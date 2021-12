Olaf Scholz nunca figuró como el gran favorito dentro de la carrera para suceder a la poderosa Angela Merkel en Alemania. Los sondeos le daban la tercera posición hasta principios de agosto, mes y medio antes de las elecciones, por detrás de democristianos, con Armin Laschet como carta, y ecologistas, liderados por Annalena Baerbock. Incluso Christian Lindner, con los liberales, parecían estar más cerca que él.



Pero, como en carrera larga siempre hay desquite, Scholz, el ‘aburrido’ ministro de Finanzas del gobierno Merkel, le supo dar vuelta al juego hasta hacer que los socialdemócratas se convirtieran en la primera fuerza política tras los comicios y, luego de dos meses de negociaciones, lograr convertirse en el nuevo canciller de Alemania que liderará al país como parte de un inédito gobierno tripartito integrado por socialdemócratas, ecologistas y liberales.



Desde el próximo miércoles, Scholz, siete ministros de su partido, seis ‘verdes’ y cinco liberales, tendrán el mando de la primera potencia económica europea.

Su primer puesto de alcurnia fue la alcaldía de la ciudad portuaria de Hamburgo, un cargo del que salió con fama de buen gestor.



Aupado en las filas socialdemócratas, la coalición de su partido con los conservadores de Merkel lo llevó al puesto de ministro de Finanzas. Su reacción a la crisis económica generada por la pandemia, muy distinta a la de su predecesor en el Ministerio, el conservador Wolfgang Schäuble, lo hizo popular entre sus pares europeos. Ahora tendrá la labor de superar la gestión de una Angela Merkel que gobernó durante 16 años.



A Scholz se le suele comparar con el excanciller Helmut Schmidt. Como el antiguo jefe de gobierno, Scholz es de Hamburgo y, como él, representa al ala liberal de los socialdemócratas, una línea política que no genera rechazo entre los electores centristas e incluso entre los más moderados de los conservadores.



Markus Linden, profesor de ciencias políticas de la universidad alemana de Tréveris, le explicó a EL TIEMPO que “Scholz es un político centrista con gran experiencia en cargos públicos. Durante la campaña electoral se situó en la tradición del antiguo jefe de gobierno socialdemócrata Helmut Schmidt, quien fue popular no solo entre los socialdemócratas sino entre otros partidos. Se le vio como el representante de una realpolitik no ideológica”.

Olaf Scholz pronuncia un discurso durante una conferencia de partido híbrido para la aprobación del acuerdo de coalición de semáforos en la sede del partido en Berlín. Foto: AFP

El profesor Linden cuenta que Scholz “intenta colocarse en esa tradición, pero a la vez satisfacer a su propio partido”, refiriéndose al ídolo Willy Brandt. “Scholz adopta el concepto de progreso con esta mezcla de realpolitik y orientación a futuro. El socialdemócrata cumple con las expectativas de muchos grupos de votantes. Es casi una ventaja para él tener dos socios de coalición frente a los que puede posicionarse. Luego, el liderazgo lo muestra con la habilidad del compromiso y del diálogo, y eso concuerda con su estilo”, agrega.



De sus años de ministro de Finanzas y sus largas noches en el eurogrupo, fuentes comunitarias lo definen como un hombre adusto, ciertamente no como el más divertido de la sala, pero sí como alguien trabajador, pragmático y con capacidades de gestión. Schmidt decía que “quien tenga visiones mejor que vaya al médico” y, sin duda, Scholz sigue esa recomendación.



A sus 63 años, dicen que Scholz no se enfada y que basa sus decisiones en un análisis frío de las circunstancias, que busca soluciones de compromiso que aunque no sean perfectas son duraderas porque le sirven para implicar a más partes. Un hombre que rezuma estabilidad, característica que los alemanes aprendieron a valorar en los años de Merkel y que sin duda le valió el triunfo, puesto que incluso en algunas ocasiones llegó a imitar posturas físicas de la actual canciller para promover su campaña.



