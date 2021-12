El activista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podría ser encarcelado a un máximo de 175 años en Estados Unidos, según ha dicho su defensa pese a que la sentencia exacta es difícil de calcular y podría ser más corta. La razón es que la justicia estadounidense acusa a Assange de 18 cargos que incluyen espionaje.



(En contexto: EE. UU. gana pulso a Julian Assange: jueces autorizan su extradición)



A propósito, este viernes, el gobierno estadounidense obtuvo una importante victoria en su intento por extraditar a Assange, encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la embajada de Ecuador, al anular una corte de apelaciones inglesa la decisión previa de no entregarlo.



(Lea aquí: EE. UU. y el pulso político con China durante los Juegos de Pekín)

Todo este episodio comenzó en diciembre de 2006, cuando el hacker australiano creó la plataforma WikiLeaks para publicar de forma anónima documentos clasificados en los que se revelaban crímenes e injusticias cometidos por gobiernos de todo el mundo.



Assange ganó notoriedad en 2010 cuando a través de WikiLeaks se liberaron en internet cientos de miles de cables diplomáticos que revelaban, entre otras cosas, que el gobierno de Estados Unidos había permitido torturas sistemáticas a civiles en sus misiones en Irak y Afganistán.



El 28 noviembre de 2010, WikiLeaks publicó, con ayuda de cinco grandes diarios internacionales (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País), más de 250.000 documentos secretos que revelaban los entresijos de la diplomacia estadounidense.



Aunque algunos de sus partidarios defienden la publicación los documentos por tratarse de asuntos de interés público, la difusión en línea de documentos no editados, que dejaban al descubierto nombres de informantes, le valió el distanciamiento de algunos periódicos que habían colaborado inicialmente con él y Washington lo acusó de poner vidas en peligro con su irresponsabilidad.



Después de este "cablegate", Assange se convirtió en enemigo número uno en Estados Unidos. Sin embargo, su primera acusación y lo que llevó a refugiarse durante siete años en la embajada de Ecuador, en Londres, no fue precisamente por haber filtrado documentos sensibles.



En 2010, Suecia lo acusó de delitos sexuales por la violación a una mujer. Por este caso, Assange, quien entonces se encontraba en Londres, fue detenido por la policía local en diciembre de 2010 y días más tarde fue liberado bajo fianza.



(Le puede interesar: Los documentos que WikiLeaks filtró sobre Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Los manifestantes durante una audiencia de apelación del gobierno de EE. UU. contra la negativa del Reino Unido a extraditarlo el 27 de octubre de 2021. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Dos meses después de la liberación, en febrero de 2011, un juez británico aprobó la extradición de Assange a Suecia. Pero fue hasta noviembre de ese año que el Tribunal Superior le dio luz verde a la medida. Assange apeló la decisión del Tribunal y agotó todos los recursos legales de su defensa.



Al verse acorralado y para evitar su inminente extradición, el 19 de junio de 2012 pidió la protección del gobierno de Ecuador, alegando una "persecución política" en su contra. El expresidente Rafael Correa le dio refugio en la embajada.



Pero en 2019 el entonces mandatario Lenín Moreno le retiró la protección. En ese tiempo, específicamente en 2017, el caso que adelantaba Suecia contra él prescribió.



Sin embargo, Assange recibió otro gran golpe el 16 de noviembre de 2018 cuando fiscales en Estados Unidos imputaron cargos al fundador de Wikileaks, en un procedimiento secreto que se reveló por error, según divulgó entonces The Washington Post.



Tras la imputación, Assange se enfrenta a una posible condena en EE. UU., según los cargos de "conspiración" para infiltrarse en computadores gubernamentales.

Criticado durante años por dirigir de manera insuficiente su contenido y violar los derechos personales de privacidad de las personas, WikiLeaks ha revelado millones de documentos que han incluido Seguro Social y números de tarjetas de crédito, información médica e incluso detalles sobre intentos de suicidio.



También ha sido criticado por no utilizar sus capacidades de denuncia de irregularidades en temas sensibles contra Rusia.



WikiLeaks también publicó correos electrónicos y documentos pertenecientes a John Podesta, gerente de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, lo que se considera un posible factor contribuyente a la pérdida de la presidencia de Clinton ante Donald Trump, ya que esta filtración afectó sustancialmente las perspectivas electorales de la exsecretaria de Estado.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

Más noticias