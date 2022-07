Con la instauración del autoritarismo Nazi en Alemania desde 1933, varias esferas de la cotidianidad alemana se alteraron, entre ellas la educación, dónde era muy común ver a hombres y mujeres de distinta raza y religión compartiendo un aula de clase.



Tras el ascenso al poder de Adolf Hitler, las escuelas se vieron obligadas a cambiar sus políticas y normativas, teniendo que ondear una bandera con la esvástica Nazi como el primero de sus principios y obligando a los niños judíos a quedar apartados del nuevo modelo de enseñanza alemán.



A raíz de estos cambios significativos, Anna Essinger, una maestra de Ulm en Alemania, se convirtió en una "rebelde silenciosa" y logró salvar la vida de 66 niños de una escuela donde trabajaba, para luego llevarlos a Inglaterra y allí constituir un centro de ayuda para menores afectados por la guerra.



Su cuartada es a día de hoy admirada por la forma en la que logró evadir todo sistema alemán, pues mediante una "excursión" fuera de las líneas alemanas logró cruzar media Europa, a través del Canal de la Mancha, para finalmente instalarse en condado de Kent en el Reino Unido.

3. Anna Essinger, maestra que creó una escuela para los niños/as alemanes/as que huían del nazismo. pic.twitter.com/6CKQJ6Om6f — nuovocparadiso (@nuovocparadiso) March 8, 2017

¿Cómo escapó del régimen?

Tras entender que con el ascenso de Hitler Alemania había perdido muchas de sus libertades y que escuelas que acogían a niños pobres sin discriminar su religión ya no tenían lugar en este país, Essinger, en compañía de su hermana Paula y de la maestra Hanna Bergas, idearon un plan de escapada.



La escapada se dio a través de una excursión que iniciaba en tres distintos puntos de Herrlingen. Sin despedidas emotivas y tras meses de preparación mental para los menores y sus familias, Essinger huyó con 66 niños, buscando oportunidades en Suiza y Países Bajos, para finalmente instalarse en Reino Unido, lejos del avance alemán.



Aunque se pensó que la travesía iba a durar apenas dos años, finalmente fueron 12 los que los refugiados de Essinger tuvieron que estar fuera de Alemania, huyendo del conflicto europeo.



Allí, tras encontrar un lugar en el condado de Kent, los 66 menores, las maestras y la comunidad de esta zona inglesa constituyeron una nueva escuela que acogió a refugiados y locales en una casa solariega de la época de Enrique VIII.



Con el avance alemán por Francia, Austria, Polonia y República Checa, muchos menores lograron llegar a este refugio donde cerca de 1.000 personas encontraron un hogar y un centro de estudios sin discriminación.



No obstante, a pesar de los esfuerzos, tanto de Essinger como de sus ayudantes durante más de 20 años, la escuela tuvo que cerrar en 1948, pues la maestra no pudo seguir enseñando por un problema de visión.

El legado

A lo largo de los años su historia fue contada por sus allegados, familiares de aquellos niños que huyeron de la guerra y los refugiados que poco a poco lograron llegar a su refugio en Inglaterra huyendo del peligro Nazi.



De esta huida, muchos alumnos destacaron a través de los años, siendo importantes figuras en política, arte, zoología, música e ingeniería, quienes cargaron el legado de Essinger y su historia al mundo.



En los años 80, en honor a su memoria, varios alumnos que volvieron a Israel promovieron una plantación que llevase el nombre de la maestra. Para los años 90, otro nicho se extendió por Europa y promulgó la constitución de escuelas que siguiendo su ideología de enseñanza, ayudara a los desfavorecidos.

En 1938 Anna organizó un campo en Dovercourt para acoger a unos diez mil niños que llegaron desde la Alemania nazi en los conocidos como Kindertransports.

Anna Essinger nació el 15 de septiembre de 1879 pic.twitter.com/S45brCWEvl — Sandra Ferrer Valero (@SandraFerrerV) September 14, 2021

Finalmente, en 2004, el Reino Unido también conmemoró a Essinger que, por su labor de rescate a la comunidad que huyó de la guerra en Europa, fue incluida en el diccionario de biografía de Inglaterra, algo poco usual para ciudadanos que adquirieron la nacionalidad de manera tardía.

