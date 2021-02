Hasél, el rapero detenido en España por tuits y letras incendiarias

Símbolo para algunos de la libertad de expresión en España, el rapero Pablo Hasél fue detenido y encarcelado este martes para cumplir una pena de nueve meses de cárcel por unos tuits contra la monarquía y las fuerzas de seguridad. "¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!", gritaba con el puño en alto Hasél, mientras la policía lo escoltaba fuera de la universidad de Lérida, en la región nororiental de Cataluña, donde estaba escondido con decenas de jóvenes.



"Muerte al Estado fascista", vociferó instantes antes de entrar en el carro policial, entre abucheos de activistas que protestaban en esta ciudad a 150 km de Barcelona. De allí fue llevado directamente al centro penitenciario de esa localidad, donde ingresó de inmediato.



A esto se sumó las masivas manifestaciones que se presentaron la noche del martes en su apoyo tuvieron lugar en Barcelona y otras ciudades del país. En Barcelona, unos 1.700 manifestantes gritaron "Libertat para Pablo" y "No estás solo". Algunos manifestantes encapuchados quemaron contenedores de basura y lanzaron objetos a la policía.



Condenado a nueve meses de cárcel por unos tuits publicados entre 2014 y 2016,

Hasél tenía plazo hasta el viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir sentencia por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las fuerzas de seguridad. ¿Quién este rapero que tambaleó el sistema judicial y que amenaza con generar un masivo movimiento en Europa?

Con el puño levantado, Hasél convocó a miles de personas a resistir. Foto: J. Martin /AFP

Pablo Rivadulla Duró nació el 9 de agosto de 1988 en Lérida, España. Conocido artísticamente como Pablo Hasél, este rapero adopotó su apellido inspirado por un personaje de un libro de cuentos de literatura árabe.



Debutó en la escena underground del hip hop español con la demo 'Esto no es el paraíso' en 2005 y es uno de los pioneros del resurgimiento del rap político. También es autor de varios libros y poemarios.



Sus roces con la ley no son nuevos. En 2014 fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, debido al contenido de sus letras. Y para junio de 2020 fue condenado, en sentencias no firmes, a seis meses de cárcel por lesiones por agredir y rociar con un líquido de limpieza a un periodista, y a dos años y medio de cárcel por agredir a un testigo en un juicio contra un agente de la Guardia Urbana de Lérida.



Hijo del empresario Ignacio Rivadulla, quien fue presidente de la Unió Esportiva Lleida del 2007 al 2010, Hasél arremete en gran parte de sus letras contra la monarquía española y las autoridades llamando, por ejemplo, "mercenarios de mierda" a las fuerzas policiales a las que acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.



Uno de los momentos más fuertes se produjo en 2014, cuando el cantante fue sido condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, por unas canciones donde pedía la muerte de la familia real o ensalzaba a grupos extremos responsables de acciones violentas. En esa ocasión, la pena no se ejecutó.

Ahora, desatado un nuevo escándalo por una serie de tuits que señalan la inoperancia de la policía y critican al estado monárquico, el gobierno del socialista Pedro Sánchez, se enfrenta a una tensión política y social en plena crisis por la pandemia de covid.19.



María Jesús Montero, portavoz oficial del gobierno español, reconoció la semana anterior que no había "proporcionalidad" en la condena al rapero. Su vicepresidenta Carmen Calvo evitó pronunciarse este martes sobre la decisión judicial, pero reiteró la voluntad del gobierno de revisar este tipo de delitos para que no sean sancionados con penas de cárcel.



"En el ámbito de la libertad de expresión debe haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra", dijo tras la reunión del Consejo de Ministros.



De hecho, en una entrevista telefónica, Hasél había dicho el viernes que no se entregaría. "Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia", dijo, desafiante.



El lunes, ante los rumores de una detención inminente, se atrincheró en el edificio del rectorado de la universidad de su ciudad natal junto a decenas de jóvenes que querían dificultar su arresto.



Los agentes policiales pese a encontrarse algunas barricadas y contenedores para impedir su acceso, pudieron desalojar a los activistas sin "incidentes graves", comentó un portavoz.



Unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa.

El rapero Pablo Hasél fue condenado a pasar nueve meses privado de la libertad. Foto: EFE

El caso de Hasél recuerda al del rapero español Valtonyc, quien en 2018 se marchó a Bélgica horas antes de entrar en prisión para cumplir una condena por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.



Desde ese país, que rechaza hasta ahora la extradición solicitada por España, el rapero aseguró sentir "vergüenza" y "rabia por ver un compañero tratado así por hacer lo que los artistas hacen, que es provocar".



"Los artistas ahora van a sufrir el peor tipo de censura, que es la autocensura. Hay muchas canciones que no se van a escribir, obras de teatro que dejarán de ser escritas, todo por miedo", indicó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias