Una calavera es el centro de las actividades que celebran en Aragón, España, los 600 años del fallecimiento de uno de sus hijos más ilustres: Pedro de Luna, conocido como el antipapa.



Después de que rodara por varios sitios, en una historia con robo incluido, esta cabeza es la pieza clave de la exposición “El papa Luna: saber, diplomacia y poder en la Europa Medieval”, que inicia decenas de actos que tendrán lugar para conmemorar el aniversario.



Y es, también, el signo de lo que parece ser el final de una disputa entre dos pueblos, Illueca (su ciudad natal) y Sabiñán, que se peleaban por ella.



El Tribunal Superior de Justicia determinó que el segundo es el que tiene derecho a albergarla, por ser el lugar donde sus restos reposaban.

El robo de una calavera

Los restos reposaron hasta el 2000, cuando en la madrugada del 7 de abril se robaron el cráneo de Benedicto XIII, que era su nombre como pontífice. Al cabo de unos meses, el alcalde de Illueca empezó a recibir mensajes anónimos en los que pedían un rescate a cambio de devolver la reliquia. En septiembre de ese año la Guardia Civil la recuperó y detuvo a dos jóvenes hermanos que la había sustraído del palacio de los Condes de Argillo, en Sabiñán, y escondido en una caseta de un lote que habían alquilado sus padres.



Ante la duda sobre si se trataba de verdad de la calavera de Luna, comenzó un riguroso estudio que duró cerca de cinco años, durante los que se analizaron los restos y se hizo énfasis en la importancia de la figura de este singular pontífice español.



En 2016 se estrenó el documental 600 años sin descanso. El papa Luna, dirigido por Germán Roda, en el que cuenta al público cómo transcurrió la investigación forense, cómo fue el operativo policial que dio con los culpables del robo y quién era ese hombre que seis siglos atrás coprotagonizó uno de los cismas más graves que sufrió la Iglesia católica: el de Avignon.



Cementerio en España. Foto: EFE

Un personaje culto y un cisma convulso

Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor nació en Illueca en 1328 en una destacada familia aragonesa. Empezó la carrera militar y la dejó para entrar a los hondos recintos de la Iglesia. Estudió leyes en la Universidad de Montpellier, en Francia. El papa Gregorio XI lo nombró cardenal.



Cuando murió este pontífice, fue escogido como sucesor Bartolomé Prignano, Urbano VI, en 1378. Sin embargo, la mayoría de miembros del colegio cardenalicio estimó que su elección había sucedido bajo presión y se celebró una nueva votación. Como resultado salió el cardenal Roberto de Ginebra, conocido como Clemente VII. El cisma ya estaba servido: Urbano VI se fue a Roma y Clemente VII tomó Avignon como sede.



El Cisma de Avignon, o de Occidente, fue el desdoblamiento del cetro papal en dos cabezas escogidas por los mismos miembros de la Iglesia. Cada una intentó atraer a los feligreses y, en general, los seguidores de Avignon coincidió con los países católicos de Europa, mientras los de Roma con los futuros protestantes.



Cuando Clemente VII murió, lo sucedió el cardenal Pedro de Luna, con el nombre de Benedicto XIII, como ya se señaló. La división siguió con él. Lo sitiaron en Avignon, pero no cedió. Y, para terminar de completar un cuadro tan convulso, en 1409 se nombró un tercer papa, Alejandro V.



Un hombre que se mantuvo en sus trece



Oficialmente, Benedicto fue pontífice entre 1394 y 1398, pero, aunque un cónclave lo consideró depuesto, él siguió con su pontificado hasta 1423; por eso se le conoce como antipapa. Llegaron a declararlo hereje, y, sin embargo, se negó a aceptar su destitución.



El Concilio de Constanza, celebrado entre 1414 y 1417, puso fin al cisma con la elección de Martín V.



El papa Luna defendió siempre su legitimidad como pontífice, aunque al final solo se la reconocía la Corona de Aragón. En Avignon sufrió fuertes asedios y se vio obligado a volver a su tierra natal. Se refugió en el castillo de Peñíscola, donde murió en 1423.



La obstinación de Benedicto XIII dio origen a la frase “mantenerse en sus trece”, en el sentido de no cambiar de opinión o posición. “Era un papa terco como buen aragonés, pero era un tipo de lo más sabio y culto de su tiempo, de una inteligencia sobresaliente y que se empeñó en mantener contra viento y marea aquello en la que él creía”, explica el presidente de Aragón, Javier Lambán.



También lamentó que sea considerado como “antipapa” y señala que fue “el artífice del compromiso de Caspe, a principios del siglo XV que, de algún modo, es el embrión de la futura unión de España entre Isabel y Fernando”, los famosos reyes católicos.

Sin descanso eterno

El papa Luna murió, pero no ha descansado en paz. En Aragón se le veneró como si fuera un santo, pero eso no impidió que en la Guerra de Sucesión española (1701-1714) los franceses lo profanaran y solo dejaran su cráneo. El mismo que robaron en 2000 y que, desde su rescate, permanecía en el sótano del Museo Provincial de Zaragoza, mientras se le practicaban todo tipo de estudios y se adecuaba un espacio para albergarlo.



Ahora luce como pieza central de la exposición El papa Luna: saber, diplomacia y poder en la Europa Medieval que se inauguró en el museo Alma Mater el 31 de marzo y seguirá abierta hasta el 2 de julio.



Con ella se da el pistoletazo de salida a los eventos que celebran el aniversario a lo largo de todo el año: conciertos, charlas, talleres, obras de teatro, publicaciones de libros, más exposiciones… Se editará un sello y saldrán un cupón de lotería en su nombre. También se recuperarán las recetas de su postre favorito (torta de limón) y del agua aromática que tomaba para los dolores de cabeza (¡y sufrió muchos!), con base en semillas de coriandro, hinojo, anís, canela, comino y azúcar, entre otros ingredientes.



Tanta celebración no es para menos. Sus coterráneos aplauden la figura de este hombre singular. “El papa Luna es el aragonés más importante de todos los tiempos”, ha dicho a la prensa la directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón. Según ella, el antipapa está “a la altura de Goya”.



JUANITA SAMPER OSPINA

PARA EL TIEMPO

MADRID