En redes se ha hecho viral el video de un joven ruso que se niega a ir a la guerra con Ucrania y, para ello, le pide a uno de sus compañeros que le rompa un brazo con un martillo.



El Kremlin condenó cualquier acto al que recurran los hombres reclutados para no ir a la guerra.

En las imágenes se ve a dos hombres:uno sentado y el otro parado con el martillo; él es quien le da el golpe al joven.



Según informó 'Daily Mail', se escucha al hombre que lo golpeó decir: "Kolyan, ¿está todo bien?". A lo que respondió: "Mierda, ¿sí?". Enseguida, la voz de una mujer dijo: "¿Por qué se escapó?" y el recluta contestó: "Me prometió golpearme".



El medio británico describe que miles de rusos están buscando cómo huir de la guerra y están migrando a países como Finlandia, Georgia, Kazajistán o Mongolia.



Después de que una contraofensiva de Ucrania este mes supusiera fuertes reveses en el campo de batalla para las fuerzas de Moscú, Rusia dijo que llamaría a 300.000 reservistas para unirse a la lucha.



"Haré cualquier cosa, pero no iré al frente", le dijo a la BBC un ciudadano ruso que quiso mantener su identidad en secreto.



"La mejor opción es ir a prisión. Incluso viendo la rica historia de tortura que hay en Rusia, la posibilidad de morir empalado por una botella es menor que con una bala en la cabeza. Haré cualquier cosa, pero no iré al frente", describió.



"Estoy listo para romperme una pierna, un brazo, sentarme en un centro de prisión preventiva y no entrar en este lote de ninguna manera...Hay especialidades que se prevén como las más buscadas; entre ellas, ingeniería informática, medicina, cartografía, especialidad en instrumentos de medición ópticos y sonoros, meteorología o poligrafía", explicó la BBC.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

