una amistad franca y entrañable que ha perdurado por ya casi treinta años”, explicó.



Señaló, además, que ambos comparten una visión liberal y pragmática sobre la vida y la política y “el interés por modernizar y democratizar cada vez más nuestros países”.



La democracia fue, justamente, el hilo conductor de la velada. El presidente Sánchez, que intervino a través de un video, destacó la importancia de la actuación de González en los años complicados de la transición y recordó cómo “la España que hoy conocemos, la España moderna, plenamente democrática, enraizada en el corazón de Europa, no puede entenderse sin Felipe González y el liderazgo de sus gobiernos”.



“No quiero olvidar lo que pasó, pero no quiero relacionarme con los malos del rencor —aseguró González al respecto—. Preferimos ser hijos de la democracia que nietos de la Guerra Civil”, dijo.

Con acento latinoamericano

González, que también ostenta la nacionalidad colombiana desde 2014, reconoció el cariño que siente por nuestro continente. “América Latina es un valor añadido a nuestra identidad de la que pocos españoles somos conscientes”, aseguró.

El expresidente chileno Ricardo Lagos, que envió un video con su felicitación, se extendió en esa visión a favor de América Latina de González: “Este español entendió que para que España se integrara totalmente en el mundo, su país no solo tenía que atravesar los Pirineos y unirse a la naciente Unión Europea. La grandeza de Felipe González está en su visión más amplia que le lleva a entender que España es más importante en la UE cuando, al mismo tiempo, mantiene una relación privilegiada con la América hispana. Y entonces devino este Felipe González que es tan latinoamericano como el mejor de los nuestros”.



Santos, por su parte, también la subrayó: “Me atrevo a decir que ningún otro gobernante español ha estado tan pendiente de los asuntos de nuestra región, ha tenido tanta influencia, lo han apreciado tanto o ha tenido más claros los vínculos que unen a la península Ibérica con las Américas”, aseguró.



Agregó que “por sobre todo, es un ser humano generoso y noble”.

La distinción

Desde hace veinticinco años la Fundación Independiente, que se dedica al pensamiento y a la reivindicación de la sociedad española, entrega estos premios a las personas que dejan en alto el nombre del país en el exterior. Han sido merecedores de ellos, entre otros, el escritor Camilo José Cela, el tenista Rafael Nadal y el cantante Plácido Domingo.



Al acto, en el que se sirvió una cena, acudieron la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, exministros, familiares y amigos de González.

