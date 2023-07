Pasarán días, semanas o incluso meses antes de que las grietas se revelen por completo, pero no se equivoquen: cada crisis que termine con las soluciones más precarias, o sin ninguna solución, disminuye aún más la estatura de Vladimir Putin y, por lo tanto, el apoyo que le queda entre las élites rusas. Sus rivales probablemente ya estén mirando el trono.

A corto plazo, Putin podría utilizar el fracaso del levantamiento de Yevgeny Prigozhin, líder del Grupo Wagner, a su favor. Después de todo, las masas no se levantaron para unirse a la rebelión, como predijo Prigozhin, y las fuerzas armadas de Rusia se mantuvieron del lado del Kremlin, aunque solo de manera tibia, como lo demuestra el hecho de que se tuvo que enviar tropas chechenas a Rostov del Don para enfrentar a los mercenarios de Prigozhin. Pero con el tiempo quedará claro que nada de esto refleja la fortaleza del régimen de Putin.



No es inconcebible que Putin aún pueda presentarse como un gran pacificador. Pero necesitaría que las élites de Rusia se unieran en su apoyo. Y el silencio de Putin desde que Prigozhin hizo su trato con el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, sugiere que él no sabe, ni siquiera ahora, si puede contar con la lealtad de sus compinches. Además, la gente está ansiosa por escucharlo explicar por qué se está perdonando a Prigozhin, el “traidor”. El golpe pudo haber sido aplastado, pero el mundo ve que aún falta liderazgo.



(Le puede interesar: Caos en Francia por muerte de joven: más de 45.000 policías buscan detener disturbios)



Por supuesto que Putin todavía tiene algunos aliados, como Ramzan Kadyrov, líder de la República de Chechenia, quien se comprometió a enviar tropas a Moscú para repeler a los golpistas. Y los líderes rusos, incluido Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma; Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, y la mayoría de los gobernadores regionales, han defendido al régimen.

Pero la oposición al levantamiento entre las élites rusas se centró más en rechazar a Prigozhin que en apoyar a Putin. Aunque están en desacuerdo con algunas decisiones del presidente, como el aislamiento de Rusia y el fortalecimiento de su dependencia de China, y lo ven cada vez más débil e inestable, sigue siendo una apuesta más segura que el volátil líder de un ejército de matones y convictos mercenarios.



Al mismo tiempo, parece probable que Prigozhin tenga a algunos líderes rusos de su lado. Por ejemplo, podría tener un acuerdo con el general Aleksei Dyumin, gobernador de la región de Tula. Algunos en Moscú creen que Dyumin, quien solía estar a cargo de la seguridad de Putin y en un momento fue considerado uno de sus posibles sucesores, negoció con Lukashenko en nombre de Prigozhin e incluso prometió al jefe de Wagner un puesto militar en el futuro.



(Más: ¿Evitó Lukashenko que Putin ordenara asesinato del jefe del Grupo Wagner?)



Sería fácil cumplir esa promesa si, como sugieren algunos, Dyumin se convierte en el nuevo ministro de Defensa de Rusia, reemplazando al principal enemigo de Prigozhin, Sergei Shoigu. Bajo el liderazgo de Dyumin, Rusia adoptaría sin duda un enfoque aún más brutal hacia la guerra en Ucrania, lo que satisfaría a Prigozhin.

Facebook Twitter Linkedin

El primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin. Foto: Efe

Más ominoso para Putin, la rebelión de Prigozhin bien pudo haber sido asistida e incluso organizada por fuerzas cercanas al Kremlin o por miembros de la agencia de seguridad nacional de Rusia, el FSB, que culpan a Putin por permitir que la guerra en Ucrania se prolongue. Incluso si no es el caso, el hecho de que Prigozhin haya desafiado públicamente a Putin de manera tan flagrante y logrado contar la historia podría inspirar nuevos intentos de derrocar al liderazgo supremo de Rusia.

​

Entonces, ¿quién podría tomar el trono? Dos posibilidades obvias son Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, y su hijo Dmitry, ministro de Agricultura. Otro es el primer ministro Mikhail Mishustin, quien deliberadamente apareció en televisión trabajando duro durante la crisis, mientras que Putin voló a un lugar seguro en Valdai, lejos del Kremlin. Luego está Dyumin, así como Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, quien controla su propia fuerza armada y poderosa.



(Siga leyendo: Justicia británica declara ilegal expulsar a Ruanda a solicitantes de asilo irregulares)



Esto no significa que el fin de Putin sea inminente. Ha habido rumores durante mucho tiempo sobre las élites de Rusia deseosas de reemplazarlo. Pero el cambio nunca parece llegar. Al igual que Prigozhin retrocedió en una pelea que no estaba seguro de ganar, los posibles desafiadores de Putin parecen carecer de confianza en que puedan vencer a sus rivales.

NINA L. KRUSHCHEVA

Profesora de Asuntos Internacionales en The New School (Nueva York).

© PROJECT SYNDICATE

Moscú

Más noticias A Fondo

Francia se prepara para otra noche de protestas tras funeral de joven Nahel

Naël M, el joven que murió por disparo de la policía y cuya muerte conmociona a Francia

España asume presidencia del Consejo de la UE con un simbólico viaje de Sánchez a Kiev