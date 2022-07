El gobierno alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley que abre la posibilidad de regularizar a decenas de miles de inmigrantes bien integrados en Alemania y que no han sido deportadas.



Este texto, una promesa de la coalición en el poder desde finales de 2021, tiene por objeto facilitar la integración de los extranjeros llamados "tolerados", que no pueden ser expulsados pero no tienen derecho a trabajar.



Aprobado por el consejo de ministros del gobierno de Olaf Scholz, afecta a unos 130.000 extranjeros que viven en Alemania desde hace al menos cinco años pero que no pueden hacer proyectos a largo plazo por falta de un permiso de residencia permanente.

El canciller alemán, Olaf Scholz. Foto: Clemens Bilan. EFE

"Estas personas, que encontraron su entorno en Alemania gracias a una larga estancia, deben tener una perspectiva en materia de derecho de residencia y contar con una oportunidad de reunir las condiciones necesarias para una residencia legal", indicó el Ministerio del Interior.

Acceso a jóvenes extranjeros

El gobierno alemán quiere agilizar los procesos de integración de los jóvenes extranjeros, por lo que la nueva normativa, que aún debe ser aprobada en el Parlamento, permitiría que las personas menores de 27 años reciban su permiso de residencia permanente en tan solo tres años.



La reforma, además, busca que Alemania sea un destino más atractivo para los migrantes profesionales, no solo facilitando los trámites, sino también permitiendo que las familias de estas personas consigan una visa aún sin acreditar conocimientos del idioma nacional.

Imagen de referencia Foto: iStock

Con este proyecto, Alemania pretende cubrir su déficit de mano de obra que se calcula en 400.000 trabajadores, afectando especialmente a los sectores de logística y de tecnología, como el software.



La medida comenzaría a regir desde el 1 de enero de 2022, regularizando a los que a esa fecha ya llevan cinco años en el país, concediéndoles primero un permiso provisional y, posteriormente, un permiso de larga duración si pueden comprobar que se pueden sostener económicamente.

