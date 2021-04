¿Quiénes eran los periodistas españoles que asesinaron en África?

Dos periodistas españoles fueron asesinados en Burkina Faso cuando realizaban un documental sobre la caza furtiva en el país africano.

David Beriain (44 años) y Roberto Fraile (47 años) viajaban en un convoy que fue atacado por un grupo de hombres armados. Aunque el ministro de Comunicación y vocero del gobierno burkinés se refiere a “terroristas” mientras confirman su identidad, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), una federación de yihadistas relacionada con Al Qaeda, se atribuyó el ataque en un mensaje de audio.



El ataque tuvo lugar el lunes. El grupo estaba formado por periodistas, agentes medioambientales y un escolta militar, que viajaban en dos pick ups y veinte bicicletas.

El Gobierno de Pedro Sánchez expresó sus condolencias por la muerte de los comunicadores. Foto: Borja Puig de la Bellacasa. AFP

Se habían detenido en un paraje de una carretera que lleva a la localidad de Pama, cerca del parque natural Arli. Beriain y Fraile estaban concentrados en un dron con el que iban a tomar fotos aéreas, cuando aparecieron los hombres armados. La gente se dispersó en el caos y resultaron muertos los periodistas españoles y un irlandés.



La ministra de Relaciones Exteriores española, Arancha González Laya, confirmó la noticia y el presidente Pedro Sánchez la lamentó en un trino: “Todo el cariño para los familiares y allegados de David Beriain y Roberto Fraile, asesinado en Burkina Faso. Y nuestro reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto”.

Fotografía facilitada por Discovery Max del periodista navarro David Beriáin, asesinado en Burkina Faso, junto al cámara Roberto Fraile. Foto: EFE/ DISCOVERY MAX

Periodista todoterreno

Beriain y Fraile llevaban una semana en Burkina Faso, a donde habían ido para realizar un reportaje para Movistar sobre los esfuerzos del gobierno para combatir la caza furtiva, uno de los negocios más lucrativos de los grupos armados de esa zona del sur del país.



Ambos estaban acostumbrados a trabajar en territorios complicados.

David estudió en la misma facultad que yo, la de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, y un día me contactó porque quería hacer una producción sobre las comunas de Medellín FACEBOOK

Beriain, de hecho, viajó varias veces a Colombia. Su documental Diez días con las Farc ganó en 2009 el premio de periodismo digital José Manuel Porquet y fue finalista del Bayeux de Normandía, uno de los galardones más reconocidos de corresponsales de guerra.



También trabajó sobre el sicariato, como recuerda el periodista colombiano Iñaki Berrueta, afincado en Madrid. ”David estudió en la misma facultad que yo, la de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, y un día me contactó porque quería hacer una producción sobre las comunas de Medellín”, le contó a EL TIEMPO.



Era en 2005 y se hablaba mucho de la violencia relacionada con el narcotráfico. Berrueta no olvida una frase que Beriain le dijo entonces: “El mejor trabajo de un periodista enviado especial es volver a casa”, le dijo. “Si no vuelves a casa, no cuentas la historia”.



También escribió sobre el país. La prisión de las Farc es un artículo acerca de San José del Guaviare.



Su documental El negocio del secuestro en Venezuela fue nominado en 2019 a los premios Real Screen Awards. Además, entrevistó a los talibanes en Afganistán y cubrió los conflictos de Sudán, Libia y el Congo, entre otros.



Clandestino, El ejército perdido de la CIA, La vida en llamas, Amazonas clandestino y Yasuní, genocidio en la selva son algunos de los documentales que dirigió.

Nacido en Artajona (Navarra), estaba casado con la productora venezolana Rosaura Romero.



Circula en las redes un mensaje escrito por él donde agradece a su familia por permitirle ser libre en su trabajo, aunque “eso suponga en su caso que un día puede haber una llamada que les diga ´No va a volver´”.

Fraile, nacido en Barakaldo (País Vasco), vivía en Salamanca, donde trabajó en varias cadenas de televisión como camarógrafo. Su especialidad eran los reportajes de zonas de guerra. De hecho, en 2012 fue herido por un explosivo en Alepo. Uno de sus trabajos más conocidos, realizado con Beriain, fue Clandestino.



Estudió Geografía e Historia en la Universidad de Salamanca, y era padre de una hija y un hijo.



“Estamos sufriendo como perros, pero luchando”, le escribió por WhatsApp a un amigo el domingo pasado.



En España los colegas de ambos periodistas lamentan su asesinato y recuerdan su compromiso con la profesión. Reporteros sin Fronteras pide una “investigación completa y exhaustiva que lleve a sus autores ante la justicia”.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

