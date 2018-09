Para prensa británica, Theresa May fue humillada en Europa por Brexit

La prensa británica describía el viernes a una primera ministra "humillada" por los dirigentes europeos, que la instaron a revisar su plan para el Brexit durante la cumbre informal de Salzburgo, en Austria. La "humillación" de May aparecían este viernes en las portadas de 'The Times' y 'The Guardian', mientras otros medios hablaban del "desastre de Salzburgo".

El tabloide 'The Sun' presentó al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk y al presidente francés, Emmanuel Macron, en su portada, caracterizados como gánsters de metralleta en mano y los calificaba de "ratas sucias de la UE", acusándolos de "tender una emboscada" a May.



"Tenemos ganas de liberarnos de estos maleantes que dirigen la Unión Europea", escribió este diario, al tiempo que defiende la postura de la primera ministra: "Se negó a alejarse de las líneas rojas fijadas por Reino Unido y tuvo totalmente razón".



Por su parte, el 'Daily Mail' y el 'Daily Express' lanzaban una advertencia a la UE, retomando las amenazas de May, que prevé que su país pueda salir de la UE el 29 de marzo 2019 sin un acuerdo con Bruselas. Según el 'Daily Telegraph', la primera ministra conservadora está "apaleada" y "herida", pero sigue mostrando su "cara valiente".

Furious Theresa May berates EU leaders for lacking 'respect' after her Brexit humiliation at Salzburg https://t.co/7dROpdQRmX pic.twitter.com/zfqA0prj3F — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 21 de septiembre de 2018

Para Simon Usherwood, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Surrey, este rechazo "no es en realidad nada nuevo, solo que se hizo a un nivel más elevado". Foto:

La primera ministra fustigó este viernes a los líderes de la UE calificando de inaceptable su rechazo al plan propuesto para el 'Brexit' y advirtiendo de que las negociaciones, que debían terminar en octubre, están "en un callejón sin salida". Pero, ¿cuáles son los principales obstáculos que no permiten un acuerdo más rápido para que el Reino Unido salga de la Unión Europea? A continuación los puntos más intensos de la negociación:

1. Frontera en Irlanda

El principal escollo en la negociación sigue siendo qué tipo de frontera instaurar entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, miembro del bloque.



May propuso crear una zona de libre comercio de bienes en esa zona, pero la UE lo rechazó asegurando que la libre circulación europea es un todo o nada que incluye bienes, servicios, personas y capitales, lo que se considera por parte de la UE como "una vuelta de tuerca" a su posición para que los británicos no piensen que acabarán obteniendo lo que quieren.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recibió a la primera ministra británica, Theresa May, antes de la reunión. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

2. Comercio

En la cumbre informal europea de este miércoles y jueves en la ciudad austriaca de Salzburgo, May recibió un duro mensaje de los 27: su plan para sacar a Reino Unido de la Unión Europea manteniendo una estrecha relación comercial, pero sin hacer grandes concesiones no funcionará y es inaceptable.



Estas cuestiones entrelazadas sobre aduanas e inmigración son otra de las razones principales de la negociación, pero el comercio es un asunto que muchos europeos temen que será un duro y largo golpe de realidad para una primera ministra excesivamente optimista que sigue queriéndolo todo.



Para la mayoría de los europeos, el asunto es simple: por el bien de la futura cohesión de la UE es primordial que siga inviolable el principio que elimina los atajos al acceso al mercado único si no se aplica el principio de libertad de movimiento de personas.

En este estado, no es aceptable rechazar simplemente las propuestas de la otra parte sin una explicación detallada y sin contrapropuestas FACEBOOK

TWITTER

3. Tiempos

Quedando solo seis meses para que el Reino Unido abandone el bloque, el tiempo para encontrar una solución se esta agotando. Los líderes de la UE dejaron en suspenso la convocatoria de una cumbre especial, sugerida para mediados de noviembre, para cerrar el acuerdo, afirmando que esta no verá la luz si no hay un progreso real en el próximo Consejo Europeo, el 18 y 19 de octubre en Bruselas.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este viernes que todavía es bastante posible que no haya un acuerdo sobre el 'Brexit' entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido cuando llegue la fecha prevista para que el país deje el bloque comunitario, en marzo de 2019.

Necesitamos un compromiso serio para resolver los dos principales problemas de las negociaciones y estamos listos para ello FACEBOOK

TWITTER

4. Revés para Theresa May

El revés en Salzburgo es un golpe para la primera ministra May y, posiblemente, para las posibilidades de conseguir un acuerdo, en un momento crítico para ella, pues en 10 días más o menos se enfrentará a su inquieto Partido Conservador en la conferencia anual en Birmingham, en medio de una creciente campaña de sus desilusionados colegas para que abandone sus planes para la salida del Reino Unido de la UE o para que presente su carta de renuncia.



Por otra parte, el Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, podría sumar en torno a 1,5 millones adicionales de votos si apoyara la convocatoria de un segundo referéndum sobre el 'Brexit', según una encuesta de la firma YouGov publicada este viernes por el diario 'The Guardian'.



El estudio concluye que ese cambio de rumbo en la política laborista respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea haría que 1,7 millones de británicos más votaran a Corbyn respecto a los comicios de 2017, mientras que 200.000 de los ciudadanos que le respaldaron entonces dejarían de hacerlo.



En los comicios de junio de 2017, el Partido Conservador obtuvo 12,3 millones de votos y 297 escaños, mientras que los laboristas sumaron 11,3 millones de votos y 227 asientos en la Cámara los Comunes.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

CON INFORMACIÓN DE AFP, EFE Y REUTERS