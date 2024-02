Ella es Kaja Kallas: la 'nueva dama de hierro europea' incluida en lista negra de Putin

En un momento en el que la guerra en Ucrania se aproxima a su segundo aniversario y la tensión entre Rusia y Occidente continúa escalando, el Kremlin tomó la decisión de incluir a Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, en su lista negra.

Este acto simboliza un claro reconocimiento de su papel como una figura predominante dentro de la Unión Europea y la OTAN, quien ha demostrado una postura firme y decidida frente a los desafíos actuales.



Según fuentes citadas por la agencia rusa de noticias Tass, Kallas enfrenta una orden de búsqueda en relación con un caso abierto por "la destrucción y daños a monumentos a soldados soviéticos" en Estonia, una medida que sigue al desmantelamiento de varios monumentos soviéticos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.



La Mujer que Desafió al Kremlin en la Lista de las Más Buscadas | TheMXFam



Este video examina la reciente y controvertida decisión de Rusia de incluir a la Primera Ministra de Estonia, Kaja Kallas, en su lista de personas buscadas, un movimiento que ha agudizado aún más las… pic.twitter.com/PPKbdJaPX7 — The Mexican Family (@TheMXFam) February 13, 2024

La primera ministra de Estonia no ha vacilado en su crítica hacia la ofensiva de Moscú y se ha erigido como una defensora de la presencia militar estadounidense y de la OTAN en Europa del Este.



En sus palabras a la BBC, Kallas subrayó la importancia de no "cometer el error" de dejar sin castigo al gobierno ruso, declarando que "Occidente debería apuntar a que Ucrania gane esta guerra y que Putin la pierda. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de acuerdo de paz y hay algún tipo de Guerra Fría, todos se quedan donde están".



Dicha declaración refleja su convicción de que la agresión no debe ser recompensada, una postura que le ha valido el apodo de la nueva “dama de hierro de Europa”.

Con la OTAN en la Mira



Kallas no solo ha mostrado liderazgo en la crítica hacia Rusia sino también en la promoción de una defensa cohesiva para los tres países bálticos, reafirmando la importancia estratégica de la defensa de Ucrania como pilar para la seguridad en la región.



A pesar de la controversia que sus posiciones han generado, incluso alimentando debates sobre su idoneidad para el cargo de secretaria general de la OTAN, Kallas ha mantenido su enfoque en reforzar la alianza y la seguridad de su flanco este.



"Hemos hablado durante años de la vulnerabilidad del flanco este de la OTAN. Ahora nos están prestando atención", expresó durante una reunión en Riga, destacando el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido en este sentido.

De raíces profundas a líder innovadora: la trayectoria de Kaja Kallas



Kallas no solo es reconocida por su firmeza política sino también por su profundo linaje familiar, que se entrelaza con la historia de Estonia.



Su madre, Kristi, fue una de las muchas deportadas a Siberia durante las purgas soviéticas, una experiencia que marcó a la familia pero también cimentó su resiliencia. Nacida en Tallin el 18 de junio de 1977, Kallas es hija de Siim Kallas, el décimocuarto primer ministro de Estonia y posterior Comisario Europeo, y nieta de Eduard Alver, uno de los fundadores de la República de Estonia.



Dicha ascendencia letona y alemana del Báltico ha influenciado no solo su identidad sino también su compromiso con los valores de libertad y democracia.

Graduada de la Universidad de Tartu con un título en derecho, Kallas ha sido miembro de la Asociación de Abogados de Estonia y ha tenido una carrera exitosa como abogada y socia en firmas de abogados reconocidas.



Además, su participación en la Estonian Business School y la Alianza Antimonopolio Europea subraya su compromiso con la educación y la innovación en el ámbito empresarial.

Un camino político innovador



La entrada de Kallas en la política fue tanto un paso natural como un desafío que abrazó con determinación. Desde su elección al Parlamento de Estonia en 2011 hasta su mandato como eurodiputada, Kallas ha defendido la importancia de la innovación y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.



Su trabajo en estrategias para el Mercado Único Digital y las políticas de energía y consumo reflejan su visión de una Europa más integrada y tecnológicamente avanzada.

El liderazgo de Kallas en el Partido Reformista desde 2018, tras la recomendación de Hanno Pevkur, rompió barreras al convertirla en la primera mujer en liderar un partido político mayor en Estonia.



Bajo su dirección, el Partido de la Reforma obtuvo una victoria significativa en las elecciones generales de 2019, aunque inicialmente quedó fuera del gobierno debido a una coalición formada por el Partido del Centro.



Sin embargo, su persistencia y visión estratégica la llevaron a formar un gobierno de coalición en enero de 2021, ascendiendo a la posición de primera ministra.