Nadia Calviño, vicepresidenta española, ministra de Economía y quien ha tenido trato profesional estrecho con Scholz desde hace años en el eurogrupo, le dijo a este diario que el alemán es “un líder con un estilo cercano, afable y respetuoso, que siempre escucha y trata de entender y ayudar a los demás. Es muy trabajador y comprometido en la búsqueda de soluciones en clave proeuropea y socialista, pensando primero en las personas”.

Calviño considera que Scholz “ha jugado un papel fundamental en la respuesta a la crisis de la covid. Durante largas noches de negociaciones mostró enorme paciencia y tiene también un sentido del humor irónico e inteligente”.

El socialdemócrata cumple con las expectativas de muchos grupos de votantes. Es casi una ventaja para él tener dos socios de coalición frente a los que puede posicionarse. FACEBOOK

Justamente, el nuevo canciller asumirá el cargo con el inminente desafío de hacerle frente a la crisis sanitaria que, con récord de contagios y la nueva variante ómicron al acecho, requiere de medidas urgentes. Algo a lo que Scholz no le quiso dar espera y desde la semana pasada decidió aumentar las restricciones para las personas no vacunadas.



Alemania no ha logrado convencer de la necesidad de la vacunación (la tasa es del 68 por ciento y hay 14,6 millones de adultos que siguen sin inmunizarse), y si bien la mortalidad es tres veces menor que hace un año, gracias a las vacunas, los hospitales están saturados.



De ahí que los esfuerzos del nuevo Ejecutivo se centrarán en tratar de reducir los contagios, acelerar la vacunación –está sobre la mesa incluso hacerla obligatoria– y reforzar el sistema sanitario, aunque esto es competencia de los estados federados. Ahora bien, en el largo plazo la gran apuesta de Scholz parece ser la modernización del país. “Alemania solo podrá estar en vanguardia si modernizamos el Estado”, proclama el acuerdo de coalición que alude hasta 67 veces a la expresión modernizar, como verbo o como adjetivo.



La coalición es consciente de que urge avanzar en la agenda tecnológica, muy lastrada por la deficiente infraestructura digital del país, que tiene una de las peores coberturas de fibra óptica de la Unión Europea, por lo que reducir la célebre burocracia alemana es otro de los objetivos prioritarios de Scholz, así como otorgar alquileres de viviendas más baratos.



Eso sí, uno de los ejes mayúsculos de su agenda se concentra en la descarbonización de la economía, que requerirá billonarias inversiones en los próximos años en busca de cumplir la meta del abandono del carbón en el 2030, por la presión de Los Verdes, que también exigieron el compromiso de que para entonces el 80 por ciento de la electricidad provenga de renovables.



El tripartito de Scholz también luchará por frenar las desigualdades cuando en el país aumentó el desempleo y la brecha salarial entre hombres y mujeres es de las más altas de Europa con un 18 por ciento, por lo que se prevé que el socialdemócrata impulse lo antes posible su promesa estrella en la campaña, el aumento del salario mínimo a 12 euros por hora, lo que afectará a 10 millones de personas.



Scholz tiene carné de los socialdemócratas desde hace 46 años. Su falta de carisma (o sus pocas ganas de hacer el payaso para destacar, como dice un viejo corresponsal alemán) le ha granjeado anécdotas, como cuando en 2002 fue nombrado secretario general de su partido porque, según el entonces jefe de gobierno, Gerhard Schröder, “no encontramos otro mejor”.



Lo cierto es que la salida triunfal de Merkel (los alemanes, según los mismos sondeos, hubieran vuelto a votar por ella) hizo de Scholz su heredero más claro aunque fuera el líder del partido rival. Es un candidato experimentado y, en especial, una apuesta sobre seguro. Scholz aprovechó la errática campaña de sus rivales para lanzarse, en plena pandemia, con un programa resueltamente socialdemócrata, de más Estado y más servicios públicos. Habrá que ver cómo le sale.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

BRUSELAS