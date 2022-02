El canciller alemán, Olaf Scholz, intensifica los esfuerzos para desactivar la crisis sobre Ucrania, tomando el relevo del presidente francés Emmanuel Macron, cuyo compromiso diplomático parece estar dando este miércoles los primeros resultados, ya que tanto Kiev como Moscú ven señales positivas.



(Lea aquí: Moscú y París tienen versiones distintas tras cumbre Putin-Macron)

El gobierno de Ucrania dijo este miércoles que ve "posibilidades reales" de desescalar la crisis con Rusia, tras los recientes esfuerzos diplomáticos europeos, mientras el Kremlin opinó que hay "señales" positivas.



"Hoy existen posibilidades reales de un arreglo diplomático", declaró el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, para quien la situación está "tensa, pero bajo control".



Las amenazas de sanciones "sin precedentes" en caso de ataque por parte de Rusia, así como el intenso diálogo de los últimos días, podrían alejar el fantasma de la guerra en Europa, según el gobierno ucraniano.



"Ha habido señales positivas de que una solución para Ucrania podría basarse solamente cumpliendo los acuerdos de Minsk", dijo por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al referirse a los acuerdos firmados en 2015 luego de que Rusia se anexionó a Crimea.



No obstante, Peskov matizó señalando que no hubo una indicación por parte del presidente ucraniano Volodimir Zelenski de que "esté dispuesto a resolverlo rápidamente". Rusia, que recibió la visita de Macron el lunes, se prepara para otra de dos días de la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss.



(Le puede interesar: Rusia-Ucrania: qué es 'guerra híbrida' y por qué se habla de este concepto)

Facebook Twitter Linkedin

Durante cinco horas estuvieron reunidos los líderes de Francia y Rusia. Una gran mesa blanca separó a los mandatarios. Foto: SPUTNIK / AFP

La sombra del gasoducto

En este contexto, Scholz se implica cada vez más, en respuesta a las críticas en las últimas semanas por su discreción y supuesta complacencia con Moscú.



Después de que reciba a la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, en la tarde del miércoles, el canciller alemán se reunirá el jueves con los líderes de los países bálticos, vecinos de Rusia.



Pese al anuncio del envío de 350 soldados alemanes adicionales a Lituania como parte de una misión de la Otán, las reticencias de Berlín a permitir que Estonia entregue armas alemanas a Kiev han creado crispaciones en las últimas semanas.



Tras su visita a Washington el lunes para tranquilizar a los estadounidenses sobre la fiabilidad de Alemania, y después de la reunión en Berlín el martes con los presidentes de Francia y de Polonia, Scholz camina en la cuerda floja entre las expectativas de sus socios occidentales y la dependencia de Alemania del gas ruso.



El punto culminante de esta actividad diplomática es la esperada visita que Scholz hará a Putin el 15 de febrero, la primera desde su elección a la cancillería a principios de diciembre.



La sombra del gasoducto Nord Stream 2, que une a Rusia y Alemania y aún pendiente de certificación, sigue planeando sobre las relaciones entre los dos países. El canciller alemán aseguró a un grupo de senadores estadounidenses que el gasoducto no seguiría adelante si Rusia invade Ucrania, según el jefe de los republicanos, Mitch McConnell.



(En otras noticias: Mujeres reservistas, decididas a combatir por Ucrania)



Scholz, cuyo partido socialdemócrata apoya esta obra faraónica y cuyo mentor, el excanciller Gerhard Schröder, figura en la lista de candidatos al consejo de administración del gigante ruso del gas Gazprom, no fue tan explícito en la conferencia de prensa con el presidente estadounidense, Joe Biden. Se limitó a decir que Washington y Berlín tomarían "las mismas medidas" en caso de invasión rusa.

Implicación tardía

Macron, cuyo país preside actualmente la Unión Europea, aseguró que obtuvo un "doble compromiso" de los gobiernos de Ucrania y Rusia de respetar esos acuerdos, y señaló que creía en "soluciones prácticas concretas" para lograr una desescalada.



No obstante, persiste la incógnita sobre las verdaderas intenciones de Putin, quien el lunes no dijo nada sobre las tropas rusas desplegadas en la frontera con Ucrania.



El diálogo no se ha roto pero el objetivo señalado el martes por Alemania, Polonia y Francia de evitar una guerra en Europa está lejos de ser alcanzado y la tarea se anuncia ardua para Scholz, quien se involucró en la crisis demasiado "tarde" mientras su país ocupa la presidencia del G7, criticó el miércoles el diario Süddeutsche Zeitung.



AFP

Más noticias