Revuelo en España por la salida del rey Juan Carlos I

Sigue el revuelo en España luego de que se conociera que el rey emérito salió del país con el propósito de “facilitar el ejercicio” de las funciones de su hijo, Felipe VI, como consecuencia de las investigaciones judiciales en Suiza y España de que es objeto.



El presidente Pedro Sánchez aplaudió la decisión y dijo que “aquí no se están juzgando instituciones, se está juzgando a personas y el rey emérito ha dejado claro que está a disposición de la justicia”.



Señaló también que “el gobierno considera completamente vigente el pacto constitucional y en el pacto entró la monarquía constitucional”.



Sin embargo, su actitud produjo posturas encontradas con sus socios de gobierno, los miembros de Unidas Podemos. Irene Montero, ministra de Igualdad por ese partido, se refirió en los siguientes términos a la salida del rey emérito: “Todo el mundo interpreta que tiene que ver con intentar eludir la acción de la justicia”.



Y aseguró que no sabe si Sánchez negoció con la Casa Real el traslado de Juan Carlos I fuera del país. Aclaró que no fue una decisión tomada por el gobierno de coalición. “Los despachos que mantengo con el jefe de estado (Felipe VI) tienen un ámbito de confidencialidad que yo, por lo menos, voy a respetar”, respondió Sánchez.



El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos han intentado mantener un frente unido como gobierno de coalición, pero es conocida la posición republicana y, por tanto, antimonárquica del vicepresidente Pablo Iglesias y su grupo.



Lo que se deduce del rifirrafe es que Sánchez estuvo al tanto de la decisión del rey emérito y en conversaciones con Felipe VI, sin contar con la participación de sus socios. En una comparecencia del presidente en La Moncloa le preguntaron sobre el paradero del rey emérito, pero se negó a contestar.



Lo cierto es que los medios de comunicación locales informaron que se encuentra en República Dominicana, en un lujoso centro hotelero a unos cien kilómetros de la capital, propiedad de los hermanos Fanjul. Son cuatro cubanos radicados en Miami, que han reunido una importante fortuna como empresarios de azúcar.



El rey Juan Carlos ha mantenido una amistad con ellos, que se afianzó luego de su abdicación. Desde entonces ha viajado en varias ocasiones a visitarlos.



Mientras tanto, la reina Sofía, cuya residencia permanente seguirá siendo el Palacio de la Zarzuela, se encuentra en Mallorca, el lugar donde habitualmente pasan las vacaciones de verano los reyes.



El rey Felipe y Letizia Ortiz llegarán con sus hijas este fin de semana, luego de haber realizado una gira por varios municipios con el fin de ver de primera mano los efectos del coronavirus en ellas.



Durante la gira, la prensa informó sobre las investigaciones judiciales en torno a Juan Carlos I y su hijo mantuvo silencio al respecto.



Al rey emérito lo investigan en Suiza por haber recibido presuntamente una comisión de 65 millones de euros por su intervención en la concesión a un consorcio español para la construcción de una línea férrea en Arabia Saudita.



Luego le transfirió esa misma cifra a su examiga íntima Corinna Larsen. Aunque sucedió cuando era rey en ejercicio, y por tanto gozaba de inmunidad, en España estudian si le abren un caso por posibles delitos de lavado de dinero y fraude fiscal por el manejo posterior de las sumas.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID